Les marchés boursiers bondissent, le pétrole et le dollar reculent dans l'espoir d'une paix au Moyen-Orient

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* Les espoirs d'une réouverture du détroit d'Ormuz stimulent les actifs à risque

* Le Nikkei atteint un niveau record, les contrats à terme sur les actions américaines progressent

* Le dollar vacille alors que les investisseurs délaissent les valeurs refuges; le pétrole recule

* Les messages contradictoires sur l'accord de paix tempèrent l'enthousiasme

(Mise à jour des cours tout au long de l'article) par Nell Mackenzie et Ankur Banerjee

Les actions ont bondi et le dollar américain ainsi que les prix du pétrole ont chuté lundi, la perspective d'un accord visant à mettre fin à la guerre en Iran ayant stimulé l'appétit pour le risque, bien que le manque de clarté quant à la date de réouverture du détroit d'Ormuz ait tempéré l'enthousiasme.

Le conflit au Moyen-Orient, qui dure depuis près de trois mois, a entraîné une forte hausse des prix de l'énergie et redéfini les perspectives mondiales en matière de taux d'intérêt, alors que les craintes inflationnistes s'intensifient suite à la fermeture effective par Téhéran de ce détroit stratégique.

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu’il avait demandé à ses représentants de ne pas précipiter la conclusion d’un accord avec l’Iran et son administration a tempéré les espoirs d’une percée imminente.

À peine un jour plus tôt, Donald Trump avait déclaré que Washington et l'Iran avaient “en grande partie négocié” un protocole d'accord sur un accord qui permettrait de rouvrir la voie navigable, qui transportait un cinquième des expéditions mondiales de pétrole et de gaz naturel liquéfié avant la guerre.

Chris Weston, directeur de la recherche chez Pepperstone, a déclaré que les marchés se concentraient désormais moins sur le calendrier d'une résolution et surveillaient plutôt le ton des gros titres.

“Le ton a toujours été orienté vers une sorte de résolution... Nous sommes devenus très patients quant à la date butoir d’une résolution”, a-t-il déclaré.

Les marchés boursiersont ignoré les commentaires du porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères lundi, qui a déclaré que même si de nombreux points avaient été convenus, cela ne signifiait pas pour autant que Téhéran était sur le point de signer un accord de paix.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a grimpé de plus de 1,5% à 630,65, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq

NQc1 ont progressé de 1,4% et ceux sur le S&P EScv1 de 1%. Toutefois, la liquidité risquait d'être faible lundi, plusieurs marchés, notamment en Grande-Bretagne et aux États-Unis, étant fermés pour cause de jours fériés.

Le marché des obligations d'État de la zone euro est en pleine effervescence , les rendements des obligations d'État allemandes à 10 ans ayant atteint leur plus bas niveau depuis le 8 avril, en baisse de près de 10 points de base, tandis que les rendements italiens à 10 ans ont chuté à leur plus bas niveau depuis le 17 avril.

LE PRIX DU PÉTROLE DONNE LE TON AUX MARCHÉS

Pendant une grande partie de l'année, les cours du pétrole ont guidé l'ensemble des marchés, les investisseurs décortiquant des signaux souvent contradictoires en provenance de Washington et de Téhéran, les deux parties étant engagées dans des négociations depuis la mise en place d'un fragile cessez-le-feu en avril.

Lundi, les prix du pétrole ont atteint , leur plus bas niveau en deux semaines, les contrats à terme sur le Brent

LCOc1 reculant de 6%, soit environ 6%, à 97,55 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 s'établissait à 90,97 dollars le baril, en baisse d'environ 5,6% également. O/R

Les analystes s'attendent à ce que les prix du pétrole restent élevés même si une résolution est trouvée à court terme, et il est peu probable qu'ils reviennent aux niveaux d'avant la guerre, car il faudra du temps pour remédier aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées par le conflit.

La semaine dernière, Barclays a maintenu sa prévision du prix moyen du Brent pour 2026 à 100 dollars, tout en indiquant que les risques penchaient vers la hausse.

L'euro a progressé de 0,4% à 1,1647 dollar, tandis que le yen japonais s'est raffermi à 158,91 pour un dollar américain, le dollar, valeur refuge, ayant cédé une partie de ses gains récents. FRX/

En Asie, l'indice Nikkei .N225 a bondi d'environ 3% pour franchir pour la première fois la barre des 65.000 points, tandis que l'indice taïwanais a progressé à .TWII à 43 644 points, les deux indices clôturant à des niveaux records.

Les marchés boursiers mondiaux ont pour la plupart fait fi des craintes de guerre pour se concentrer plutôt sur tout ce qui touche à l'IA et sur une saison des résultats solides, ce qui a propulsé les actions à des niveaux records tout au long de l'année.

RÉVISION DES PRÉVISIONS DE TAUX

La hausse des prix de l'énergie depuis le début du conflit et le risque que des perturbations prolongées les maintiennent à un niveau élevé ont incité les traders à parier sur des hausses de taux tant dans les économies développées que sur les marchés émergents .

Les marchés anticipent désormais pleinement une hausse de 25 points de base de la Réserve fédérale américaine en janvier 2027, ce qui marque un revirement radical par rapport aux prévisions d'avant le déclenchement des hostilités fin février, où deux baisses de taux étaient attendues cette année.

Le rendement des obligations du Trésor à 30 ans US30YT=RR , considéré comme un baromètre des risques géopolitiques et budgétaires, a brièvement atteint la semaine dernière son plus haut niveau depuis juillet 2007, mais s'est depuis retiré de ce seuil historique. Il n'y a pas eu de transactions au comptant lundi, mais les contrats à terme à 30 ans USc1 ont progressé d'un point de pourcentage.

Les données publiées vendredi ont montré que la confiance des consommateurs américains a chuté à un niveau historiquement bas en mai, la flambée des prix de l'essence liée à la guerre en Iran ayant exacerbé les inquiétudes concernant le pouvoir d'achat, au moment même où Kevin Warsh prêtait serment en tant que président de la Fed.

“Pour la Réserve fédérale, cela crée un exercice d'équilibre difficile”, a déclaré Bruno Schneller , associé gérant chez Erlen Capital Management.

D'un côté, les consommateurs ressentent les effets de la hausse des coûts de financement, de la faible croissance des revenus et du ralentissement de l'embauche, mais de l'autre, l'inflation reste élevée, a ajouté Schneller.