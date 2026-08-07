Les marchés boursiers asiatiques marquent une pause dans l'attente des chiffres de l'emploi aux États-Unis, tandis que le pétrole poursuit sa hausse en raison des tensions au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours avant l'ouverture des marchés européens)

* Le Nikkei japonais recule de 0,5 %, les contrats à terme de Wall Street restent globalement stables

* Les contrats à terme laissent entrevoir une probabilité de 54 % d'une hausse des taux américains le mois prochain

* Le Brent grimpe de 1,5 %, prolongeant ses gains de la nuit, mais reste en baisse sur la semaine

par Stella Qiu

Les marchés boursiers asiatiques retenaient leur souffle vendredi dans l'attente des chiffres de l'emploi aux États-Unis, qui pourraient s'avérer déterminants pour la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt le mois prochain, tandis que la hausse des cours du pétrole rappelait que les tensions au Moyen-Orient sont loin d'être résolues. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a reculé de 0,1 % et affichait une baisse de 0,5 % sur la semaine. Le Nikkei japonais

.N225 a perdu 0,5 %, même s'il s'apprêtait à enregistrer une hausse hebdomadaire de 1,7 %. Le KOSPI sud-coréen .KS11 a également reculé de 0,5% et a clôturé la semaine en baisse de 5,1 %, enregistrant ainsi sa septième semaine consécutive de recul. L’indice avait doublé au cours du premier semestre, porté par la demande effrénée pour les valeurs liées aux puces électroniques destinées à l’IA. L'indice .CSI300 chinois CSI 300 a progressé de 0,8 % après la publication de données montrant que l’énorme machineà exporter de la Chine continuait de tourner à plein régime pour stimuler l’économie.

Après des épisodes de volatilité déclenchés par des inquiétudes quant à la pérennité de la reprise tirée par l’IA, les investisseurs se concentrent désormais pleinement sur le rapport sur l’emploi américain attendu plus tard dans la journée, qui pourrait s’avérer crucial pour les perspectives en matière de taux d’intérêt. Les prévisions tablent sur une création de 80 000 emplois en juillet, après une hausse de 57 000 en juin, le taux de chômage devant rester stable à 4,2 %.

Les enjeux sont importants, car les marchés semblent indécis quant à la décision que pourrait prendre la Réserve fédérale le mois prochain, une hausse des taux étant considérée comme un véritable tirage au sort. 0#USDIRPR

“Les rendements et l’inflation restant les principaux risques pour les actions, nous nous attendons à ce que les chiffres de l’emploi non agricole de vendredi soient interprétés selon le principe “une bonne nouvelle est une mauvaise nouvelle” ”, a déclaré Michael Feroli, économiste en chef pour les États-Unis chez JPMorgan, ajoutant qu’un chiffre de l’emploi solide renforcerait les anticipations de taux élevés plus longtemps et exercerait une pression à la hausse sur les taux. À l’inverse, les actions pourraient réagir positivement à un rapport sur l’emploi décevant, les rendements s’apaisant et les anticipations de politique monétaire s’orientant vers une trajectoire accommodante, a ajouté Feroli. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont légèrement progressé de 0,1 %, tandis que ceux sur le S&P 500 ESc1 sont restés stables. Les places boursières européennes devraient ouvrir en baisse, les contrats à terme pan-européens STXEc1 affichant un recul de 0,2 %.

LE PÉTROLE REMONTE À NOUVEAU Les tensions au Moyen-Orient ont de nouveau éclaté après que les Houthis du Yémen ont attaqué l’Arabie saoudite, un important fournisseur de pétrole. Riyad a averti que des attaques coordonnées menées par les Houthis et les milices irakiennes soutenues par l’Iran étaient imminentes. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 1,5% à 83,78 dollars le baril, après avoir bondi de 3,8 % pendant la nuit. Ils s’orientaient toutefois toujours vers une perte hebdomadaire de 7 % et restaient bien en deçà de leur récent pic de 102 dollars le baril atteint il y a deux semaines. L’Iran examine actuellement un projet de loi préliminaire qui interdirait aux navires américains, israéliens et autres navires “hostiles” de transiter par le détroit d’Ormuz. Ce projet de loi prévoit des amendes pouvant atteindre 20% de la valeur de la cargaison d’un navire en cas de violation des restrictions proposées. La hausse des cours du pétrole a entraîné une augmentation des rendements des bons du Trésor. Le rendement du bon à 2 ans

US2YT=RR s’est maintenu à 4,2496% en Asie, après avoir progressé de 7 points de base pendant la nuit, tandis que le rendement du bon à 10 ans US10YT=RR s’est stabilisé à 4,6821%, après avoir gagné 5 points de base pendant la nuit.

Le dollar est resté stable vendredi en Asie après avoir rebondi pendant la nuit. Face au yen japonais JPY= , le dollar s’échangeait à158,38 yens, après avoir progressé de 0,4% pendant la nuit pour franchir la moyenne sur 200 jours, située autour de 158. Le rapport sur l’emploi américain pourrait déterminer les prochains mouvements du yen après que l’intervention historique sur le marché des changes menée la semaine dernière par le Japon et les États-Unis a déclenché une forte remontée. L'or au comptant XAU= a progressé de 0,7% à 4.268 dollars l'once, tandis que l'argent au comptant XAG= a gagné 1,3% à 62,29 dollars l'once . GOL/