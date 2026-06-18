 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Pfizer, Accenture, Kroger
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 15:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse jeudi, les valeurs technologiques menant la danse, l'optimisme concernant un accord de paix au Moyen-Orient compensant les inquiétudes liées à la politique restrictive de la Réserve fédérale sous la houlette de son nouveau président, Kevin Warsh. .N

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - Hausse après l'annonce par Trump qu'Apple a accepté de fabriquer des puces aux États-Unis nL6N42Q0JU

** American Airlines Group Inc AAL.O : ** Delta Air Lines Inc DAL.N : ** Southwest Airlines Co LUV.N : ** United Airlines Holdings Inc UAL.O : BUZZ - Les actions des compagnies aériennes grimpent alors que les cours du pétrole tombent à leur plus bas niveau depuis plusieurs mois nL4N42Q0QM

** Nvidia Corp NVDA.O : ** Advanced Micro Devices Inc AMD.O : ** Broadcom Inc AVGO.O : ** Arm Holdings PLC ARM.O : BUZZ - Les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs progressent après l'annonce par Trump d'un partenariat entre Apple et Intel nL6N42Q0O2

** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N : ** Carnival Corp CCL.N : ** Royal Caribbean Cruises Ltd RCL.N : BUZZ - Les opérateurs de croisières américains progressent alors que les cours du pétrole reculent après l'accord avec l'Iran

nL6N42Q0PC

** CME Group Inc CME.O :

BUZZ - Légère hausse après que KBW a relevé sa recommandation à “surperformer” en raison de la valorisation

nL6N42N16L

** Smith & Wesson Brands Inc SWBI.O :

BUZZ - Le titre bondit grâce à une hausse du bénéfice au quatrième trimestre et à des ventes solides nL6N42Q0RD

** Energy Fuels Inc UUUU.N :

BUZZ - En hausse après la signature par le gouvernement américain d’un prêt conditionnel de 725 millions de dollars

nL4N42Q0VD

** Pfizer Inc PFE.N :

BUZZ - En baisse alors que le directeur financier Dave Denton s'apprête à quitter ses fonctions nL4N42Q0YV

** Novocure Ltd NVCR.O :

BUZZ - Chute après l'échec d'un traitement contre le cancer à atteindre l'objectif d'un essai clinique de phase avancée

nL6N42Q0SQ

** Oklo Inc OKLO.N : ** Centrus Energy Corp LEU.N :

BUZZ - Signature d’un accord d’intention pour l’approvisionnement en carburant; les actions progressent

nL6N42Q0T1

** Accenture PLC ACN.N :

BUZZ - Le titre recule après des prévisions de chiffre d'affaires décevantes nL4N42Q0YS

** Kroger Co KR.N :

BUZZ - Le titre recule après la confirmation des prévisions de bénéfice annuel et un résultat inférieur aux attentes au premier trimestre nL6N42Q0S4

** First Carolina Financial Services Inc FCBM.N :

BUZZ - Prêt à faire son entrée à la Bourse de New York après une introduction en bourse de 68,8 millions de dollars

nL6N42Q0RU

** Legend Biotech Corp LEGN.O :

BUZZ - Le titre recule après une cession d'actions de 226 millions de dollars nL6N42Q0TC

** Enphase Energy Inc ENPH.O :

BUZZ - En hausse après le lancement des livraisons commerciales de micro-onduleurs nL6N42Q0VB

** Jefferies Financial Group Inc JEF.N :

BUZZ - UBS abaisse la note de Jefferies à “neutre” après une forte remontée nL4N42Q125

Valeurs associées

ACCENTURE-A
132,200 USD NYSE -15,35%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
533,6300 USD NASDAQ +4,13%
AMERICAN AIRLINE
15,9650 USD NASDAQ +3,53%
ARM HOLDING ADR
440,3700 USD NASDAQ +5,13%
BROADCOM
409,6050 USD NASDAQ +4,25%
CARNIVAL CORP
31,045 USD NYSE +12,87%
CME GROUP RG-A
254,1300 USD NASDAQ +0,63%
DELTA AIR LINES
84,550 USD NYSE +2,85%
ENPHASE ENERGY
50,6000 USD NASDAQ +5,90%
INTEL
129,9399 USD NASDAQ +7,30%
JEFFERIES FINL
62,190 USD NYSE +0,50%
KROGER
57,495 USD NYSE -6,97%
LEGEND BIOTC SP ADS
29,3500 USD NASDAQ -12,44%
NORW CRS LINE
20,620 USD NYSE +3,83%
NOVOCURE NPV
12,980 EUR Tradegate -13,93%
NOVOCURE NPV
14,7050 USD NASDAQ -17,62%
NVIDIA
208,9163 USD NASDAQ +2,08%
OKLO RG-A
59,230 USD NYSE +0,61%
PFIZER
25,095 USD NYSE -3,18%
RYL CARIBBEAN CR
312,970 USD NYSE +3,80%
SMITH & WSSN BRN
16,6600 USD NASDAQ +21,34%
SOUTHWEST AIRLIN
48,485 USD NYSE +3,89%
UNITED AIRLINES
119,6300 USD NASDAQ +3,28%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
25,4 -43,05%
Pétrole Brent
77,04 -2,06%
CAC 40
8 453,13 +0,26%
STELLANTIS
5,543 -4,12%
CAPGEMINI
90,42 -7,41%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank