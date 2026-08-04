Les marchés boursiers asiatiques progressent dans le sillage de Wall Street, le pétrole reste stable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Gregor Stuart Hunter

Les marchés asiatiques ont enregistré de légers gains en début de séance, les investisseurs surfant sur la vague de la reprise mondiale, tandis que les cours du pétrole se maintenaient près de leurs plus bas niveaux depuis plusieurs semaines, le conflit entre les États-Unis et l'Iran restant dans l'impasse.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a progressé de 0,1%, tiré par les actions sud-coréennes .KS11 qui ont enregistré une hausse allant jusqu'à 2,1%. Le Nikkei 225 japonais .N225 a reculé de 0,3%, tandis que les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 ont légèrement progressé de 0,1%. Dans la nuit, les marchés ont été rassurés par des données indiquant que l’activité manufacturière américaine avait atteint en juillet son plus haut niveau depuis plus de quatre ans, propulsant l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI vers un niveau de clôture record .

"Les marchés à risque ont clairement franchi un cap", a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez Pepperstone Group à Melbourne. "Si le ton constructif des marchés boursiers européens et américains se maintient, des acheteurs devraient se manifester dès le début de la séance et soutenir les actifs à risque de la région." Les cours du pétrole ont enregistré des gains limités à la reprise des échanges en Asie, le Brent LCOc1 progressant de 0,6% à 84,29 dollars le baril, après avoir chuté lundi à son plus bas niveau depuis trois semaines , le président américain Donald Trump ayant déclaré avoir renoncé à une nouvelle attaque contre l’Iran en signe de bonne volonté dans le cadre des pourparlers de paix. Téhéran a toutefois nié que des négociations soient en cours. Face au yen JPY= , le dollar a progressé de 0,3% à 157,625 yens, regagnant du terrain après l’intervention coordonnée des autorités américaines et japonaises visant à soutenir le yen la semaine dernière.

L’indice du dollar américain =USD , qui mesure la vigueur du billet vert par rapport à un panier de six devises, s’est maintenu près de ses plus bas niveaux des deux derniers mois, à 99,99.

Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans a progressé de 0,2 point de base, à 4,684%.

Les anticipations du marché continuent d’indiquer que la réunion de la Réserve fédérale de septembre se soldera par une hausse des taux d’intérêt. Selon l’outil FedWatch du CME Group, les contrats à terme sur les fonds fédéraux évaluent à 65% la probabilité implicite d’une hausse de 25 points de base lors de la prochaine réunion de deux jours de la banque centrale américaine, qui s’achèvera le 16 septembre. Le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams, s’est dit optimiste quant au fait que les pressions inflationnistes soient en passe de s’atténuer progressivement, mais a précisé que la Fed relèverait ses taux si l’inflation ne ralentissait pas.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= et l’ether

ETH= ont tous deux reculé de 0,5%, s’établissant respectivement à 63.446,35 dollars et 1.857,44 dollars.