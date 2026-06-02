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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Microchip Technology, Marvell Technology, Generac
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 13:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La newsletter “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Dow Jones ont légèrement reculé mardi après avoir atteint une série de records, tandis que les résultats exceptionnels de Hewlett Packard Enterprise et l'engagement de financement d'Alphabet ont souligné la confiance des investisseurs dans le développement de l'IA. .N

** Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N :

BUZZ - En forte hausse grâce à une forte demande en IA, révision à la hausse des prévisions nL4N42A0LP

** Alphabet Inc GOOGL.O :

BUZZ - En baisse après une levée de fonds de 80 milliards de dollars qui met en évidence les besoins croissants en capitaux de l'IA nL4N42A0M3

** Philip Morris International Inc PM.N :

BUZZ - En baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels nL6N42A0IW

** Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O :

BUZZ - En baisse après l'abandon de son programme de médicaments contre la drépanocytose nL4N42A0P7

** Microchip Technology Inc MCHP.O :

BUZZ - En hausse après des prévisions optimistes concernant le chiffre d'affaires des centres de données nL6N42A0KR

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

BUZZ - En forte hausse après que Huang, de Nvidia, a déclaré que la société pourrait rejoindre le club des entreprises valant 1 000 milliards de dollars nL6N42A0KL

** StandardAero Inc SARO.N :

BUZZ - En baisse après que Jefferies a abaissé sa recommandation à “conserver” nL4N42A0TN

** Xometry Inc XMTR.O :

BUZZ - En baisse après une levée de fonds de 225 millions de dollars nL6N42A0MW

** Generac Holdings Inc GNRC.N :

BUZZ - En hausse après la signature d'un accord d'alimentation électrique pour un centre de données nL4N42A0W3

** Rezolute Inc RZLT.O :

BUZZ - En hausse après des résultats d'essais cliniques positifs pour un traitement contre l'hypoglycémie nL4N42A0X9

Valeurs associées

ALPHABET-A
376,3700 USD NASDAQ 0,00%
FULCRUM THERA
6,4200 USD NASDAQ 0,00%
GENERAC HLDGS
269,100 USD NYSE 0,00%
HP ENTERPRISE
47,070 USD NYSE 0,00%
MARVELL TECH
219,4300 USD NASDAQ 0,00%
MICROCHIP TECH
91,5200 USD NASDAQ 0,00%
PHILIP MORRIS
172,660 USD NYSE 0,00%
REZOLUTE
3,6100 USD NASDAQ 0,00%
STANDARDAERO
27,355 USD NYSE 0,00%
XOMETRY RG-A
95,2500 USD NASDAQ 0,00%
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