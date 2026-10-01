LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Progress Software, Vicor Corp, Accenture

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ
* La lettre d'information “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7
* La lettre d'information “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8
Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse jeudi, soutenus par les gains enregistrés par les valeurs des semi-conducteurs et du conseil, alors même que les inquiétudes liées à l'inflation et à l'augmentation de la dette publique poussaient les rendements des bons du Trésor à leur plus haut niveau depuis plus de deux décennies. .N
** Nu Holdings Ltd NU.N :
BUZZ - En hausse après avoir démenti les rumeurs d'accord avec Monzo nL6N45N0HY
** Progress Software Corp PRGS.O :
BUZZ - En baisse après une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre nL4N45N0KG
** Alphabet Inc GOOGL.O :
BUZZ - En hausse après l'annonce par Google de Gemini 4, son modèle phare d'IA nL6N45N0IZ
** Synopsys Inc SNPS.O :
BUZZ - En hausse alors que les perspectives pour l'exercice 2027 dépassent les estimations nL4N45N0LZ
** Toll Brothers Inc TOL.N :
** D R Horton Inc DHI.N :
** Pultegroup Inc PHM.N :
** Lennar Corp LEN.N :
** KB Home KBH.N :
** NVR Inc NVR.N :
BUZZ - Morgan Stanley aborde le secteur des constructeurs immobiliers américains avec une vision “prudente” et souligne les inquiétudes liées à l'accessibilité financière nL6N45N0L2
** Constellation Energy Corp CEG.O :
BUZZ - En hausse grâce à un contrat de 20 ans avec Amazon dans le domaine du nucléaire nL6N45N0LI
** McCormick & Company Inc MKC.N
BUZZ - En hausse après des ventes du troisième trimestre supérieures aux estimations nL6N45N0NR
** Vicor Corp VICR.O :
BUZZ - Bondit après la révision à la hausse de ses prévisions de croissance pour le troisième trimestre
nL6N45N0N1
** Accenture PLC ACN.N :
BUZZ - En hausse alors que les prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel dépassent les estimations nL4N45N0P9
** American Battery Technology Company ABAT.O :
BUZZ - En hausse après l'obtention d'une licence d'exportation nL6N45N0OU
** Rocket Lab Corp RKLB.O :
BUZZ - En hausse; signature d'un contrat portant sur 20 missions Electron avec Synspective nL6N45N0P0
** Fervo Energy Co FRVO.O :
BUZZ - Hausse après le démarrage de la production d'électricité de Cape Station avant la date prévue nL6N45N0PT
** Apple Inc AAPL.O :
BUZZ - “Meta veut prendre une grosse part du gâteau d’Apple”, selon Needham nL6N45N0Q4
** Acuity Inc AYI.N :
BUZZ - Recul après la publication des résultats du quatrième trimestre nL4N45N0SC
** Veritone Inc VERI.O :
BUZZ - Plonge suite à une opération boursière directe à prix très réduit nL6N45N0QU
** Evommune Inc EVMN.N :
BUZZ - En hausse après qu’un médicament contre l’eczéma a atteint l’objectif de son essai clinique de phase intermédiaire
nL4N45N0U5
** Nano Nuclear Energy Inc NNE.O :
BUZZ - Rachat prévu des actifs américains de traitement du combustible nucléaire de Radnostix; l'action progresse
nL6N45N0RA
** Immunome Inc IMNM.O :
BUZZ - Le titre progresse alors que Stifel initie la couverture du titre nL6N45N0QV
** Ethos Technologies Inc LIFE.O :
BUZZ - J.P. Morgan abaisse la note d'Ethos Technologies à “neutre”; le cours de l'action recule nL4N45N0R9
** Micron Technology Inc MU.O :
BUZZ - Le titre recule après la publication des prévisions de chiffre d'affaires et la conclusion d'un accord d'approvisionnement nL6N43H0GZ
** Foghorn Therapeutics Inc FHTX.O :
BUZZ - Le titre s'effondre après l'abandon d'un programme de développement de médicaments soutenu par Lilly nL6N45N0SF
** SharonAI Holdings Inc SHAZ.O :
BUZZ - La valeur grimpe grâce à un financement de 356 millions de dollars destiné à l'expansion de l'IA nL6N45N0SP
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