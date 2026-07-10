Les marchés boursiers asiatiques s'envolent, les investisseurs ignorant les attaques au Moyen-Orient

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* Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont progressé après l'annonce du plan d'investissement de Micron et l'introduction en bourse de SK Hynix

* Tous les regards sont tournés vers l'entrée en bourse de SK Hynix sur le marché américain, prévue plus tard dans la journée de vendredi

* Les cours du pétrole restent modérés dans un contexte de reprise des hostilités au Moyen-Orient

* Le yen reste ancré près de ses plus bas niveaux depuis 40 ans, alerte à une intervention

par Ankur Banerjee

Les marchés boursiers asiatiques ont fortement progressé vendredi, portés par les entreprises du secteur des puces électroniques et de l’intelligence artificielle, les investisseurs faisant fi des inquiétudes liées au blocage de l’approvisionnement énergétique via le détroit stratégique d’Ormuz, alors que les attaques réciproques s’intensifient entre les États-Unis et l’Iran.

La reprise de ces échanges d’attaques a encore érodé le fragile cessez-le-feu en vigueur depuis trois semaines, ramenant l’attention sur les cours du pétrole et leurs implications potentielles pour l’inflation et les perspectives mondiales en matière de taux d’intérêt.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s’apprêtaient à enregistrer une hausse de 5 % sur la semaine, leur meilleure performance hebdomadaire depuis début mai. Mais à 76,03 dollars le baril, le Brent a perdu la majeure partie des gains qu’il avait enregistrés lorsque le conflit a éclaté fin février.

« Je suis de près l’actualité au Moyen-Orient et la situation ne semble pas bonne, mais les investisseurs paraissent pour l’instant incroyablement résistants à ces risques, le secteur technologique tirant à nouveau les marchés à la hausse », a déclaré Nick Twidale, stratège en chef des marchés chez ATFX Global à Sydney.

Au Japon, le Nikkei .N225 a progressé de 1,8 %, tandis qu’en Corée du Sud, le KOSPI .KS11 , épicentre de la flambée liée à l’IA, a gagné 2,4 % en début de séance. Les valeurs phares du secteur des semi-conducteurs, SK Hynix 000660.KS et Samsung 005930.KS , ont toutes deux progressé de 3 %. Les marchés taïwanais étaient fermés.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a ainsi progressé de 0,76 %.

« Nous repartirons du bon pied en Asie, mais je reste très prudent car je crains que nous n’intégrions pas suffisamment dans les cours le risque d’un nouvel événement, à savoir la fermeture éventuelle du détroit d’Ormuz dans les jours à venir », a déclaré M. Twidale.

Les investisseurs ont pris cette escalade avec philosophie cette semaine, préférant se concentrer sur le thème de l’IA qui a propulsé les actions mondiales vers des niveaux records, mais a également suscité des inquiétudes quant à la viabilité de cette flambée.

Dans la nuit, le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, a clôturé en forte hausse après que les projets de Micron Technology MU.O d’investir plus de 250 milliards de dollars aux États-Unis d’ici 2035 ont soutenu les valeurs du secteur des puces électroniques, l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX progressant de 3 %.

SK HYNIX: EN ATTENTE DE SON ENTRÉE EN BOURSE AUX ÉTATS-UNIS

Tous les regards seront tournés vers l’entrée en bourse de SK Hynix aux États-Unis plus tard dans la journée de vendredi, après que la société a fixé jeudi le prix de ses American Depositary Receipts (ADR) à 149 dollars, levant ainsi environ 26,5 milliards de dollars, ce qui témoigne d’un fort engouement des investisseurs pour s’exposer à la chaîne d’approvisionnement de l’IA.

Cette introduction en bourse spectaculaire, qui permettra de financer de nouvelles usines et de nouveaux équipements afin de répondre à la demande croissante de puces d’IA, devrait constituer la deuxième plus grande levée de fonds au monde après l’introduction en bourse record de SpaceX SPCX.O le mois dernier.

Sam Konrad, gestionnaire d’investissement pour le fonds « Asia Equity Income » chez Jupiter Asset Management, a déclaré que cette introduction en bourse pourrait se traduire par une cotation des ADR à une prime par rapport aux actions locales, mais qu’elle pourrait néanmoins contribuer à une réévaluation des actions de SK Hynix cotées en Corée.

« Si SK Hynix bénéficie d’une réévaluation, cela devrait contribuer à soutenir une réévaluation de Samsung Electronics également, en particulier lorsque la société publiera les détails de ses plans de redistribution aux actionnaires », a déclaré M. Konrad, qui détient des actions dans ces deux entreprises sud-coréennes.

Les actions coréennes de SK Hynix ont bondi de 238 % cette année, un chiffre vertigineux, propulsant l’indice de référence à des niveaux records et faisant du KOSPI le marché boursier majeur le plus performant au monde depuis le début de l’année 2025.

Mais l’engouement pour l’IA a également entraîné de fortes fluctuations ces dernières semaines, les investisseurs s’inquiétant des valorisations exorbitantes et s’interrogeant sur la pérennité de cette croissance massive des bénéfices.

Sur les marchés des changes, tous les regards restaient tournés vers le yen japonais JPY= , qui s’est maintenu autour de son plus bas niveau depuis 40 ans, les traders restant à l’affût d’une intervention officielle de Tokyo. Il s’échangeait en dernier lieu à 162,18 pour un dollar américain, non loin du plus bas de 1986 (162,84) atteint la semaine dernière. FRX/

Le dollar est par ailleurs resté globalement stable, les investisseurs attendant des catalyseurs pour évaluer l’évolution des taux d’intérêt américains. Les traders tablent sur des hausses de 34 points de base pour l’année, mais cela pourrait changer en fonction des pressions inflationnistes liées à la guerre.

Du côté des matières premières, l’or XAU= semblait en passe d’enregistrer une baisse de 1 % sur la semaine et s’établissait à 4.113 dollars l’once en début de séance. GOL/