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Les marchés boursiers asiatiques progressent pour la troisième journée consécutive, Nvidia ayant dépassé les attentes
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 08:30
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Comme prévu, la Banque de Corée relève ses taux d'intérêt à 3%

* Le Brent s'apprête à enregistrer une quatrième journée consécutive de baisse

* L'or et les cryptomonnaies progressent à l'approche du sommet de Jackson Hole

(Le point sur les marchés en Asie en début d'après-midi) par Gregor Stuart Hunter

Les actions ont progressé jeudi sur les marchés asiatiques, les résultats de Nvidia ayant dépassé les estimations, ce qui a profité aux fabricants de matériel informatique et redonné confiance aux investisseurs après la publication, dans la nuit, de données indiquant que l'indice d'inflation américain privilégié par la Réserve fédérale restait élevé.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a progressé de 0,2%, prolongeant ainsi sa hausse pour la troisième journée consécutive après que Nvidia NVDA.O a annoncé que son chiffre d'affaires trimestriel avait plus que doublé et prévu pour le troisième trimestre un chiffre d'affaires supérieur aux estimations de Wall Street. L'action du fabricant de puces d'IA a bondi de 4,7% dans les échanges après clôture, entraînant les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 à la hausse de 0,3%.

“L’entreprise est en excellente santé”, a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez Pepperstone Group à Melbourne. “Cela va faire réagir les gens et les amener à se demander: 'Qu’est-ce que j’ai manqué?' C’est une nouvelle très optimiste et tous ceux qui fournissent Nvidia au sein de la chaîne d’approvisionnement devraient en profiter aujourd’hui.”

L’indice sud-coréen KOSPI .KS11 a progressé de 1%, effaçant une partie de ses gains antérieurs après que la Banque de Corée a relevé ses taux d’intérêt de 25 points de base à 3%, conformément aux anticipations du marché qui tablait de justesse sur une hausse. Les actions taïwanaises .TWII ont progressé de 0,3%, tandis que le Nikkei 225 .N225 a reculé de 0,3%.

Les valeurs de Wall Street ont légèrement progressé cette nuit, le S&P 500 .SPX clôturant à un niveau stable après que l’indice des dépenses de consommation personnelles (PCE) a progressé de 0,2% en juillet par rapport au mois précédent, après un recul de 0,1% le mois d’avant.

“L’inflation PCE sous-jacente de juillet semble globalement conforme aux attentes, mais les chiffres détaillés sont plus fermes”, ont écrit les analystes de la Société Générale. “Le contexte inflationniste semble donc quelque peu plus ferme à l’approche de la réunion du FOMC de septembre.”

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a reculé de 1 point de base à 4,652%, les marchés attendant le discours du président de la Fed, Kevin Warsh, vendredi à Jackson Hole, dans le Wyoming, pour obtenir de nouveaux indices sur l’évolution des taux d’intérêt américains.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 0,8% à 87,11 dollars, l’indice de référence étant en passe d’enregistrer une quatrième journée consécutive de baisse alors que le Premier ministre du Qatar, , s’apprête à se rendre à Téhéran jeudi afin de relancer les pourparlers de paix entre les États-Unis et l’Iran .

“Les cours du pétrole brut ont continué de baisser progressivement malgré des perspectives toujours très incertaines concernant la gestion du détroit d’Ormuz et l’état actuel de l’approvisionnement mondial en pétrole, notamment au vu des nouvelles menaces d’escalade proférées par Poutine dans le cadre de la guerre entre la Russie et l’Ukraine”, ont écrit les analystes de Westpac.

L'or XAU= a rebondi de 0,3% à 4.604,27 dollars l'once après un recul mercredi. Sur les marchés des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a progressé de 0,5% à 78.824,80 dollars, tandis que l'ether ETH= a grimpé de 0,9% à 2.493,41 dollars.

Ces trois cryptomonnaies profitent du regain d’intérêt pour les “opérations spéculatives sur la dépréciation du dollar” après l’intervention du département du Trésor américain sur les marchés obligataires la semaine dernière; sur le mois, elles affichent respectivement des hausses de 14%, 25% et 34%.

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la vigueur du billet vert par rapport à un panier de six devises, s'est maintenu à 99,16, proche de son plus haut niveau enregistré au cours de la semaine dernière.

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