Les marchés boursiers asiatiques sous pression, le pétrole proche de son plus bas niveau depuis quatre mois alors que les risques de volatilité sont mis en avant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture, mise à jour des cours, ajout des contrats à terme européens et américains et des commentaires des analystes)

* L'indice MSCI Asie-Pacifique efface ses pertes; les actions sud-coréennes progressent mais limitent leurs gains

* Les analystes mettent en garde contre un risque renouvelé de volatilité sur les marchés boursiers après la vague de ventes de mardi

* Les contrats à terme européens sont en baisse, tandis que les contrats à terme américains restent stables avant la publication des résultats de Micron Technology

par Satoshi Sugiyama

Les marchés boursiers asiatiques peinaient à trouver une orientation mercredi, tandis que les cours du pétrole brut prolongeaient leur baisse pour s'établir près de leurs plus bas niveaux depuis quatre mois, les analystes mettant en garde contre un regain de volatilité lié aux valorisations excessives des valeurs liées à l'IA et aux perspectives des négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS affichait en dernier lieu une hausse de 0,4% après avoir oscillé entre gains et pertes. Les actions sud-coréennes .KS11 , qui avaient plongé de 10% mardi – leur plus forte baisse journalière depuis mars –, ont rebondi de 3,5%, tandis que le Nikkei japonais .N225 reculait de 0,4% et que les actions taïwanaises .TWI perdaient 1,9%

“L'évolution des cours sur les marchés au cours des sept derniers jours de cotation est alarmante, non seulement à la baisse, mais aussi à la hausse”, a déclaré Michael McCarthy, analyste de marché chez Moomoo Securities Australia. “Lorsque les marchés évoluent aussi rapidement, dans un sens comme dans l'autre, c'est un signe d'instabilité.”

Les cours du pétrole ont chuté de plus de 1% mercredi, prolongeant ainsi les baisses de cette semaine et s’échangeant à des niveaux proches de leurs plus bas depuis quatre mois, alors que certains signes indiquent que davantage de pétroliers bloqués dans le golfe du Persique s’apprêtent à quitter le détroit d’Ormuz. O/R Toutefois, des incertitudes subsistent quant à la pérennité de l’accord. Les États-Unis et l’Iran ont donné des versions contradictoires sur ce dont les deux pays avaient convenu dans le cadre de leur accord de paix, notamment sur des éléments clés tels que les inspections nucléaires et le contrôle du détroit d’Ormuz.

Cet écart de perception entre Washington et Téhéran “pourrait devenir une source de préoccupation à l'avenir”, a déclaré Yoshitaka Araya, de Monex Securities.

Suivant l’exemple de l’Asie, les contrats à terme européens étaient pour la plupart en baisse. Les contrats à terme paneuropéens Euro Stoxx 50 STXEc1 et les contrats à terme allemands DAX FDXc1 ont chacun reculé de 0,3%, tandis que les contrats à terme FTSE FFIc1 ont perdu 0,67%. Les contrats à terme américains sont restés globalement stables, les E-minis S&P 500 EScv1 progressant de 0,1%, les E-minis Nasdaq 100

NQcv1 de 0,2% et les E-minis Dow YMcv1 restant stables. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans

US10YT=RR a reculé de 0,6 point de base à 4,487%.

Plus tard dans la journée de mercredi, le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O devrait publier ses résultats, ce qui pourrait donner des indications sur les perspectives du secteur des puces mémoire et d’intelligence artificielle après une forte hausse cette année.

Sur les marchés des changes, le dollar américain a poursuivi sa progression pour atteindre un nouveau plus haut depuis 13 mois face à un panier de devises majeures, l’indice du dollar

=USD progressant de 0,07% pour s’établir à 101,46.

La vigueur du dollar a pesé lourdement sur le yen JPY= , qui s’échangeait à 161,53, maintenant les marchés dans l’expectative quant à une éventuelle intervention sur le marché des changes visant à soutenir la devise japonaise malmenée. Un résumé des opinions issues de la réunion de la Banque du Japon de ce mois-ci, au cours de laquelle la banque centrale a décidé de relever ses taux d’intérêt à 1,00%, leur plus haut niveau depuis 31 ans, publié mercredi a montré que les décideurs politiques avaient débattu des risques croissants d’inflation, certains appelant à des hausses plus rapides des taux d’intérêt afin de rapprocher les coûts d’emprunt des niveaux jugés neutres pour l’économie.

L’euro EUR= s’est affaibli de 0,15% à 1,1364 dollar et la livre sterling GBP= a reculé à 1,3192 dollar.

L'or au comptant XAU= a prolongé ses pertes, reculant de 1,1% à 4.064,01 dollars l'once, atteignant son plus bas niveau depuis près de deux semaines, les anticipations de hausse des taux ayant réduit l'attrait des actifs non rémunérateurs. GOL/

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a gagné 0,2% à 62.499,52 dollars. L'ether ETH= a perdu 0,2% à 1.658,09 dollars.