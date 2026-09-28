LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-WhiteHawk, Mirum Pharmaceuticals, Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche pour l'espace de travail concernant les mouvements individuels d'actions: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté lundi après que le président Donald Trump a rejeté une proposition iranienne visant à mettre fin au conflit, ce qui a entraîné une flambée des prix du brut qui a ravivé les craintes d’inflation et fait grimper les rendements des bons du Trésor. .N

** WhiteHawk Therapeutics Inc WHWK.O :

BUZZ - Hausse après la conclusion d’une ligne de crédit de 1,05 million de dollars nL4N45K0AV

** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O :

BUZZ - Bernstein prévoit que le chiffre d’affaires de Starlink dans le domaine du haut débit atteindra 64 milliards de dollars d’ici 2031 nL4N45K0J8

** Tesla Inc TSLA.O :

BUZZ - Recul; JP Morgan abaisse son objectif de cours et ses estimations de livraisons pour le troisième trimestre

nL4N45K0HB

** Roblox Corp RBLX.N :

BUZZ - Jefferies dégrade la note de Roblox à "sous-performance"; l'action recule de 3 % nL6N45K0BI

** Newmont Corp NEM.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères cotées aux États-Unis reculent alors que le cours de l'or fléchit nL6N45K0GI

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les sociétés minières d'argent reculent face à la hausse des cours du pétrole nL6N45K0JK

** Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O :

BUZZ - Le titre progresse après l'autorisation de la FDA pour un médicament contre une maladie osseuse rare nL6N45K0L6

** Kodiak Sciences Inc KOD.O :

BUZZ - Hausse après que ses médicaments contre les maladies oculaires ont atteint leurs objectifs d'essais cliniques

nL4N45K0P4

** MediciNova Inc MNOV.O :

BUZZ - Baisse alors que son médicament contre la stéatose hépatique n'a pas démontré de réduction significative des taux de lipides sanguins nL4N45K0R6

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - En hausse après avoir augmenté son programme de rachat d'actions de 150 milliards de dollars nL6N45K0MQ

** Snowflake Inc <SNOW.N >:

BUZZ - En baisse après l'annonce d'un projet d'émission de 3,5 milliards de dollars de dette convertible à 0% nL6N45K0MS