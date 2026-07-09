Les marchés boursiers asiatiques progressent grâce à la remontée du secteur des semi-conducteurs, tandis que le prix du pétrole bondit avec la reprise des hostilités dans le Golfe

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* Le Nikkei japonais progresse de 2,3 %, la Corée du Sud bondit de 3,8 %

* Les contrats à terme de Wall Street restent stables, tandis que ceux des marchés boursiers européens progressent de 0,9 %

* Les obligations sont malmenées, le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans atteint son plus haut niveau depuis 30 ans

par Stella Qiu

Les marchés boursiers asiatiques ont progressé jeudi, les semi-conducteurs bénéficiant d’un répit après les fortes ventes, même si les gains ont été limités par la flambée des cours du pétrole, la reprise des hostilités dans le Golfe ayant ravivé les craintes inflationnistes et mis à mal les obligations. Les cours du pétrole ont progressé pour la troisième séance consécutive après que le président Donald Trump a déclaré que l’accord provisoire conclu avec l’Iran pour mettre fin à la guerre était "terminé". L’armée américaine a également lancé de nouvelles frappes contre l’Iran pour la deuxième journée consécutive afin de dégager le détroit d’Ormuz, bien que Donald Trump ait déclaré par la suite qu’il ne s’attendait pas à un retour à une guerre à grande échelle, ce qui a contribué à apaiser les inquiétudes.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 0,8% à 78,65 dollars le baril et ont enregistré une hausse de 9% cette semaine, franchissant la barre des 80 dollars le baril pour la première fois depuis le 22 juin. Cela a secoué les marchés obligataires mondiaux et renforcé les paris selon lesquels la Réserve fédérale devra relever ses taux d’intérêt cette année pour maîtriser l’inflation, les contrats à terme sur les fonds fédéraux laissant désormais entrevoir un resserrement monétaire de 38 points de base cette année, soit un retour au niveau d’il y a une semaine. 0#USDIRPR Wall Street a d’abord reculé suite aux déclarations de Donald Trump, mais s’est redressé après avoir touché ses plus bas de la séance, le Nasdaq parvenant à enregistrer une légère hausse de 0,2%. Le géant des puces électroniques Nvidia NVDA.O a bondi de 3,6% après que des médias ont rapporté que la Chine prévoyait d’autoriser ses principales entreprises d’IA à acheter un nombre limité de puces H200 de la société.

L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a progressé de 0,8%, tandis que le Nikkei japonais .N225 a grimpé de 2,3%, mettant fin à une série de trois jours de baisse.

Le KOSPI sud-coréen .KS11 a bondi de 3,8%, porté par une hausse de 3,6% de Samsung 005930.KS et une progression de 7,5% de SK Hynix 000660.KS , les investisseurs profitant de la récente vague de ventes chez les fabricants de puces.

Les contrats à terme sur Wall Street sont restés stables en Asie, tandis que les contrats à terme sur les actions européennes STXEc1 ont progressé de 0,9%. "À ce stade, le marché semble toujours pencher en faveur de l’hypothèse selon laquelle le conflit (Iran) finira par s’apaiser et que les négociations reprendront autour du protocole d’accord", a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez Pepperstone.

"Néanmoins, les traders comprennent la nécessité de garder l’esprit ouvert. La situation reste très instable, et il est extrêmement difficile de se prononcer avec certitude sur le calendrier."

Le compte-rendu publié par la Fed a révélé les inquiétudes des décideurs politiques face à la montée de l’inflation, quelques participants ayant estimé qu’il y avait déjà lieu de relever les taux d’intérêt, avant de finalement se rallier à leurs collègues pour maintenir les taux inchangés le mois dernier.

La chute des obligations mondiales s’est accentuée en Asie. Le rendement des obligations d’État japonaises à 10 ans

JP10YTN=JBTC a augmenté de 1,5 point de base (pb) pour atteindre 2,880%, son plus haut niveau depuis septembre 1996, tandis que celui des obligations d’État australiennes à 10 ans

AU10YT=RR a progressé de 4 pb à 4,924%, son plus haut niveau depuis début juin.

Le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a encore grimpé de 2 points de base pour atteindre 4,5852% jeudi, après avoir progressé de 4 pb pendant la nuit. Il a enregistré une hausse de 10 pb depuis le début de la semaine.

La réaction sur les marchés des changes a été plutôt modérée, le dollar ne parvenant pas à tirer parti du soutien apporté par les rendements et clôturant en baisse de 0,2% à 162,38 yens JPY=EBS . Ce niveau n’était pas loin du plus haut niveau atteint depuis 40 ans, à 162,84, les spéculateurs restant méfiants face à une éventuelle intervention japonaise.

L’euro EUR=EBS a légèrement progressé de 0,1% à 1,1428 dollar, tandis que la livre sterling a également gagné 0,1% à 1,3401 dollar, juste en dessous de son plus haut niveau depuis trois semaines à 1,341 dollar.

L'or est resté stable à 4 079 dollars l'once. GOL/