Les marchés boursiers asiatiques hésitent après une forte chute, la Fed laisse les marchés dans l'incertitude quant aux taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Le point sur l'Asie en fin d'après-midi)

* La Fed, divisée, maintient ses taux inchangés; les obligations à long terme s'effondrent

* Les actions vacillent alors que les inquiétudes liées au commerce de l'IA secouent les marchés

* Le pétrole avoisine les 90 dollars le baril sur fond de tensions au Moyen-Orient

par Ankur Banerjee

Les marchés boursiers asiatiques ont peiné à trouver une orientation jeudi, dans un contexte de forte volatilité, après une semaine de turbulences déclenchées par les craintes liées à l’IA. La Réserve fédérale, divisée , a maintenu ses taux inchangés, laissant les marchés obligataires dans l’incertitude quant à la prochaine décision. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont glissé sous la barre des 90 dollars le baril, après avoir bondi de plus de 7 % la veille alors que les combats au Moyen-Orient s’intensifiaient, bien que les données aient montré que les pétroliers continuaient de quitter la région malgré la poursuite des frappes. O/R

Le dollar a vacillé après que la banque centrale américaine a maintenu ses taux inchangés, bien que cette décision mitigée ait laissé les investisseurs dans le flou quant à la volonté de la Fed de mener à bien ses hausses de taux pour lutter contre l’inflation. Les rendements des bons du Trésor américain à long terme ont atteint leur plus haut niveau depuis 19 ans. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont progressé de 0,4 %, tandis que les contrats à terme européens STXEc1 laissaient entrevoir une ouverture en demi-teinte. L'attention des investisseurs se portera sur la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, qui devrait maintenir ses taux inchangés. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS affichait en dernier lieu une baisse de 0,6 % après avoir fortement oscillé entre gains et pertes tout au long de la séance. L'indice japonais Nikkei .N225 progressait de 0,24 %, mais s'apprêtait à enregistrer une baisse de 4 % sur la semaine. Les fabricants asiatiques de puces électroniques ont été au centre de l’attention cette semaine après qu’une vague de ventes massives sur les actions sud-coréennes a fait perdre plus de 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière et a exacerbé les inquiétudes des investisseurs quant au retour sur investissement des énormes investissements dans l’IA.

« Les incertitudes concernant la politique monétaire américaine, la forte pentification de la courbe des taux des bons du Trésor, les tensions croissantes au Moyen-Orient et les inquiétudes persistantes concernant l’industrie des semi-conducteurs et le secteur de l’IA laissent présager une volatilité persistante des marchés à court terme », a déclaré Vasu Menon, directeur général chargé de la stratégie d’investissement chez OCBC.

LE KOSPI, VOLATIL, NE MONTRE AUCUN SIGNE D’APAISEMENT Le KOSPI .KS11 a reculé de 1 % dans un contexte de séance agitée, s’acheminant vers une chute hebdomadaire de 15 %, une vague de ventes qui a poussé le ministre des Finances, Koo Yun-cheol, à présenter ses excuses pour le lancement des ETF à effet de levier sur une seule action et a conduit les autorités à dévoiler des mesures de stabilisation des marchés .

« Étant donné que les fondamentaux restent intacts, la vague de ventes actuelle semble comporter une part d’irrationalité, proche de la panique », a déclaré Gina Kim, gestionnaire de portefeuille spécialisée dans les actions des marchés émergents chez Nordea Asset Management à Singapour.

Samsung Electronics 005930.KS a déclaré s’attendre à ce que la pénurie de puces s’aggrave et se prolonge jusqu’en 2028, alors que la société a enregistré une multiplication par plus de 250 de ses bénéfices liés aux puces, apaisant quelque peu les inquiétudes. Les résultats publiés par les méga-capitalisations Meta

META.O et Microsoft MSFT.O ont mis en évidence des destins très contrastés pour les entreprises qui se livrent à une course effrénée pour mettre en place des infrastructures d’IA.

Microsoft a rassuré les investisseurs en affirmant qu’elle continuerait à générer des liquidités jusqu’à l’exercice 2027 malgré des dépenses importantes, ce qui a fait grimper son cours, tandis que l’action de Meta a chuté après un effondrement de 91 % de son flux de trésorerie disponible au deuxième trimestre. Les résultats d’Amazon AMZN.O et d’Apple AAPL.O , attendus plus tard dans la journée de jeudi, permettront d’y voir plus clair quant à la pérennité de la tendance liée à l’IA.

LA FED SE TOURNE VERS LES MARCHÉS POUR TROUVER DES INDICES

Lors d’une conférence de presse à l’issue de la réunion, le président de la Fed, Kevin Warsh, s’est engagé à contenir l’inflation, sans toutefois donner d’indications sur les mesures que la banque centrale pourrait prendre.

M. Warsh a noté que les rendements obligataires avaient sensiblement augmenté depuis la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, reflétant les anticipations du marché quant à une hausse des taux d’intérêt. Il s’est félicité de cette évolution, tout en soulignant qu’elle n’obligeait pas la Fed à valider ces anticipations par des mesures de politique monétaire. « Pour moi, c’est une façon de dire que le marché a fait le travail de la Fed jusqu’à présent », a déclaré Blerina Uruci, économiste en chef pour les États-Unis chez T. Rowe Price.

« En fin de compte, le ton belliciste de M. Warsh ne suffira pas à garantir la stabilité des prix. Le marché apprendra à ses dépens que l’absence d’indications prospectives signifie que M. Warsh et le FOMC ne se conformeront pas à une orientation de politique monétaire simplement parce que le marché l’a déjà intégré dans ses cours. »

Cette confusion a maintenu les rendements des obligations américaines à 30 ans US30YT=RR à 5,2039 %, après avoir atteint leur plus haut niveau depuis juin 2007, à 5,2273 %, en fin de séance à New York. US/

Les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux 0#FF: laissaient désormais entrevoir une probabilité d’environ 60 % que la Fed relève ses taux lors de sa prochaine réunion en septembre, et tablaient sur un resserrement de 33 points de base d’ici la fin de l’année. 0#USDIRPR

« La Fed risque d’être confrontée à des remises en cause persistantes quant à sa crédibilité », a déclaré Kerry Craig, stratège des marchés mondiaux chez J.P. Morgan Asset Management.

« Le décalage entre le discours de la Fed et ses actions pourrait poser un défi pour les anticipations du marché. Le nouveau président se retrouve face à un comité divisé et à un marché obligataire qui commence à remettre en question la détermination de la banque centrale. »