LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Netflix, Alector, Stratégie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

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16 octobre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains laissaient entrevoir une ouverture en baisse vendredi, les valeurs technologiques étant à nouveau sous pression en raison des craintes d’une fissure dans le secteur de l’IA, même si la hausse de Tesla a apporté un certain soutien.

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** Alcoa AA.N :

BUZZ - Le producteur d’aluminium Alcoa en hausse après des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre

nL6N4620I0

** CoreWeave CRWV.O :

BUZZ - CoreWeave recule alors que son endettement aggrave les inquiétudes liées au développement de l’IA nL6N4620IB

** Travelers TRV.N :

BUZZ -L'assureur immobilier Travelers recule alors que de violentes tempêtes entraînent une hausse des pertes liées aux catastrophes nL6N4620R1

** Tesla TSLA.O :

BUZZ - Tesla grimpe grâce à la nouvelle version de la Roadster, qui met en avant ses propulseurs de type fusée

nL6N4620KD

** Varonis VRNS.O :

BUZZ - Varonis en hausse après l'accord de Proofpoint pour un rachat à 6,3 milliards de dollars nL6N4620KC

** Netflix NFLX.O :

BUZZ - Netflix recule; la société nomme un nouveau directeur des contenus

nL6N4620KA

** Alector ALEC.O :

BUZZ - La société de biotechnologie Alector en hausse après une vente d'actions à prix majoré de 75 millions de dollars

nL6N4620PG

** Stratégie MSTR.O :

BUZZ - Stratégie recule après que MSCI a menacé de la retirer de ses indices mondiaux nL6N4620PS

** Concentra CON.N :

BUZZ - Concentra en hausse; Jefferies initie sa couverture par une recommandation "Achat"

nL4N46212K

** Citizens Financial CFG.N :

BUZZ - Citizens Financial recule après avoir manqué ses objectifs de chiffre d'affaires au troisième trimestre

nL6N4620PA

** NiSource NI.N :

BUZZ - NiSource en hausse grâce à un accord énergétique à long terme avec Microsoft nL4N46213U