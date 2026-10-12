Les marchés boursiers américains restent stables dans un contexte de morosité lié au Columbus Day

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le S&P 500 reste pratiquement inchangé; le Dow Jones progresse; le Nasdaq recule

* Le secteur de l'énergie en tête des hausses du S&P; la technologie est le plus grand retardataire

* L'indice Euro STOXX 600 progresse d'environ 0,6%

* Le dollar s'apprécie; le brut américain progresse de plus de 2%; l'or et le bitcoin reculent

* Fermeture du marché obligataire américain pour le Columbus Day

12 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LES MARCHÉS AMÉRICAINS ATONES À L’OCCASION DU COLUMBUS DAY

Wall Street affiche un bilan mitigé en ce début de lundi, les investisseurs envisageant la semaine à venir comme un skieur se tenant au bord d’une piste noire: tout est calme pour l’instant, en ce quasi-jour férié. Mais avec la publication des résultats du troisième trimestre qui s’apprête à battre son plein et la publication imminente de données cruciales sur l’inflation, les choses vont bientôt devenir intéressantes.

Les trois principaux indices boursiers américains affichent des résultats mitigés et une activité modérée: le S&P 500 .SPX reste pratiquement stable, le Dow Jones .DJI progresse légèrement et le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, s’enfonce légèrement dans le rouge.

Le marché obligataire est fermé à l’occasion du Columbus Day, et peu de facteurs sont susceptibles d’influencer le sentiment des investisseurs dans un sens ou dans l’autre.

À l’exception toutefois des cours du pétrole , qui ont constitué le seul catalyseur dont les marchés avaient besoin ces dernières semaines, alors que les pressions sur l’offre liées au conflit avec l’Iran se sont transformées en une inflation généralisée et en une politique monétaire restrictive de la Fed.

Les contrats à échéance la plus proche du WTI CLc1 et du Brent LCOc1 sont tous deux en hausse de plus de 2%, les attaques en cours contre l’Arabie saoudite menées par les Houthis soutenus par l’Iran ayant éclipsé l’accord sur le diesel annoncé par le président américain Donald Trump avec la Russie et un prétendu cessez-le-feu énergétique entre la Russie et l’Ukraine.

Au niveau sectoriel, le secteur de l’énergie .SPNY profite de la hausse du brut, tandis que les banques .SPXBK sont également en tête, portées, peut-être, par l’optimisme concernant les résultats. Du côté des perdants, les puces électroniques .SOX connaissent une mauvaise journée, entraînant dans leur sillage l’ensemble du secteur technologique

.SPLRCT . Les sociétés minières d’or et d’argent .XAU et les compagnies aériennes .SPCOMAIR affichent également des performances nettement inférieures à la moyenne.

En ce qui concerne la semaine à venir, les choses s’accélèrent.

Mardi, Wells Fargo WFC.N , Goldman Sachs GS.N , Citigroup

C.N et JPMorgan Chase JPM.N donneront le coup d’envoi de la saison des résultats du troisième trimestre, suivis mercredi par Bank of America BAC.N et Morgan Stanley MS.N .

Sur le plan économique, l’IPC et l’IPP publiés par le ministère du Travail fourniront à la Réserve fédérale des données sur l’inflation à analyser avant sa réunion de politique monétaire prévue plus tard ce mois-ci. Les ventes au détail, les ventes de logements existants et la production industrielle figurent parmi les autres indicateurs phares au programme chargé de cette semaine.

Voici un aperçu de la situation des marchés peu après 10h00, heure de l’Est.

(Stephen Culp)

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