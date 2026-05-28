LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Snowflake, Nebius Group, Eli Lilly

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Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont légèrement reculé jeudi, alors que l'escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran a tempéré les espoirs d'un accord de paix imminent, tandis que les investisseurs attendaient des données clés sur l'inflation susceptibles de modifier les anticipations de taux d'intérêt. .N

** Unusual Machines Inc UMAC.N :

BUZZ - Rebondit sur fond de rumeurs de financement, entraîne les autres entreprises du secteur des drones nL4N4250PP

** Snowflake Inc SNOW.N :

BUZZ - En forte hausse grâce à la croissance alimentée par l'IA et à l'élargissement du partenariat avec AWS nL6N42509T

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

BUZZ - En baisse avant l'ouverture malgré des revenus encourageants nL6N4250FD

** HP Inc HPQ.N :

BUZZ - En baisse après la publication des résultats du deuxième trimestre; les pressions sur les marges pèsent

nL6N4250LC

** Salesforce Inc CRM.N :

BUZZ - En baisse sous l'effet des craintes liées à l'IA et de perspectives trimestrielles mitigées nL6N4250AR

** Synopsys Inc SNPS.O :

BUZZ - En baisse après la révision à la hausse des prévisions annuelles nL4N4250PN

** Nebius Group NV NBIS.O :

BUZZ - En hausse après la divulgation d'une participation par un fonds d'investissement spécialisé dans l'IA nL4N4250RY

** 3M Co MMM.N :

BUZZ - Chute suite à un procès de 1,4 milliard de dollars en Australie concernant une contamination au PFAS nL4N4250RU

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les sociétés minières d'argent reculent alors que les frappes entre les États-Unis et l'Iran ravivent les craintes inflationnistes nL6N4250OR

** Hormel Foods Corp HRL.N :

BUZZ - En hausse après des ventes trimestrielles et un bénéfice supérieurs aux prévisions nL6N4250Q8

** Modine Manufacturing Co MOD.N :

BUZZ - Oppenheimer relève l'objectif de cours de Modine en raison de perspectives de marges solides nL4N4250XH

** Eli Lilly and Co LLY.N :

BUZZ - En hausse après le rétablissement de la prise en charge de Zepbound par CVS nL6N4250RP

** ASML Holding NV ASML.O :

** STMicroelectronics NV STM.N :

BUZZ - Les valeurs européennes du secteur des semi-conducteurs reprennent leur rallye lié à l'IA alors que la volatilité s'accentue nL8N4250WI

** Newmont Corp NEM.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères chutent alors que les frappes américaines contre l'Iran ravivent les craintes inflationnistes nL6N4250SC

** Dominion Energy Inc D.N :

BUZZ - Jefferies relève la note de Dominion Energy à "acheter" et estime que la fusion avec NextEra apportera de la valeur ajoutée nL6N3ZR102

** Best Buy Co Inc BBY.N :

BUZZ - Le titre progresse après avoir annoncé des prévisions de ventes pour le deuxième trimestre supérieures aux estimations

nL6N4250T6

** Peabody Energy Corp BTU.N :

BUZZ - En baisse suite à une émission d'obligations convertibles de 225 millions de dollars nL6N4250SW