Les marchés boursiers asiatiques progressent dans l'attente des chiffres de l'emploi aux États-Unis ; Waller, de la Fed, rassure les marchés obligataires

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* Le Nikkei japonais progresse de 0,8 %, les contrats à terme de Wall Street restent stables

* Les propos accommodants de Waller déclenchent une remontée des actions et des obligations, le dollar en prend un coup

* Les chiffres de l'emploi non agricole approchent: la décision de la Fed sur une hausse des taux ce mois-ci est incertaine

par Stella Qiu

Les marchés boursiers asiatiques ont progressé vendredi, les investisseurs profitant d'un rebond mondial à la veille de la publication de chiffres clés sur l'emploi aux États-Unis, tandis que les obligations ont trouvé un répit bienvenu après qu'un haut responsable de la Réserve fédérale a apaisé les craintes d'une hausse des taux et entraîné le dollar à la baisse.

Le recul du dollar a accéléré la remontée du yen, qui a gagné 2,6 % cette semaine pour s’échanger à 155,7 pour un dollar, le plaçant à deux doigts du niveau de 155,2 atteint après l’intervention conjointe de Tokyo et Washington fin juillet.

Lors d’une intervention dans le cadre d’un événement Reuters NEXT Newsmaker, le gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller a déclaré que les données récentes laissaient entrevoir certains signes de désinflation et que, si les prochains rapports confirmaient cette tendance, il serait favorable à un maintien des taux inchangés lors de la réunion de politique monétaire de ce mois-ci.

Les marchés à terme ont rapidement revu à la baisse la probabilité d’une hausse des taux ce mois-ci, la ramenant à seulement 50 %, contre environ 63 % la veille. Ces anticipations avaient bondi lors des dernières séances, alors qu’une chute généralisée des obligations mondiales avait propulsé les rendements à long terme à des plus hauts depuis plusieurs années, alimentée par les inquiétudes liées à une inflation tenace, à l’alourdissement de la dette publique et aux tensions géopolitiques.

“M. Waller conteste l’argument avancé par M. Warsh la semaine dernière, selon lequel il existe peu d’éléments indiquant que l’inflation sous-jacente a baissé”, ont déclaré les analystes de JPMorgan dans une note.

“Nous pensons que le président Warsh obtiendra une hausse s’il plaide en sa faveur. En l’absence d’un tel plaidoyer, le discours du gouverneur Waller renforce notre opinion selon laquelle la barre à franchir pour que les données incitent la majorité, qui se fonde sur les données, à opter pour une hausse ce mois-ci reste élevée.”

En Asie, l’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a progressé de 1 %, dans le sillage des hausses généralisées à Wall Street, mais cela n’a pas suffi à compenser les pertes antérieures, l’indice affichant toujours une baisse de 0,4 % sur la semaine.

Au Japon, le Nikkei .N225 a gagné 0,8 %, mais a clôturé en baisse de 2,7 % cette semaine. Les valeurs vedettes chinoises

.CSI300 ont progressé de 1 % et le KOSPI sud-coréen .KS11 a gagné 1,1 %.

Les contrats à terme de Wall Street ESc1 NQc1 et ceux de l’EURO STOXX 50 STXEc1 sont restés stables, les opérateurs se préparant à la publication, plus tard dans la journée, du rapport sur l’emploi américain du mois d’août. Les prévisions tablent sur une hausse de 56 000 emplois après une chute surprise de 23 000 le mois précédent. Le taux de chômage devrait rester stable à 4,1 %.

Les données économiques américaines publiées cette nuit ont montré que l'activité dans le secteur des services s'était accélérée le mois dernier, l'indice des prix payés ayant bondi à son plus haut niveau depuis trois ans. L'enquête du “Beige Book” de la Fed a également révélé que l'activité économique avait légèrement progressé ces dernières semaines.

LES OBLIGATIONS TROUVENT UN PEU DE RÉPIT

Après les commentaires accommodants de Waller, les bons du Trésor ont rebondi, tirés par les échéances courtes, tandis que la courbe des taux s’est pentifiée à mesure que s’estompaient les craintes d’une hausse imminente des taux. Les rendements à deux ans US2YT=RR se sont maintenus à 4,3381 %, après avoir reculé de 5 points de base cette nuit, s’éloignant ainsi d’un pic de 4,4102 % atteint il y a 20 mois.

Les rendements à dix ans US10YT=RR sont restés pratiquement inchangés à 4,7620 %, après avoir baissé de 3 points de base pendant la nuit, tandis que les rendements à 30 ans US30YT=RR s’établissaient à 5,2433 % après une baisse de 2 points de base pendant la nuit.

Les investisseurs en obligations à long terme restent méfiants face aux risques d’inflation, alors que les signes de progrès entre les États-Unis et l’Iran pour mettre fin au conflit et rouvrir le détroit d’Ormuz se font rares. Les cours du pétrole se sont maintenus près de leurs plus hauts niveaux depuis six semaines, les contrats à terme sur le Brent

LCOc1 ayant progressé de 7 % cette semaine pour atteindre 95,52 dollars le baril. O/R

Le dollar n’a guère bénéficié du soutien apporté par la hausse des rendements et s’échangeait à 98,96 face à ses principales devises de référence =USD , après avoir chuté de 0,6 % pendant la nuit. Il devrait afficher une baisse hebdomadaire de 0,7 %.

Cela a permis au yen de consolider ses gains cette semaine après avoir bondi de 1,8 % pendant la nuit, les investisseurs ayant renforcé leurs paris sur une hausse des taux de la Banque du Japon ce mois-ci. Les marchés anticipent désormais une probabilité de 75 % d’une hausse en septembre, tandis qu’une hausse d’ici octobre est déjà entièrement prise en compte, ce qui laisse entrevoir soit une hausse plus importante, soit un resserrement monétaire consécutif.

“Même si nous ne pouvons pas exclure une nouvelle vague de vérifications des cours, voire d’une intervention, il pourrait également s’agir d’un prépositionnement — officiel ou spéculatif — en prévision de chiffres de l’emploi non agricole décevants ce soir et d’une réunion potentiellement belliciste de la Banque du Japon dans deux semaines”, a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG.

Sur les marchés des matières premières, l’or s’est maintenu à 4 470 dollars l’once XAU= après avoir rebondi de 2 % pendant la nuit. Il devrait toutefois terminer la semaine sans grand changement. GOL/