Les marchés boursiers asiatiques s'envolent

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* Le dépôt d'une demande d'introduction en bourse spectaculaire par Anthropic relance le secteur de l'IA

* La levée de fonds de Meta contribue également à apaiser les craintes des investisseurs

* Les inquiétudes concernant les dépenses en IA persistent à l'approche de la publication des résultats des géants de la tech

* La Fed, la BCE et la Banque du Japon devraient maintenir leurs taux inchangés; l'attention des marchés se porte sur leurs déclarations

par Ankur Banerjee

Les marchés boursiers asiatiques ont bondi mardi, alors que le dépôt très attendu de la demande d'introduction en bourse d'Anthropic , figure de proue de l'IA, a ravivé l'appétit pour le risque à l'approche des résultats des entreprises technologiques – qui constitueront un test pour le secteur de l'IA – et des réunions des banques centrales qui influenceront les taux d'intérêt à court terme.

Anthropic, propriétaire de Claude, a révélédes pertes importantes et une croissance fulgurante de son chiffre d'affaires dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis, alors que les investisseurs analysent de plus en plus minutieusement le retour sur investissement potentiel des dépenses massives consacrées à l'IA et la rentabilité de ce secteur.

Le projet de Meta Platforms META.O de lever jusqu'à 95 milliards de dollars dans le cadre de sa plus importante levée de fonds jamais réalisée a également contribué à améliorer le sentiment des marchés.

Les marchés des changes restent calmes dans l'attente des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale , de la Banque centrale européenne et de la Banque du Japon . Les économistes s'attendent à ce que ces trois institutions maintiennent leurs taux d'intérêt inchangés, l'attention se portant donc sur les commentaires des décideurs politiques pour évaluer les perspectives en matière de taux.

Côté actions, l'indice sud-coréen KOSPI .KS11 , fortement orienté vers les technologies, a gagné plus de 4 % en début de séance, tandis que le Nikkei japonais .N225 progressait de 1,9 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a progressé de 1,2 %.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont progressé de 0,4 % après que les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs .SOX ont grimpé de 2,8 % lors des échanges nocturnes, enregistrant leur plus forte hausse journalière depuis un mois. Les contrats à terme sur les actions européennes

STXEc1 ont reculé de 0,23 %.

Plus d'un tiers des entreprises du S&P 500 doivent publier leurs résultats cette semaine, notamment les géants du cloud Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O et Amazon.com AMZN.O .

« Compte tenu de la surveillance accrue dont fait l'objet l'IA ces derniers temps et des accords circulaires, les investisseurs voudront des preuves que la demande s'étend au-delà de ces relations interconnectées pour soutenir la poursuite de l'expansion des infrastructures », a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef des marchés chez Ameriprise.

« Les investisseurs ont besoin d'être convaincus que ces dépenses d'investissement agressives reflètent des besoins commerciaux durables et que la rentabilité se maintiendra à mesure que les nouvelles infrastructures entreront en service », a-t-il ajouté.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 0,7 % à 114,95 dollars le baril, s'éloignant de leur plus haut niveau depuis six mois, les investisseurs évaluant les chances d'une résolution du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran, ce qui a permis d'apaiser les craintes liées à l'offre, même si le sentiment restait fragile.

Nick Twidale, stratège en chef des marchés chez ATFX Global, a déclaré que l'offre restait la principale préoccupation, et que tout événement menaçant les exportations physiques pourrait amener le Brent à retester rapidement ses récents sommets et potentiellement le faire remonter vers les 120 dollars.

Cette guerre, qui dure depuis près de huit mois, a eu des répercussions dans tout le Moyen-Orient, faisant grimper les cours du pétrole, attisant les craintes inflationnistes et bouleversant les perspectives mondiales en matière de taux d'intérêt, ce qui accentue l'attention portée aux décisions des banques centrales cette semaine.

Les responsables de la Fed ont laissé entendre qu'ils ne relèveraient pas à nouveau les taux d'intérêt à court terme cette semaine, mais les craintes inflationnistes restant au premier plan, les investisseurs estiment que cette pause dans le resserrement monétaire ne durera pas longtemps. Les opérateurs anticipent une hausse des taux de la Fed en décembre.

« Peut-on s'attendre à ce que (la croissance de l') e américain se maintienne dans un contexte de hausse des taux? », a déclaré Geng Ngarmboonanant, responsable macroéconomie et politique, solutions multi-actifs, chez J.P. Morgan Asset Management.

« Nous pensons que oui. Nous estimons que l'économie américaine sera capable de faire face à la hausse des taux d'intérêt. »

Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR s'est stabilisé à 4,992 %, restant sous la barre des 5 % qu'il avait franchie en septembre, lorsque les investisseurs s'étaient rués vers les bons du Trésor pour se mettre à l'abri des turbulences boursières liées aux inquiétudes concernant l'IA.

Le yen japonais JPY= a été la valeur refuge privilégiée sur les marchés des changes et s'établissait en dernier lieu à 157,72 pour un dollar, dans l'attente de la décision de la Banque du Japon vendredi.

La banque centrale japonaise devrait, selon les prévisions générales, crier victoire vendredi au terme d'une bataille de près de 14 ans pour atteindre son objectif d'inflation de 2 % et mettre l'accent sur le risque d'une dérive des prix, laissant entrevoir la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt dès décembre.

Du côté des matières premières, l'or a légèrement reculé pour s'établir à 4 013,70 dollars l'once. GOL/