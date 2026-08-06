Les marchés boursiers asiatiques reculent sous l'effet d'un repli du secteur technologique; le prix du pétrole reste stable alors que les négociations avec l'Iran restent au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours)

* L'indice MSCI Asie-Pacifique hors Japon recule de 1,39%, entraîné par la chute de 4,16% enregistrée par la Corée du Sud

* Le Brent recule de 0,55% à 79,01 dollars le baril, alors que l'évolution de l'accord iranien reste au centre de l'attention

* L'outil CME FedWatch estime à 54% la probabilité d'une hausse des taux de la Fed en septembre

par Satoshi Sugiyama

Les actions asiatiques ont inversé la tendance jeudi après le rebond de la veille alimenté par l'IA, l'enthousiasme fluctuant concernant les dépenses liées à l'IA ayant cédé la place à la prudence, tandis que les cours du pétrole se maintenaient dans une fourchette étroite alors que les marchés évaluaient les perspectives d'un accord de paix avec l'Iran.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a reculé de 1,39%, entraîné par les baisses des entreprises technologiques. Les actions sud-coréennes .KS11 ont vu leurs pertes s'étendre à 4,16%, tandis que le Nikkei japonais .N225 a perdu 0,94%, réduisant ainsi une baisse antérieure qui avait atteint 2,05%.

À Séoul, Samsung Electronics 005930.KS a chuté de 6% et son concurrent SK Hynix 000660.KS a plongé de près de 10%. À Tokyo, Kioxia 285A.T a perdu 8,2%, tandis que Tokyo Electron

8035.T a chuté de 5,18%. Ce recul fait suite à une séance morose à Wall Street cette nuit, où le Nasdaq .IXIC a mis fin à une série de hausses qui durait depuis plusieurs jours, les actions de SpaceX

SPCX.O , dirigée par Elon Musk, et d’Advanced Micro Devices

AMD.O ayant chuté après la publication de leurs résultats trimestriels. Bien que l’entreprise spécialisée dans l’IA et les satellites ait mis en avant des rendements sur investissement plus rapides que prévu grâce à ses dépenses en IA, les investisseurs sont restés préoccupés par la durée pendant laquelle son activité rentable Starlink pourrait continuer à financer des investissements coûteux dans des centres de données.

Quant à AMD, ses résultats, bien qu’ils aient dépassé les estimations des analystes, n’ont pas répondu aux attentes élevées des investisseurs. Une source iranienne de haut rang et deux responsables régionaux ont déclaré à Reuters qu’un accord proposé entre l’Iran et Oman visant à mettre fin à cinq mois de guerre entre l’Iran et les États-Unis donnerait à Téhéran le contrôle des navires entrant dans le Golfe par le détroit d’Ormuz, l’une des plus importantes concessions jamais accordées à l’Iran.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté à 79,01 dollars le baril, en baisse de 0,55%. Les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont légèrement reculé de 0,65% à 74,73 dollars le baril. O/R

Madison Cartwright, analyste senior en géoéconomie à la Commonwealth Bank of Australia, a déclaré qu’un accord visant à rouvrir le détroit d’Ormuz pourrait être conclu d’ici début septembre, même s’il restait sceptique quant à l’imminence d’un tel accord.

“L’Iran dispose toujours d’un plus grand levier et obtiendra des concessions supplémentaires de la part des États-Unis dans le cadre de tout nouvel accord”, a déclaré M. Cartwright dans une note.

En début de séance en Europe, les contrats à terme sur l’indice paneuropéen Euro Stoxx 50 STXEc1 progressaient de 0,18%, ceux sur l’indice allemand DAX FDXc1 gagnaient 0,26% et ceux sur l’indice FTSE FFIc1 progressaient de 0,06%.

Les investisseurs se tournent désormais vers les données du marché du travail américain, dans l'attente du rapport très attendu sur les emplois non agricoles qui sera publié vendredi. Les chiffres d'ADP publiés mercredi ont montré que les employeurs du secteur privé avaient créé 44 000 emplois le mois dernier, soit un ralentissement par rapport aux 95 000 créés en juin et un résultat inférieur d'environ 25 000 aux prévisions.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que le rapport du gouvernement indique que l'économie américaine a créé 80 000 emplois en juillet, après une hausse de 57 000 en juin, le taux de chômage devant rester stable à 4,2%.

Les marchés à terme anticipent une probabilité d’environ 54% d’une hausse des taux lors de la réunion de la Réserve fédérale en septembre, contre 58% il y a un jour, selon l’outil FedWatch du CME. La présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, Mary Daly, qui n’est actuellement pas membre votante du Comité fédéral de l’open market, a déclaré mercredi qu’elle “soutenait pleinement” la décision prise la semaine dernière de maintenir les taux d’intérêt inchangés.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a reculé de 0,83 point de base, à 4,609%. Sur le marché des contrats à terme sur actions américaines, les E-minis du Nasdaq 100 NQc1 ont reculé de 0,14%, tandis que les E-minis du S&P 500 EScv1 ont progressé de 0,17% et les E-minis du Dow

YMc1 ont gagné 0,21%. Face au yen JPY= , le dollar est resté stable à 157,75 après l’intervention historique sur le marché des changes de la semaine dernière , au cours de laquelle le Japon et les États-Unis ont acheté des yens et se sont engagés à prendre de nouvelles mesures si nécessaire pour soutenir la devise.

La paire dollar/yen devrait peiner à trouver une orientation claire, les investisseurs devant rester largement en retrait avant la publication vendredi du rapport sur l’emploi aux États-Unis, a déclaré Juntaro Morimoto, analyste senior chez Sony Financial Group.

L'or au comptant XAU= a progressé de 0,2% à 4.254,10 dollars l'once, enregistrant une quatrième séance de hausse consécutive, tandis que l'argent au comptant XAG= a reculé de 0,38% à 61,84 dollars l'once. GOL/