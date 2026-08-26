Les marchés boursiers chinois et de Hong Kong suivent le rebond mondial du secteur technologique ; les courtiers en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières informations à la clôture des marchés)

Les actions chinoises et hongkongaises ont progressé mercredi, dans le sillage d'un rebond plus général des marchés mondiaux, grâce à l'amélioration du sentiment concernant les titres des secteurs de la technologie et de la chaîne d'approvisionnement de l'intelligence artificielle. ** À la clôture, l’indice CSI300 .CSI300 , qui regroupe les valeurs phares chinoises , a grimpé de 0,9%, se redressant après avoir atteint son plus bas niveau depuis près d’un mois, tandis que l’indice composite de Shanghai .SSEC a gagné 0,6%. ** L’indice de référence de Hong Kong, le Hang Seng .HSI , a progressé de 0,6%. ** Les hausses enregistrées la nuit dernière à Wall Street ont donné un coup de pouce aux valeurs chinoises liées à la chaîne d’approvisionnement de l’IA. L’indice STAR50 .STAR50 , à forte composante technologique, a progressé de 1,7% et l’indice CSI Semiconductor .CSI931865 a gagné 1,8%, après que Nvidia

NVDA.O , référence mondiale en matière d’IA, a mis fin à une série de sept jours de baisse pour clôturer en hausse de plus de 2%. ** Les analystes de HSBC ont indiqué que les valorisations du secteur chinois de l’IA restaient élevées et qu’un nouveau potentiel de hausse ne pourrait provenir que d’autres applications de l’IA et de nouveaux scénarios de monétisation. **Les courtiers chinois cotés à la fois sur le marché onshore

.CSI930709 et à Hong Kong .CSI399975 ont surperformé; ces sociétés de courtage ont publié de solides résultats pour le premier semestre et annoncé le versement de dividendes dans un contexte d’activité boursière soutenue.

** Les actions de CICC 3908.HK cotées à Hong Kong ont bondi de plus de 8% ** Les géants technologiques cotés à Hong Kong .HSTECH ont rebondi de 0,8% après avoir atteint leur plus bas niveau depuis un mois et demi. Le géant du commerce électronique Alibaba

9988.HK a progressé de 2% après qu’un document réglementaire a révélé que son président avait acheté des actions de la société, tandis que des médias ont rapporté que le fondateur Jack Ma avait également acquis des actions. ** À contre-courant de la tendance haussière générale du marché, l’indice CSI Energy .CSIEN a reculé de 0,7%, les contrats à terme sur le Brent ayant baissé en raison de la perspective d’une augmentation de l’offre transitant par le détroit d’Ormuz. **Les sociétés immobilières cotées à Hong Kong .HSMPI ont progressé de plus de 2%, le site d’annonces immobilières Beike

2423.HK ayant bondi de 5% grâce à des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes.