Les marchés boursiers asiatiques restent en retrait, tandis que les obligations sont submergées par la vague de dettes liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Nikkei recule de 0,9 %, les contrats à terme de Wall Street restent stables

* Les taux d'intérêt avoisinent leur plus haut niveau depuis 24 ans alors que les groupes technologiques empruntent des milliards

* L'euro frôle son plus bas niveau depuis 17 mois alors que les tensions sur la dette française s'amplifient

* L'action Samsung recule malgré l'annonce d'une multiplication par neuf de ses bénéfices

par Wayne Cole

Les marchés boursiers asiatiques ont reculé jeudi, les tensions sur les marchés obligataires souverains ayant été exacerbées par des informations selon lesquelles certaines grandes entreprises technologiques cherchaient à lever des milliards par emprunt, entrant ainsi en concurrence directe pour des financements limités.

Une nouvelle hausse des cours du pétrole a accentué la pression sur les bons du Trésor américain, même si le succès de l'adjudication de la dette américaine à 10 ans, qui s'est déroulée dans la nuit, a contribué à faire reculer les taux d'intérêt par rapport à leurs plus hauts niveaux depuis 24 ans.

Alors que les rendements élevés ont soutenu le dollar, l’euro a chuté à un niveau proche de son plus bas depuis 17 mois, les inquiétudes concernant les finances de la France s’étant propagées à la dette italienne et grecque.

La hausse constante des coûts d’emprunt a mis les actions sur la défensive: l’indice japonais Nikkei .N225 a reculé de 0,9 %, tandis que l’indice sud-coréen .KS11 a perdu 0,6 %. L’indice MSCI, qui regroupe l’ensemble des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS , a légèrement baissé de 0,1 %.

À Wall Street, les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 et sur le Nasdaq NQc1 sont restés pratiquement inchangés. En Europe, les contrats à terme sur l’EUROSTOXX 50 STXEc1 , sur le DAX FDXc1 et sur le FTSE FFIc1 ont tous légèrement progressé de 0,1 % après avoir reculé mercredi.

Le Wall Street Journal a confirmé les informations parues dans la presse selon lesquelles SpaceX SPCX.O , Broadcom

AVGO.O et Oracle ORCL.N cherchaient à lever des fonds pour acheter des puces d’intelligence artificielle.

Broadcom cherchait à lever 50 milliards de dollars, tandis que SpaceX prévoyait d’émettre 30 milliards de dollars de dette notée « investment grade » et de contracter 10 milliards de dollars de prêts pour acheter des puces à Nvidia NVDA.O , qui est l’un des principaux actionnaires de SpaceX.

À l’annonce de cette nouvelle, le coût de l’assurance contre le défaut de paiement de SpaceX a atteint des niveaux records, tandis que ses actions et ses obligations ont perdu du terrain.

Nigel Green, directeur général de deVere Group, a mis en garde contre un cercle vicieux dangereux dans lequel Nvidia finance les clients mêmes qui achètent ses produits, exposant ainsi les investisseurs mondiaux à un risque si les bénéfices attendus ne se concrétisaient pas.

« Le développement de l’IA a démarré grâce aux liquidités », a déclaré Nigel Green. « Il repose de plus en plus sur le crédit, et le crédit modifie complètement le profil de risque. »

« La dette doit être remboursée dans les délais, que les revenus soient au rendez-vous ou non », a-t-il ajouté. « Et cette dette se retrouve dans les fonds obligataires et les fonds de retraite des épargnants du monde entier. »

OBLIGATIONS D’ÉTAT CONTRE DETTE D’ENTREPRISE

Néanmoins, le fait qu’une grande partie de cet argent soit consacrée à des équipements d’IA pourrait avoir un effet positif sur les résultats des secteurs des semi-conducteurs et des mémoires.

Jeudi, Samsung Electronics 005930.KS a annoncé une hausse de 783 % de son bénéfice d’exploitation au troisième trimestre, à 107 400 milliards de wons (80,17 milliards de dollars), bien que son action ait légèrement reculé de 0,3 %.

Tout cet endettement des entreprises intervient à un moment où les marchés obligataires souverains sont mis à rude épreuve par les craintes d’inflation, des déficits budgétaires qui ne cessent de se creuser et la hausse des taux d’intérêt.

Le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale , publié mercredi, a révélé que la « plupart » des membres considéraient qu’une nouvelle hausse des taux était probable d’ici la fin de l’année, même s’ils aborderaient chaque réunion avec un esprit ouvert.

Les marchés n’accordent qu’une probabilité de 19 % à une nouvelle intervention de la Fed ce mois-ci, mais anticipent à 80 % une hausse en décembre. 0#USDIRPR

« Nous anticipons une deuxième hausse de la Fed en décembre, même si nous estimons qu’il y a de fortes chances que la Fed finisse par conclure qu’un resserrement supplémentaire n’est pas nécessaire », ont écrit les analystes de Goldman Sachs dans une note.

La perspective d’une pause dans le resserrement monétaire a contribué à maintenir les rendements des bons du Trésor à 2 ans à 4,78 % US2YT=RR , tandis que les rendements à 10 ans ont légèrement progressé à 5,298 % US10YT=RR après avoir atteint dans la nuit un plus haut en 24 ans à 5,326 %.

Les tensions sur le marché obligataire français ont conduit le gouverneur de la Banque de France, Emmanuel Moulin , à reconnaître que la situation économique du pays était grave, mais il a rassuré les investisseurs en affirmant que la France n’avait pas besoin de l’aide de la Banque centrale européenne.

Les investisseurs ont réagi en se débarrassant de l’euro, qui s’est stabilisé à 1,1198 dollar EUR=EBS après avoir perdu 0,6 % pendant la nuit. Un franchissement du plus bas récent à 1,1161 dollar risquerait d’entraîner un recul vers 1,1065 dollar.

Le dollar a été le principal bénéficiaire des difficultés de la monnaie unique et son indice a grimpé à 102,22 =USD , proche de son plus haut niveau depuis 18 mois. Il a reculé de 0,1 % face au yen, à 157,90 JPY=EBS , la devise japonaise étant protégée par la menace d’une intervention.

Sur les marchés des matières premières, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 0,9 % à 101,14 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le brut américain

CLc1 ont gagné 0,8 % à 89,02 dollars le baril. O/R

L’or, qui ne rapporte pas d’intérêts, a souffert de la hausse des rendements, s’établissant à 4 105 dollars l’once

XAU= , soit un niveau proche de son plus bas depuis deux mois.

GOL/