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Les marchés boursiers asiatiques marquent le pas après une forte chute, tandis que la Fed laisse les marchés dans l'incertitude quant aux taux d'intérêt
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 05:44
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La Fed, divisée, maintient ses taux inchangés; les obligations à long terme s'effondrent

* Les actions connaissent une évolution en dents de scie alors que les inquiétudes liées au commerce de l'IA secouent les marchés

* Le pétrole avoisine les 90 dollars le baril sur fond de tensions au Moyen-Orient

(Dernières informations sur l'Asie en fin de matinée) par Ankur Banerjee

Les marchés boursiers asiatiques ont peiné à trouver une orientation jeudi, dans un contexte de séance agitée, après une semaine de turbulences déclenchées par les craintes liées à l’IA, alors qu’une Réserve fédérale divisée a maintenu ses taux inchangés, laissant les marchés obligataires dans l’incertitude quant à la prochaine décision.

Les cours à terme du Brent LCOc1 ont glissé sous la barre des 90 dollars le baril, après avoir bondi de plus de 7 % la veille alors que les combats au Moyen-Orient s’intensifiaient, bien que les données aient montré que les pétroliers continuaient de quitter la région malgré la poursuite des frappes. O/R

Le dollar était sur la défensive après que la banque centrale américaine a maintenu ses taux inchangés, bien que cette décision mitigée ait semé le doute chez les investisseurs quant à la volonté de la Fed de mener à bien ses hausses de taux pour lutter contre l’inflation. Les rendements des bons du Trésor américain à long terme ont atteint leur plus haut niveau depuis 19 ans.

Les fabricants asiatiques de puces électroniques ont été au centre de l’attention cette semaine après qu’une vague de ventes massives sur les actions sud-coréennes a fait perdre plus de 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière et a exacerbé les inquiétudes des investisseurs quant au retour sur investissement des énormes investissements dans l’IA.

« Les incertitudes concernant la politique monétaire américaine, la forte pentification de la courbe des taux des bons du Trésor, les tensions croissantes au Moyen-Orient et les inquiétudes persistantes concernant l’industrie des semi-conducteurs et le secteur de l’IA laissent présager une volatilité persistante des marchés à court terme », a déclaré Vasu Menon, directeur général chargé de la stratégie d’investissement chez OCBC.

L’indice KOSPI .KS11 a reculé de 0,6 % dans un contexte de séances agitées , s’acheminant vers une chute hebdomadaire de 15 %; cette vague de ventes a poussé le ministre des Finances, Koo Yun-cheol, à présenter ses excuses concernant le lancement d’ETF à effet de levier sur une seule action et a conduit les autorités à dévoiler des mesures d’ s visant à stabiliser le marché .

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS est resté stable après avoir fortement oscillé entre gains et pertes. L'indice japonais Nikkei .N225 a progressé de 1,2 %, mais s'apprête à enregistrer une baisse de 3,7 % sur la semaine.

« Étant donné que les fondamentaux restent intacts, il semble bien y avoir une composante irrationnelle, proche de la panique, dans les ventes actuelles », a déclaré Gina Kim, gestionnaire de portefeuille pour les actions des marchés émergents chez Nordea Asset Management à Singapour.

« Je ne peux pas me prononcer sur le moment où cette panique prendra fin, mais certains indicateurs à surveiller seraient les soldes des comptes sur marge des investisseurs particuliers à Taïwan et en Corée. Ces deux indicateurs sont en baisse, mais l’idéal serait d’observer une certaine stabilisation », a ajouté Mme Kim.

Le fabricant de puces Samsung Electronics 005930.KS a annoncé que son bénéfice d’exploitation avait été multiplié par 19 pour atteindre un niveau record au deuxième trimestre, contribuant ainsi à redonner confiance aux investisseurs, qui avaient perdu espoir.

Les résultats publiés par les méga-capitalisations Meta

META.O et Microsoft MSFT.O ont mis en évidence des destins très contrastés pour les entreprises qui se livrent à une course effrénée pour développer des infrastructures d’IA.

Microsoft a rassuré les investisseurs en affirmant qu’elle continuerait à générer des liquidités jusqu’à l’exercice 2027 malgré des dépenses importantes, ce qui a fait grimper son cours, tandis que l’action de Meta a chuté après un effondrement de 91 % deson flux de trésorerie disponible au deuxième trimestre.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont progressé de 0,7 % pendant la séance asiatique, tandis que les contrats à terme européens STXEc1 affichaient une hausse de 0,3 %.

LA FED SE TOURNE VERS LES MARCHÉS POUR TROUVER DES INDICES

Lors d’une conférence de presse tenue à l’issue de la réunion, le président de la Fed, Kevin Warsh, s’est engagé à contenir l’inflation, sans toutefois donner d’indications sur les mesures que la banque centrale pourrait prendre.

Warsh a noté que les rendements obligataires avaient sensiblement augmenté depuis la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, reflétant les anticipations du marché quant à une hausse des taux d’intérêt. Il s’est félicité de cette évolution, tout en soulignant qu’elle n’obligeait pas la Fed à valider ces anticipations par des mesures de politique monétaire.

« Pour moi, c’est une façon de dire que le marché a fait le travail de la Fed jusqu’à présent », a déclaré Blerina Uruci, économiste en chef pour les États-Unis chez T. Rowe Price.

« En fin de compte, le ton belliciste de Warsh ne suffira pas à garantir la stabilité des prix. Le marché apprendra à ses dépens que l’absence d’indications prospectives signifie que Warsh et le FOMC ne se conformeront pas à une orientation de politique monétaire simplement parce que le marché l’a anticipée. »

Cette confusion a maintenu les rendements des obligations américaines à 30 ans US30YT=RR à 5,2039 %, après avoir atteint leur plus haut niveau depuis juin 2007, à 5,2273 %, en fin de séance à New York. US/

Les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux 0#FF: laissaient désormais entrevoir une probabilité d’environ 60 % que la Fed relève ses taux lors de sa prochaine réunion en septembre et tablaient sur un resserrement de 33 points de base d’ici la fin de l’année. 0#USDIRPR

« La Fed risque d’être confrontée à des remises en question persistantes quant à sa crédibilité », a déclaré Kerry Craig, stratège des marchés mondiaux chez J.P. Morgan Asset Management.

« Le décalage entre le discours de la Fed et ses actions pourrait poser un défi pour les anticipations du marché. Le nouveau président se retrouve face à un comité divisé et à un marché obligataire qui commence à remettre en question la détermination de la banque centrale. »

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