Les marchés boursiers asiatiques suivent la hausse de Wall Street, les rendements des bons du Trésor proches de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies

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* Le Nikkei progresse de 0,7 %, les contrats à terme sur le Nasdaq gagnent 0,2 %

* Les cours du pétrole se stabilisent après un recul nocturne, l'euro sous pression

* Les rendements des bons du Trésor à long terme proches de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies

par Stella Qiu

Les marchés boursiers asiatiques ont progressé mardi après qu’un rebond alimenté par le secteur technologique a propulsé le Nasdaq à un niveau record à la clôture, le recul des cours du pétrole apportant un soutien supplémentaire alors même que les rendements des bons du Trésor à long terme oscillaient près de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies.

L'euro EUR=EBS a fléchi près de ses plus bas niveaux depuis 17 mois après avoir brièvement touché 1,116 dollar pendant la nuit, sous la pression des inquiétudes budgétaires grandissantes en France. Les investisseurs se sont débarrassés des obligations d'État françaises après un budget décevant , tandis que l'incertitude politique s'est accentuée après que le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a convoqué des élections anticipées .

Le Brent LCOc1 est resté pratiquement inchangé à 100 dollars le baril après avoir perdu 1,9 % pendant la nuit, alors que les exportations en provenance du Moyen-Orient ont augmenté et que les pays du G7 se sont engagés à accroître l'offre. O/R

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a progressé de 0,2 %, tandis que le Nikkei japonais .N225 a gagné 0,7 %. Les contrats à terme sur les actions européennes STXEc1 ont grimpé de 0,5 %.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont légèrement progressé de 0,2 % et ceux sur le S&P 500 ESc1 ont augmenté de 0,1 %. Le Nasdaq a clôturé à un niveau record cette nuit, soutenu par des chiffres de l’emploi plus faibles que prévu, qui ont tempéré les anticipations d’une hausse des taux de la Réserve fédérale ce mois-ci. .N

Nvidia NVDA.O , géant de l’IA, a grimpé de 2,1 %, atteignant un plus haut historique à la clôture et portant sa capitalisation boursière à 5 760 milliards de dollars.

« La reprise du marché a une nouvelle fois été portée par le secteur technologique, l’atténuation marginale de l’incertitude liée aux taux d’intérêt, conjuguée à un léger apaisement des risques géopolitiques, ayant permis aux acteurs du marché de se concentrer sur la croissance extraordinaire des bénéfices enregistrée par les valeurs de l’IA », a déclaré Kyle Rodda, analyste senior chez Capital.com.

La saison des résultats du troisième trimestre débute la semaine prochaine. Selon les estimations de Goldman Sachs, les prévisions consensuelles tablent sur une croissance de 27 % des bénéfices du S&P 500 au dernier trimestre, plus de la moitié de cette croissance provenant d’entreprises bénéficiant des dépenses d’infrastructure liées à l’IA.

Les marchés latino-américains ont également progressé, portés par un rebond des actions brésiliennes et du real, après que le sénateur de droite Flavio Bolsonaro a dépassé les prévisions des sondages au premier tour de l’élection présidentielle et s’est qualifié pour le second tour face au président sortant de gauche Luiz Inácio Lula da Silva.

LA DÉROUTE OBLIGATAIRE PERSISTE

La hausse inexorable des rendements des bons du Trésor s’est poursuivie alors même que les marchés ont revu à la baisse leurs anticipations d’une hausse des taux d’intérêt ce mois-ci par la Réserve fédérale, les ramenant à seulement 23 % contre 71 % il y a une semaine, après que les principaux décideurs politiques ont souligné la nécessité de disposer de davantage de données avant de procéder à un nouveau resserrement monétaire.

Les rendements des bons du Trésor américains à 10 et 30 ans ont atteint de nouveaux sommets en 24 ans cette nuit, couronnant une hausse régulière depuis la mi-août, alimentée par les craintes liées à l’inflation et à la dette. Une enquête de l’ISM a montré que l’indice mesurant les prix payés par les entreprises de services pour leurs intrants avait bondi à son plus haut niveau depuis plus de quatre ans.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR est resté stable en Asie à 5,3089 %, après avoir grimpé de 3 points de base pendant la nuit pour atteindre 5,3493 %, son plus haut niveau depuis 2002, tandis que les rendements à 30 ans

US30YT=RR se sont maintenus à 5,6622 %, après avoir brièvement atteint 5,7029 % pendant la nuit.

La vague de ventes sur les obligations françaises s’est quelque peu apaisée, la prime exigée par les investisseurs pour détenir des obligations françaises à 10 ans plutôt que des titres allemands, considérés comme plus sûrs, s’étant ramenée à 137 points de base lundi.

L’euro EUR=EBS a limité ses pertes à 1,1215 dollar, après avoir chuté de 0,8 % jusqu’à 1,116 dollar pendant la nuit, son plus bas niveau depuis mai 2025. Il s’échangeait à 177 yens

EURJPY= , après avoir reculé pendant sept séances consécutives, soit près de son plus bas niveau depuis novembre dernier.

« Les profondes divisions au sein du Parlement français augmentent le risque que le plan d’assainissement budgétaire proposé soit édulcoré ou que le gouvernement fasse l’objet d’une motion de censure », a déclaré Joseph Capurso, responsable de l’économie internationale à la Commonwealth Bank of Australia.

« La paire EUR/USD devrait tester le seuil de soutien à 1,1109. »

Cela a permis au dollar américain de rester ferme, l’indice du dollar =USD s’établissant à 102,2 après une hausse hebdomadaire de 0,9 %.

L'or au comptant XAU= est resté pratiquement inchangé à 4 141,31 dollars l'once. GOL/