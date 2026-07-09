 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les marchés boursiers asiatiques progressent grâce à la remontée du secteur des semi-conducteurs, tandis que le prix du pétrole bondit avec la reprise des hostilités dans le Golfe
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 03:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Nikkei japonais progresse de 2,3 %, la Corée du Sud bondit de 3,8 %

* Les contrats à terme de Wall Street restent stables, tandis que ceux des marchés boursiers européens progressent de 0,9 %

* Les obligations sont malmenées, le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans atteint son plus haut niveau depuis 30 ans

par Stella Qiu

Les marchés boursiers asiatiques ont progressé jeudi, les semi-conducteurs bénéficiant d’un répit après les fortes ventes, même si les gains ont été limités par la flambée des cours du pétrole, la reprise des hostilités dans le Golfe ayant ravivé les craintes inflationnistes et mis à mal les obligations. Les cours du pétrole ont progressé pour la troisième séance consécutive après que le président Donald Trump a déclaré que l’accord provisoire conclu avec l’Iran pour mettre fin à la guerre était "terminé". L’armée américaine a également lancé de nouvelles frappes contre l’Iran pour la deuxième journée consécutive afin de dégager le détroit d’Ormuz, bien que Donald Trump ait déclaré par la suite qu’il ne s’attendait pas à un retour à une guerre à grande échelle, ce qui a contribué à apaiser les inquiétudes.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 0,8% à 78,65 dollars le baril et ont enregistré une hausse de 9% cette semaine, franchissant la barre des 80 dollars le baril pour la première fois depuis le 22 juin. Cela a secoué les marchés obligataires mondiaux et renforcé les paris selon lesquels la Réserve fédérale devra relever ses taux d’intérêt cette année pour maîtriser l’inflation, les contrats à terme sur les fonds fédéraux laissant désormais entrevoir un resserrement monétaire de 38 points de base cette année, soit un retour au niveau d’il y a une semaine. 0#USDIRPR Wall Street a d’abord reculé suite aux déclarations de Donald Trump, mais s’est redressé après avoir touché ses plus bas de la séance, le Nasdaq parvenant à enregistrer une légère hausse de 0,2%. Le géant des puces électroniques Nvidia NVDA.O a bondi de 3,6% après que des médias ont rapporté que la Chine prévoyait d’autoriser ses principales entreprises d’IA à acheter un nombre limité de puces H200 de la société.

L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a progressé de 0,8%, tandis que le Nikkei japonais .N225 a grimpé de 2,3%, mettant fin à une série de trois jours de baisse.

Le KOSPI sud-coréen .KS11 a bondi de 3,8%, porté par une hausse de 3,6% de Samsung 005930.KS et une progression de 7,5% de SK Hynix 000660.KS , les investisseurs profitant de la récente vague de ventes chez les fabricants de puces.

Les contrats à terme sur Wall Street sont restés stables en Asie, tandis que les contrats à terme sur les actions européennes STXEc1 ont progressé de 0,9%. "À ce stade, le marché semble toujours pencher en faveur de l’hypothèse selon laquelle le conflit (Iran) finira par s’apaiser et que les négociations reprendront autour du protocole d’accord", a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez Pepperstone.

"Néanmoins, les traders comprennent la nécessité de garder l’esprit ouvert. La situation reste très instable, et il est extrêmement difficile de se prononcer avec certitude sur le calendrier."

Le compte-rendu publié par la Fed a révélé les inquiétudes des décideurs politiques face à la montée de l’inflation, quelques participants ayant estimé qu’il y avait déjà lieu de relever les taux d’intérêt, avant de finalement se rallier à leurs collègues pour maintenir les taux inchangés le mois dernier.

La chute des obligations mondiales s’est accentuée en Asie. Le rendement des obligations d’État japonaises à 10 ans

JP10YTN=JBTC a augmenté de 1,5 point de base (pb) pour atteindre 2,880%, son plus haut niveau depuis septembre 1996, tandis que celui des obligations d’État australiennes à 10 ans

AU10YT=RR a progressé de 4 pb à 4,924%, son plus haut niveau depuis début juin.

Le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a encore grimpé de 2 points de base pour atteindre 4,5852% jeudi, après avoir progressé de 4 pb pendant la nuit. Il a enregistré une hausse de 10 pb depuis le début de la semaine.

La réaction sur les marchés des changes a été plutôt modérée, le dollar ne parvenant pas à tirer parti du soutien apporté par les rendements et clôturant en baisse de 0,2% à 162,38 yens JPY=EBS . Ce niveau n’était pas loin du plus haut niveau atteint depuis 40 ans, à 162,84, les spéculateurs restant méfiants face à une éventuelle intervention japonaise.

L’euro EUR=EBS a légèrement progressé de 0,1% à 1,1428 dollar, tandis que la livre sterling a également gagné 0,1% à 1,3401 dollar, juste en dessous de son plus haut niveau depuis trois semaines à 1,341 dollar.

L'or est resté stable à 4 079 dollars l'once. GOL/

Semi-conducteurs

Valeurs associées

EUR/USD SPOT
1,1427 USD Six - Forex 1 +0,08%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
25 870,65 Pts Index Ex +0,20%
NVIDIA
204,1200 USD NASDAQ +3,65%
Nikkei 225
68 061,16 Pts Six - Forex 1 +1,86%
Or
4 062,61 USD Six - Forex 1 -0,38%
Pétrole Brent
78,84 USD Ice Europ -0,81%
Pétrole WTI
74,20 USD Ice Europ -0,78%
SAMSUNG ELECTRONICS
140,0000 USD OTCBB +114,69%
USA BENCHMARK 10A
4,647 Rates +1,85%
USD/JPY SPOT
162,4485 Six - Forex 1 -0,07%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 09.07.2026 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIRBUS ... Lire la suite

  • Graham Platner, candidat au Sénat pour l'Etat du Maine, prend la parole lors d'un meeting électoral à Portland, dans le Maine, le 17 mai 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )
    Accusé de viol, un important candidat démocrate renonce à la course au Sénat américain
    information fournie par AFP 09.07.2026 03:29 

    Le démocrate américain Graham Platner a annoncé mercredi renoncer à briguer un siège au Sénat après des accusations de viol, qu'il dément, mais qui ont entraîné de nombreux appels à se retirer de cette course cruciale pour la majorité au Congrès. "Nous suspendons ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump au sommet de l'Otan à Ankara, le 8 juillet 2026 en Turquie ( AFP / SAUL LOEB )
    Sommet de l'Otan: Trump oublie la colère, joue l'unité avec les alliés
    information fournie par AFP 09.07.2026 02:23 

    "Beaucoup d'amour dans la pièce", selon Donald Trump: les alliés de l'Otan ont affiché leur unité mercredi à Ankara, à l'issue d'un sommet au cours duquel le président américain a alterné virulentes attaques et un ton extraordinairement conciliant. Dans leur déclaration ... Lire la suite

  • Des personnes en deuil portent le cercueil d'Ali Khamenei, le défunt guide suprême iranien, au mausolée de l'imam Ali à Najaf, en Irak, le 8 juillet 2026 ( AFP / Hussein FALEH )
    L'Iran va inhumer l'ayatollah Khamenei, épilogue de six jours de cérémonies
    information fournie par AFP 09.07.2026 01:48 

    L'Iran va inhumer jeudi l'ayatollah Ali Khamenei, à l'issue de six jours qui auront vu la dépouille du guide suprême traverser de hauts lieux du chiisme dans le pays et l'Irak voisin, des cérémonies dont son fils et successeur a jusqu'ici été absent. Tué le 28 ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
78,85 -0,79%
CAC 40
8 252,66 -2,18%
Or
4 061,91 -0,39%
EUR/USD SPOT
1,1427 +0,08%
2CRSI
32,42 -10,93%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank