Les marchés boursiers asiatiques à la dérive, entre les inquiétudes liées au Moyen-Orient et les anticipations de hausse des taux

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* Le dollar atteint son plus haut niveau depuis un an, maintenant le yen près de la zone d'intervention

* Les cours du pétrole progressent en raison des incertitudes liées à l'accord de paix

* Les perspectives de hausse des taux américains continuent de soutenir le dollar

* Les inquiétudes concernant la valorisation des valeurs technologiques persistent

(Dernières informations sur l'Asie en fin de matinée) par Ankur Banerjee

Les marchés boursiers asiatiques ont vacillé lundi après que l’Iran et les États-Unis se sont mis d’accord pour mettre fin à la reprise des hostilités qui avait jeté une ombre sur un accord de paix provisoire et soutenu les cours du pétrole , tandis que le dollar restait solide, proche de son plus haut niveau depuis un an, porté par les anticipations de hausse des taux d’intérêt.

Ce retour à la diplomatie au Moyen-Orient fait suite à plusieurs jours de frappes réciproques depuis qu’un projectile iranien a touché un cargo dans le détroit d’Ormuz la semaine dernière, les deux parties s’accusant mutuellement d’avoir rompu un cessez-le-feu provisoire.

Les contrats à terme sur le S&P 500 EScv1 et le Nasdaq

NQc1 ont progressé de 0,4%, tandis que les contrats à terme européens STXEc1 ont gagné 0,2%. Le KOSPI sud-coréen .KS11 a chuté de près de 2%, tandis que le Nikkei japonais .N225 a reculé de 1%, entraînant l’indice MSCI, qui regroupe l’ensemble des actions de la région Asie-Pacifique .MIAP00000PUS , à la baisse de 0,4%.

« On a l’impression de manquer un peu de direction », a déclaré Nick Twidale, stratège en chef des marchés chez ATFX Global à Sydney.

« Nous pourrions bénéficier d’un coup de pouce plus tard dans la journée grâce à des nouvelles plus positives en provenance du Moyen-Orient… mais pour l’instant, je pense que la séance sera plutôt dictée par les flux, sans mouvement majeur dans un sens ou dans l’autre », a ajouté M. Twidale.

Les inquiétudes concernant l’avenir de l’accord de paix ont fait remonter les cours du pétrole, qui ont perdu la quasi-totalité de leurs gains liés au conflit, les marchés réévaluant rapidement les perspectives d’un assouplissement de l’offre.

Lundi, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont grimpé de 0,85% à 72,6 dollars le baril, tandis que ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont progressé de plus de 1% à 70,01 dollars le baril.

L’accord de paix provisoire en 14 points conclu le 17 juin visait à mettre fin aux combats, déclenchés par les États-Unis et Israël le 28 février, et à rouvrir ce détroit stratégique pendant que se poursuivaient les négociations sur des questions telles que le programme nucléaire iranien.

« Les marchés entament le mois de juillet avec un cessez-le-feu auquel personne ne fait vraiment confiance », a déclaré Marc Chandler, stratège en chef des marchés chez Bannockburn Capital Markets.

LES INQUIÉTUDES SUR LE SECTEUR TECHNOLOGIQUE PERSISTENT

Les investisseurs sont également confrontés à des inquiétudes quant au fait que les valorisations des entreprises liées à l’IA sont devenues excessives après des années de hausse, les prévisions de résultats solides de Micron et les hausses de prix d’Apple la semaine dernière soulignant ces défis contrastés .

Les marchés connaissent actuellement une rotation tactique, s’éloignant des méga-capitalisations de l’IA au profit de segments plus petits et plus cycliques, ce qui marque les premiers signes d’une diversification après une concentration extrême, ont indiqué les stratèges de BofA Global Research dans une note.

La Banque des règlements internationaux (BRI) a mis en garde quant à la pérennité de la vague actuelle d’investissements dans l’IA, soulignant que les goulots d’étranglement au niveau de l’offre et la concurrence intense pourraient entraîner le type de surinvestissement observé lors des précédents cycles d’expansion et de récession.

José Torres, économiste senior chez Interactive Brokers, a déclaré que la hausse des coûts liés aux infrastructures modernes oblige les entreprises à se démener pour trouver des liquidités dans leurs bilans, ce qui accroissait les risques si ces investissements ne portaient pas leurs fruits.

« C’est pourquoi, ces dernières semaines, les traders se sont tournés vers les secteurs défensifs et cycliques du marché actions », a déclaré M. Torres.

PARIS SUR UNE HAUSSE DES TAUX

Le recul des cours du pétrole pourrait contribuer à réduire certaines pressions inflationnistes, mais le niveau élevé des prix devrait maintenir la Réserve fédérale américaine sous pression pour relever ses taux. Les investisseursanticipent désormais au moins un relèvement des taux cette année , ce qui marque un revirement radical par rapport aux prévisions de deux baisses de taux avant le début du conflit.

Les stratèges de BofA anticipent trois hausses, une vision plus « hawkish » qui reflète un marché du travail plus solide, l’arrivée du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, et un problème d’inflation persistant.

La hausse des probabilités d’un relèvement des taux a soutenu le dollar. L’indice du dollar =USD , qui mesure la devise américaine par rapport à six autres devises, s’établissait à 101,33, juste en dessous du plus haut niveau atteint depuis un an la semaine dernière.

Le yen japonais JPY= stagnait à 161,77 pour un dollar américain, les craintes d’une nouvelle intervention de Tokyo empêchant cette devise fragile de franchir son plus bas niveau depuis 40 ans.

La hausse du dollar a pesé sur l’or, dont le cours XAU= a reculé de 0,4% à 4.072 dollars l’once. Le métal jaune devrait enregistrer une baisse de 13% au deuxième trimestre, sa plus forte chute trimestrielle depuis 2013. GOL/