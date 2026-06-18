LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Pfizer, Accenture, Kroger

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse jeudi, les valeurs technologiques menant la danse, l'optimisme concernant un accord de paix au Moyen-Orient compensant les inquiétudes liées à la politique restrictive de la Réserve fédérale sous la houlette de son nouveau président, Kevin Warsh. .N

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - Hausse après l'annonce par Trump qu'Apple a accepté de fabriquer des puces aux États-Unis nL6N42Q0JU

** American Airlines Group Inc AAL.O : ** Delta Air Lines Inc DAL.N : ** Southwest Airlines Co LUV.N : ** United Airlines Holdings Inc UAL.O : BUZZ - Les actions des compagnies aériennes grimpent alors que les cours du pétrole tombent à leur plus bas niveau depuis plusieurs mois nL4N42Q0QM

** Nvidia Corp NVDA.O : ** Advanced Micro Devices Inc AMD.O : ** Broadcom Inc AVGO.O : ** Arm Holdings PLC ARM.O : BUZZ - Les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs progressent après l'annonce par Trump d'un partenariat entre Apple et Intel nL6N42Q0O2

** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N : ** Carnival Corp CCL.N : ** Royal Caribbean Cruises Ltd RCL.N : BUZZ - Les opérateurs de croisières américains progressent alors que les cours du pétrole reculent après l'accord avec l'Iran

nL6N42Q0PC

** CME Group Inc CME.O :

BUZZ - Légère hausse après que KBW a relevé sa recommandation à “surperformer” en raison de la valorisation

nL6N42N16L

** Smith & Wesson Brands Inc SWBI.O :

BUZZ - Le titre bondit grâce à une hausse du bénéfice au quatrième trimestre et à des ventes solides nL6N42Q0RD

** Energy Fuels Inc UUUU.N :

BUZZ - En hausse après la signature par le gouvernement américain d’un prêt conditionnel de 725 millions de dollars

nL4N42Q0VD

** Pfizer Inc PFE.N :

BUZZ - En baisse alors que le directeur financier Dave Denton s'apprête à quitter ses fonctions nL4N42Q0YV

** Novocure Ltd NVCR.O :

BUZZ - Chute après l'échec d'un traitement contre le cancer à atteindre l'objectif d'un essai clinique de phase avancée

nL6N42Q0SQ

** Oklo Inc OKLO.N : ** Centrus Energy Corp LEU.N :

BUZZ - Signature d’un accord d’intention pour l’approvisionnement en carburant; les actions progressent

nL6N42Q0T1

** Accenture PLC ACN.N :

BUZZ - Le titre recule après des prévisions de chiffre d'affaires décevantes nL4N42Q0YS

** Kroger Co KR.N :

BUZZ - Le titre recule après la confirmation des prévisions de bénéfice annuel et un résultat inférieur aux attentes au premier trimestre nL6N42Q0S4

** First Carolina Financial Services Inc FCBM.N :

BUZZ - Prêt à faire son entrée à la Bourse de New York après une introduction en bourse de 68,8 millions de dollars

nL6N42Q0RU

** Legend Biotech Corp LEGN.O :

BUZZ - Le titre recule après une cession d'actions de 226 millions de dollars nL6N42Q0TC

** Enphase Energy Inc ENPH.O :

BUZZ - En hausse après le lancement des livraisons commerciales de micro-onduleurs nL6N42Q0VB

** Jefferies Financial Group Inc JEF.N :

BUZZ - UBS abaisse la note de Jefferies à “neutre” après une forte remontée nL4N42Q125