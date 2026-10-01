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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Progress Software, Vicor Corp, Accenture
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 15:19

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse jeudi, soutenus par les gains enregistrés par les valeurs des semi-conducteurs et du conseil, alors même que les inquiétudes liées à l'inflation et à l'augmentation de la dette publique poussaient les rendements des bons du Trésor à leur plus haut niveau depuis plus de deux décennies. .N

** Nu Holdings Ltd NU.N :

BUZZ - En hausse après avoir démenti les rumeurs d'accord avec Monzo nL6N45N0HY

** Progress Software Corp PRGS.O :

BUZZ - En baisse après une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre nL4N45N0KG

** Alphabet Inc GOOGL.O :

BUZZ - En hausse après l'annonce par Google de Gemini 4, son modèle phare d'IA nL6N45N0IZ

** Synopsys Inc SNPS.O :

BUZZ - En hausse alors que les perspectives pour l'exercice 2027 dépassent les estimations nL4N45N0LZ

** Toll Brothers Inc TOL.N :

** D R Horton Inc DHI.N :

** Pultegroup Inc PHM.N :

** Lennar Corp LEN.N :

** KB Home KBH.N :

** NVR Inc NVR.N :

BUZZ - Morgan Stanley aborde le secteur des constructeurs immobiliers américains avec une vision “prudente” et souligne les inquiétudes liées à l'accessibilité financière nL6N45N0L2

** Constellation Energy Corp CEG.O :

BUZZ - En hausse grâce à un contrat de 20 ans avec Amazon dans le domaine du nucléaire nL6N45N0LI

** McCormick & Company Inc MKC.N

BUZZ - En hausse après des ventes du troisième trimestre supérieures aux estimations nL6N45N0NR

** Vicor Corp VICR.O :

BUZZ - Bondit après la révision à la hausse de ses prévisions de croissance pour le troisième trimestre

nL6N45N0N1

** Accenture PLC ACN.N :

BUZZ - En hausse alors que les prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel dépassent les estimations nL4N45N0P9

** American Battery Technology Company ABAT.O :

BUZZ - En hausse après l'obtention d'une licence d'exportation nL6N45N0OU

** Rocket Lab Corp RKLB.O :

BUZZ - En hausse; signature d'un contrat portant sur 20 missions Electron avec Synspective nL6N45N0P0

** Fervo Energy Co FRVO.O :

BUZZ - Hausse après le démarrage de la production d'électricité de Cape Station avant la date prévue nL6N45N0PT

** Apple Inc AAPL.O :

BUZZ - “Meta veut prendre une grosse part du gâteau d’Apple”, selon Needham nL6N45N0Q4

** Acuity Inc AYI.N :

BUZZ - Recul après la publication des résultats du quatrième trimestre nL4N45N0SC

** Veritone Inc VERI.O :

BUZZ - Plonge suite à une opération boursière directe à prix très réduit nL6N45N0QU

** Evommune Inc EVMN.N :

BUZZ - En hausse après qu’un médicament contre l’eczéma a atteint l’objectif de son essai clinique de phase intermédiaire

nL4N45N0U5

** Nano Nuclear Energy Inc NNE.O :

BUZZ - Rachat prévu des actifs américains de traitement du combustible nucléaire de Radnostix; l'action progresse

nL6N45N0RA

** Immunome Inc IMNM.O :

BUZZ - Le titre progresse alors que Stifel initie la couverture du titre nL6N45N0QV

** Ethos Technologies Inc LIFE.O :

BUZZ - J.P. Morgan abaisse la note d'Ethos Technologies à “neutre”; le cours de l'action recule nL4N45N0R9

** Micron Technology Inc MU.O :

BUZZ - Le titre recule après la publication des prévisions de chiffre d'affaires et la conclusion d'un accord d'approvisionnement nL6N43H0GZ

** Foghorn Therapeutics Inc FHTX.O :

BUZZ - Le titre s'effondre après l'abandon d'un programme de développement de médicaments soutenu par Lilly nL6N45N0SF

** SharonAI Holdings Inc SHAZ.O :

BUZZ - La valeur grimpe grâce à un financement de 356 millions de dollars destiné à l'expansion de l'IA nL6N45N0SP

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