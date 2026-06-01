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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Revolution Medicines, FedEx, Cummins
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 15:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street étaient en passe d'atteindre des niveaux records à l'ouverture lundi, portés par les hausses de Nvidia et Microsoft suite à leurs dernières initiatives en matière d'IA, les investisseurs faisant abstraction des incertitudes persistantes liées aux tensions au Moyen-Orient. .N

** Xpeng Inc XPEV.N :

BUZZ - Atteint son plus haut niveau en 6 semaines grâce à une hausse des livraisons de véhicules électriques en mai; Nio et Xiaomi en hausse nL1N42905X

** Intel Corp INTC.O :

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O : ** Qualcomm Inc QCOM.O :

BUZZ - Recul après le lancement par Nvidia d'une nouvelle puce IA pour PC nL4N4290PH

** Taylor Morrison Home Corp TMHC.N :

BUZZ - Les actions s'envolent après le rachat par Berkshire

nL4N4290QB

** Revolution Medicines Inc RVMD.O :

BUZZ - Hausse après qu'un médicament contre le cancer du pancréas a doublé la survie dans une étude nL6N4290O5

** FedEx Corp FDX.N :

BUZZ - Les actions progressent après la finalisation de la scission de FedEx Freight nL4N4290RH

** GeoPark Ltd GPRK.N :

** Ecopetrol SA EC.N :

** Grupo Aval Acciones y Valores SA AVAL.N :

** Global X MSCI Colombia ETF COLO.N :

BUZZ - Les actions colombiennes cotées aux États-Unis bondissent grâce à la « forte dynamique » du candidat présidentiel de droite nL4N4290UJ

** Constellation Energy Corp CEG.O :

BUZZ - Chute suite à une offre secondaire nL6N4290PE

** Cummins Inc CMI.N :

BUZZ - Argus relève l'objectif de cours de Cummins en raison de solides perspectives de demande à long terme nL4N4290WT

** Ford Motor Co F.N : ** General Motors Co GM.N :

BUZZ - Citigroup relève les objectifs de cours de Ford et General Motors en raison d'une forte demande nL4N4290WZ

** Apple Inc AAPL.O :

BUZZ - La WWDC attendue pour des signaux sur l'IA agentique; la monétisation au centre de l'attention nL4N4290YW

** MGM Resorts International MGM.N :

BUZZ - Le titre s'envole après l'annonce d'une offre publique d'achat de plus de 18 milliards de dollars de la part de People, la société de Barry Diller nL4N4290ZC

** Jasper Therapeutics Inc JSPR.O :

BUZZ - En hausse alors que la société explore des options de vente et des stratégies nL4N4290YX

** JetBlue Airways Corp JBLU.O :

BUZZ - Relève ses prévisions de coûts de carburant; le titre recule nL4N4290X5

** ServiceNow Inc NOW.N :

** International Business Machines Corp IBM.N :

** Adobe Inc ADBE.O : ** Atlassian Corp TEAM.O :

BUZZ - Les actions des éditeurs de logiciels, malmenées, rebondissent grâce à l'optimisme général autour des technologies et de l'IA nL4N429129

** Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O :

BUZZ - Le titre bondit après la cession de son activité dédiée à la dystrophie musculaire à Servier nL4N42912A

** Virgin Galactic Holdings Inc SPCE.N :

BUZZ - Poursuite de la remontée alors que les investisseurs particuliers se ruent sur le titre nL4N42912B

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ADOBE
259,2100 USD NASDAQ 0,00%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
516,1000 USD NASDAQ 0,00%
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ATLASSIAN RG-A
107,6100 USD NASDAQ 0,00%
CNSTLLTN ENER CO
287,7500 USD NASDAQ 0,00%
CUMMINS
646,670 USD NYSE 0,00%
EDGEWISE THERAP
34,1600 USD NASDAQ 0,00%
FEDEX
411,530 USD NYSE 0,00%
FORD MOTOR
17,450 USD NYSE 0,00%
GENERAL MOTORS
83,290 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
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IBM
298,010 USD NYSE 0,00%
INTEL
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JASPER THERAPEU
0,8290 USD NASDAQ 0,00%
JETBLUE AIRWAYS
5,4700 USD NASDAQ 0,00%
MGM RESORTS ITL
43,670 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
95,60 USD Ice Europ +2,45%
Pétrole WTI
92,53 USD Ice Europ +5,30%
QUALCOMM
251,0200 USD NASDAQ 0,00%
REVOLUTION MEDIC
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SERVICENOW
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TAYLOR MORR HOME
58,510 USD NYSE 0,00%
VIRGIN GALACTIC
6,210 USD NYSE 0,00%
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16,430 USD NYSE 0,00%
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