information fournie par Reuters • 01/06/2026 à 13:37

LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Revolution Medicines, FedEx, Xpeng

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont grimpé lundi, soutenus par les gains enregistrés par Nvidia et Microsoft à la suite de leurs dernières initiatives en matière d'IA, les investisseurs faisant abstraction des incertitudes persistantes liées aux tensions au Moyen-Orient. .N

** Xpeng Inc XPEV.N :

BUZZ - Atteint son plus haut niveau en six semaines grâce à une hausse des livraisons de véhicules électriques en mai; Nio et Xiaomi en hausse nL1N42905X

** Intel Corp INTC.O :

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** Qualcomm Inc QCOM.O :

BUZZ - Recul après le lancement par Nvidia d'une nouvelle puce IA pour PC nL4N4290PH

** Taylor Morrison Home Corp TMHC.N :

BUZZ - Les actions bondissent après le rachat par Berkshire

nL4N4290QB

** Revolution Medicines Inc RVMD.O :

BUZZ - Hausse après qu'un médicament contre le cancer du pancréas a doublé la survie dans une étude nL6N4290O5

** FedEx Corp FDX.N :

BUZZ - Les actions progressent après la finalisation de la scission de FedEx Freight nL4N4290RH

** GeoPark Ltd GPRK.N :

** Ecopetrol SA EC.N :

** Grupo Aval Acciones y Valores SA AVAL.N :

** Global X MSCI Colombia ETF COLO.N :

BUZZ - Les actions colombiennes cotées aux États-Unis bondissent grâce à la “forte dynamique” du candidat présidentiel de droite nL4N4290UJ