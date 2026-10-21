LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-SpaceX, Elevance, Netflix

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Les contrats à terme liés au Nasdaq, indice à forte composante technologique, ont mené la hausse mercredi, les résultats de SpaceX et de Super Micro Computer ayant relancé l’engouement pour l’IA, tandis que Netflix a reculé après que ses prévisions n’ont pas réussi à convaincre les investisseurs. .N
** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O :
BUZZ - En hausse après de solides résultats, Musk évoque une fusion avec Tesla nL4N4670LW
** Netflix Inc NFLX.O :
BUZZ - En baisse en raison de prévisions de bénéfices décevantes nL4N4670MY
** NextEra Energy Inc NEE.N :
BUZZ - Devrait afficher un chiffre d'affaires et un BPA en hausse lors de la publication de ses résultats mercredi
nL6N46619Y
** Alpha Teknova Inc TKNO.O :
BUZZ - Chute du titre suite à une vente d'actions à prix très réduit (40 millions de dollars) nL6N4670ON
** Firefly Aerospace Inc FLY.O :
** Rocket Lab Corp RKLB.O :
** Intuitive Machines Inc LUNR.O :
** Virgin Galactic Holdings Inc SPCE.N :
BUZZ - Les valeurs spatiales cotées aux États-Unis progressent après les bons résultats du troisième trimestre de SpaceX nL6N4670PN
** Elevance Health Inc ELV.N :
BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices annuels nL4N4670TC
** DigitalOcean Holdings Inc DOCN.N :
BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de Piper Sandler liée à la croissance de l’IA nL4N4670UZ
** Super Micro Computer Inc SMCI.O :
BUZZ - Bondit après des prévisions optimistes pour le premier trimestre, portées par une forte demande en IA
nL6N4670RL
** Disc Medicine Inc IRON.O :
BUZZ - En baisse après une levée de fonds de 450 millions de dollars suite au succès d'un essai clinique sur un médicament contre une maladie rare nL6N4670S4
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