Les marchés boursiers battent des records au Japon et en Corée du Sud ; le dollar bénéficie d'un coup de pouce de la Fed

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* Le Brent recule de 1% alors que des pétroliers traversent le détroit d'Ormuz

* Les contrats à terme de Wall Street reculent, le marché au comptant des bons du Trésor est fermé en raison d'un jour férié aux États-Unis

* Le dollar se maintient près de son plus haut niveau depuis un an, tous les regards se tournent vers le yen face aux risques d'intervention

par Stella Qiu

Les actions ont atteint des niveaux records au Japon et en Corée du Sud vendredi, alors que la paix au Moyen-Orient et la réouverture du détroit d’Ormuz ont encore fait baisser les cours du pétrole et apaisé les craintes inflationnistes.

Le dollar américain a connu une forte hausse, oscillant près de son plus haut niveau depuis 13 mois face à ses principales devises, après que le revirement « hawkish » de la Réserve fédérale a conduit les marchés à anticiper plus d’une hausse des taux cette année. Cela a entraîné le yen à son plus bas niveau depuis deux ans JPY=EBS et a intensifié les spéculations selon lesquelles les autorités japonaises pourraient devoir intervenir prochainement pour endiguer la chute de la devise. FRX/

Les pétroliers ont recommencé à traverser le détroit d’Ormuz après que les États-Unis ont levé jeudi leur blocus contre l’Iran, à la suite de l’entrée en vigueur d’un accord provisoire visant à mettre fin à la guerre qui durait depuis trois mois. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 1% vendredi, à 79,03 dollars le baril, et ont enregistré une baisse de 9,5% sur la semaine.

Les marchés boursiers ont connu une semaine exceptionnelle. L'indice japonais Nikkei .N225 a gagné 0,8%, atteignant un nouveau record pour la cinquième séance consécutive, portant ainsi son gain hebdomadaire à 8,5%. L'indice sud-coréen .KS11 a bondi de 3,1%, s'ajoutant à sa hausse hebdomadaire de 15,3%.

Les marchés boursiers de Chine continentale et de Hong Kong sont fermés à l’occasion de la fête des bateaux-dragons. Taïwan était également en jour férié.

Malgré l’optimisme des marchés quant à la reprise des flux pétroliers via le détroit d’Ormuz, les analystes ont averti qu’il était peu probable que l’Iran renonce à son contrôle sur le détroit.

« La gestion future du détroit sera assurée par l’Iran et Oman, ce qui laissera à l’Iran la possibilité d’imposer une redevance de “service maritime” », a déclaré Madison Cartwright, analyste senior en géoéconomie à la Commonwealth Bank of Australia, soulignant que le transit sans péage n’était garanti que pour 60 jours.

« Cela porte atteinte aux normes internationales en matière de libre navigation et crée un précédent qui pourrait être suivi par d’autres. »

Les contrats à terme de Wall Street ont reculé de 0,2% après le rebond observé pendant la nuit. Les actions d’Intel INTC.O ont bondi de 10% pour atteindre un niveau record après que le président américain Donald Trump a déclaré que le fabricant d’iPhone, Apple AAPL.O , avait accepté de collaborer avec Intel pour concevoir et fabriquer ses puces aux États-Unis.

FORCE DU DOLLAR

L’indice du dollar américain =USD s’apprête à afficher vendredi une hausse hebdomadaire de 1%, à 100,78. Cela a poussé le yen à 161,26 pour un dollar JPY=EBS , son plus bas niveau depuis juillet 2024 et bien au-delà de la barre des 160, largement considérée comme la ligne rouge à ne pas franchir avant une intervention japonaise.

La livre sterling GBP= a reculé de 0,1% à 1,3195 dollar, après une baisse de 0,7% pendant la nuit, la Banque d’Angleterre ayant maintenu ses taux d’intérêt inchangés à l’issue d’un vote à 7 contre 2. Le maire du Grand Manchester, Andy Burnham , a remporté vendredi une élection dans le nord de l’Angleterre, éliminant ainsi un obstacle majeur à une contestation de la direction du Premier ministre Keir Starmer.

La vigueur du dollar a reflété une forte réévaluation des perspectives de taux de la Fed, après que neuf des dix-neuf responsables ont laissé entrevoir une hausse des coûts d’emprunt cette année, alors que la banque centrale a maintenu ses taux inchangés comme prévu mercredi. Le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, s’est engagé à garantir la stabilité des prix.

Cela a durement touché les bons du Trésor à court terme, les rendements des bons du Trésor américain à deux ans ayant progressé de 9 points de base cette semaine pour atteindre 4,1790 %, mais a profité aux obligations à plus longue échéance, les investisseurs étant soulagés par la baisse des cours du pétrole et par le fait que la banque centrale soit restée insensible aux pressions politiques en faveur d’une baisse des taux.

Les rendements à dix ans US10YT=RR ont reculé de 3 points de base cette semaine, à 4,4510 %, tandis que les rendements à 30 ans US30YT=RR ont chuté de 7 points de base, à 4,9010 %, soit leur plus bas niveau depuis environ deux mois.

« La courbe est restée nettement plus plate qu’avant la réunion, reflétant à la fois des anticipations de hausse des taux directeurs et une confiance renforcée dans la crédibilité de la Fed en matière de lutte contre l’inflation », a déclaré Molly Nickolin, stratège chez Morgan Stanley.

Le marché au comptant des bons du Trésor est fermé en Asie en raison du jour férié du « Juneteenth » aux États-Unis.

Les métaux précieux ont été sous pression en raison de la vigueur du dollar. Le cours au comptant de l’or XAU= a reculé de 0,5% à 4.188 dollars l’once, tandis que celui de l’argent

XAG= a également baissé de 0,8% à 65,30 dollars l’once.