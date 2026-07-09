Les marchés boursiers asiatiques vacillent alors que le prix du pétrole s'envole en raison de la reprise des hostilités dans le Golfe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Nikkei japonais progresse de 1,5 %, tandis que la Corée du Sud recule de 0,6 %

* Les contrats à terme de Wall Street progressent légèrement, tandis que ceux des marchés boursiers européens gagnent 1 %

* Les obligations sont malmenées, le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans atteint son plus haut niveau depuis 30 ans

(Mise à jour des cours avant l'ouverture des marchés européens) par Stella Qiu

Les marchés boursiers asiatiques ont vacillé jeudi, le rebond du secteur des semi-conducteurs ayant perdu de son élan, tandis que les cours du pétrole ont bondi, la reprise des hostilités dans le Golfe ayant ravivé les craintes inflationnistes et mis à mal les obligations.

Les cours du pétrole ont progressé pour la troisième séance consécutive alors que l’armée américaine achevait une nouvelle série de frappes contre l’Iran. Le président Donald Trump a déclaré mercredi que l’accord provisoire conclu avec l’Iran pour mettre fin à la guerre était « rompu », bien qu’il ait précisé par la suite qu’il ne s’attendait pas à un retour à une guerre à grande échelle, ce qui a contribué à apaiser les inquiétudes.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 1 % à78 ,85 dollars le baril et ont enregistré une hausse de 9 % cette semaine, franchissant la barre des 80 dollars le baril pour la première fois depuis le 22 juin.

Cela a secoué les marchés obligataires mondiaux et renforcé les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale devra relever ses taux d’intérêt cette année pour maîtriser l’inflation, les contrats à terme sur les fonds fédéraux laissant désormais entrevoir un resserrement monétaire de 38 points de base cette année, soit un retour au niveau d’il y a une semaine.

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Wall Street a d’abord reculé suite aux déclarations de Trump, mais s’est redressé après avoir touché ses plus bas de la séance, le Nasdaq parvenant à enregistrer une légère hausse de 0,2 %. Le géant des puces électroniques Nvidia NVDA.O a bondi de 3,6 % après que des médias ont rapporté que la Chine prévoyait d’autoriser ses principales entreprises d’IA à acheter un nombre limité de puces H200 de la société.

Les places boursières européennes semblaient se diriger vers une ouverture en hausse, les contrats à terme sur les actions de la région STXEc1 affichant une progression de 1 %. Les contrats à terme de Wall Street progressaient quant à eux d’environ 0,2 %.

L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a effacé ses gains antérieurs et affichait en dernier lieu une baisse de 0,5 %, le rebond des fabricants de puces s’essoufflant, tandis que le Nikkei japonais .N225 a grimpé de 1,3 %, mettant fin à une série de trois jours de baisse.

Le KOSPI sud-coréen .KS11 a progressé jusqu’à 4 % avant de reculer de 1 %, les gains de Samsung 005930.KS et de SK Hynix

000660.KS s’étant estompés.

« À ce stade, le marché semble toujours pencher en faveur de l’hypothèse selon laquelle le conflit (-Iran) finira par s’apaiser et que les négociations reprendront autour du protocole d’accord », a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez Pepperstone.

« Néanmoins, les traders comprennent la nécessité de garder l’esprit ouvert. La situation reste très instable, et il est extrêmement difficile de se prononcer avec certitude sur le calendrier. »

Le compte-rendu publié par la Fed a révélé les inquiétudes des décideurs politiques face à la montée de l’inflation. Quelques participants ont estimé qu’il y avait déjà lieu de relever les taux d’intérêt, avant de se rallier finalement à leurs collègues pour maintenir les taux inchangés le mois dernier.

La chute des marchés obligataires mondiaux s’est accentuée en Asie. Le rendement des obligations d’État japonaises à 10 ans

JP10YTN=JBTC a atteint 2,9 %, son plus haut niveau depuis 1996, tandis que celui des obligations d’État australiennes à 10 ans AU10YT=RR a atteint un pic mensuel de 4,933%.

Le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a grimpé de 1 point de base à4,5772 % jeudi, après avoir progressé de 4 points de base pendant la nuit. Il affiche une hausse de 10 points de base depuis le début de la semaine.

La réaction sur les marchés des changes a été plutôt modérée, le dollar n'ayant pas réussi à tirer parti du soutien apporté par les rendements et clôturant en baisse de 0,1 % à 162,41 yens JPY=EBS . Ce niveau n'était pas loin du plus haut atteint depuis 40 ans, à 162,84, les spéculateurs restant méfiants face à une éventuelle intervention japonaise.

L’euro EUR=EBS a légèrement progressé de 0,1 % à 1,1426 dollar, tandis que la livre sterling GBP= s’est maintenue à 1 ,3396 dollar, juste en dessous de son plus haut niveau depuis trois semaines à 1,341 dollar.

L'or XAU= a reculé de 0,2 % à 4 067dollars l'once. GOL/