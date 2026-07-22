Les marchés boursiers asiatiques poursuivent leur progression grâce au rebond américain, les fabricants de puces électroniques en tête

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Kospi bondit de plus de 6 % après le rebond des valeurs des fabricants de puces électroniques à Wall Street

* Les cours du pétrole progressent légèrement après que des pétroliers ont fait demi-tour en mer Rouge

* Le dollar et les rendements des bons du Trésor restent stables à la veille des réunions des banques centrales

par Gregor Stuart Hunter

Les actions ont bondi mercredi à l'ouverture des marchés asiatiques, les investisseurs s'inspirant du rebond des marchés américains et faisant fi de la hausse des cours du pétrole, alors que les rebelles houthis menaçaient d'ouvrir un nouveau front dans le conflit au Moyen-Orient qui ne cesse de s'étendre.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a progressé de 1,2 %, tandis que le Kospi sud-coréen .KS11 a bondi de plus de 6 %. Le Nikkei 225 japonais .N225 a gagné 1,9 %, tandis que les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 ont légèrement reculé de 0,1 %.

Le Brent LCOc1 a légèrement progressé de 0,6 % à 91,55 dollars le baril après que deux pétroliers transportant du brut saoudien vers l'Asie ont fait demi-tour mardi en mer Rouge, suite à des menaces d'attaque émanant des Houthis , un groupe yéménite aligné sur l'Iran.

« Les marchés boursiers ont fait fi des risques géopolitiques, se concentrant plutôt sur les performances du secteur technologique », ont écrit les analystes de Westpac dans un rapport de recherche. « Après avoir subi de lourdes pertes ces derniers jours, les valeurs des semi-conducteurs ont rebondi. »

Au cours de la nuit, le S&P 500 .SPX a progressé de 0,9 %, mettant fin à une série de trois jours de baisse, porté par un rebond des actions des semi-conducteurs après la publication de données indiquant que les exportations coréennes de semi-conducteurs avaient presque triplé au cours des premières semaines de juillet et qu’un indicateur des commandes à l’exportation taïwanaises pour le mois de juin avait dépassé les estimations.

L'attention des marchés se portera désormais sur les résultats d'Alphabet GOOGL.O , qui fait l'objet d'une surveillance accrue de la part des investisseurs en raison du retard pris dans le lancement d'un modèle clé pour ses ambitions en matière d'IA, et sur ceux de Tesla TSLA.O , dont on s'attend largement à ce qu'ils affichent leur première « cash burn » trimestrielle depuis plus de deux ans, alors que ses dépenses en IA et en robotique s'envolent.

Le secteur pharmaceutique sera également sous les feux de l’actualité après que le président américain Donald Trump a déclaré que tous les médicaments génériques importés aux États-Unis seraient soumis à un droit de douane de 0 % pendant deux ans à compter du 1er août, après quoi le taux passera à 100 % pendant un an, puis à 200 % par la suite.

L’indice du dollar américain =USD , qui mesure la vigueur du billet vert face à six devises, s’est maintenu près de son plus haut niveau depuis une semaine, à 101,20. Face au yen

JPY= , le dollar reculait de 0,1 % à 163,06 yens, s’affaiblissant légèrement après avoir atteint mardi son plus haut niveau depuis quatre décennies face à la devise japonaise.

La flambée des cours du pétrole, qui ont clôturé mardi à leur plus haut niveau depuis cinq semaines, n’a guère perturbé les marchés obligataires et des devises à l’approche des réunions des banques centrales prévues la semaine prochaine. Parmi celles-ci, la Réserve fédérale américaine devrait maintenir son taux directeur inchangé jusqu’à la fin de l’année 2026, selon la prévision médiane des économistes interrogés dans le cadre d’un sondage Reuters , même si ceux-ci ont indiqué que la probabilité d’une hausse des taux était élevée.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquent que, même si une hausse d’ici décembre est probable, celle d’au moins 50 points de base d’ici la fin de l’année relève du hasard, comme le montre l’outil FedWatch du CME Group.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a progressé de 0,2 point de base à 4,628 %. L'or XAU= a gagné 0,5 % à 4 097,67 dollars.

Du côté des cryptomonnaies, le cours du bitcoin BTC= a progressé de 0,3 % à 66 611,73 dollars, tandis que celui de l’ether ETH= a grimpé de 0,7 % à 1 936,18 dollars.