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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Merck, Alibaba, BlackRock
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 15:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street s'orientaient vers une ouverture en légère hausse mercredi, les investisseurs évaluant des données sur l'inflation des prix à la production plus faibles que prévu et une avalanche de résultats d'entreprises, tandis que PayPal a bondi suite à des informations faisant état d'une offre de rachat de 53 milliards de dollars. .N

** PayPal Holdings Inc PYPL.O :

BUZZ - Le titre bondit après l’annonce d’une offre de rachat de plus de 53 milliards de dollars émanant de Stripe et Advent

nL4N43H0LE

** Johnson & Johnson JNJ.N :

BUZZ - En baisse après des ventes de dispositifs médicaux inférieures aux estimations trimestrielles nL3N3GW3MY

** Alibaba Group Holding Ltd BABA.N :

BUZZ - En hausse alors que Qwen devrait être intégré à Apple Intelligence en Chine nL4N43H0ON

** Aehr Test Systems AEHR.O :

BUZZ - Le titre s'envole après le retour à la rentabilité au quatrième trimestre nL4N43H0QA

** International Business Machines Corp IBM.N :

BUZZ - Se stabilise après avoir enregistré sa plus forte chute journalière depuis plus d’un siècle nL4N43H0R0

** HCA Healthcare Inc HCA.N :

** Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N :

** Intuitive Surgical Inc ISRG.O : ** GE HealthCare Ltd GEHC.O :

BUZZ - Les analystes voient des risques pour les entreprises de technologies médicales spécialisées dans les interventions non urgentes après la révision à la baisse des prévisions de bénéfices par HCA nL4N43H0RW

** Q32 Bio Inc QTTB.O :

BUZZ - Le titre progresse après une levée de fonds de 200 millions de dollars pour un médicament contre la chute des cheveux nL6N43H0MI

** BlackRock Inc BLK.N :

BUZZ - En hausse après des bénéfices du deuxième trimestre supérieurs aux estimations nL4N43H0WO

** Veradermics Inc MANE.N :

BUZZ - En hausse après la publication de résultats positifs d’une étude de phase intermédiaire sur un médicament oral contre la chute des cheveux chez les femmes nL4N43H0XO

** Elevance Health Inc ELV.N :

BUZZ - Recul malgré la révision à la hausse des prévisions annuelles; les valeurs du secteur sont également en baisse

nL4N43H0UV

** Celcuity Inc CELC.O :

BUZZ - En baisse alors que le report du lancement d’un médicament contre le cancer du sein éclipse la première autorisation de la FDA nL4N43H10H

** Merck & Co Inc MRK.N :

BUZZ - En hausse après l’annonce par son partenaire Kelun-Biotech des résultats positifs d’une étude sur le Keytruda dans le cancer du poumon nL4N43H13X

** Karman Holdings Inc KRMN.N :

BUZZ - En hausse suite à son intégration dans l'indice S&P SmallCap nL6N43H0P7

** XPeng Inc XPEV.N :

BUZZ - En hausse après l'annonce de son intention de produire plus de 1 000 robots par mois nL4N43H114

** Conagra Brands Inc CAG.N :

BUZZ - En baisse après des prévisions annuelles moroses et une réduction du dividende nL6N43H0PI

** VivoSim Labs Inc VIVS.O :

BUZZ - En forte hausse après des prévisions solides et le versement d’une étape clé par Lilly nL4N43H12Y

** Microsoft Corp MSFT.O :

BUZZ - Les courtiers abaissent l'objectif de cours de Microsoft et s'attendent à une hausse des dépenses d'investissement nL4N43H0V6

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CONAGRA FOODS
13,900 USD NYSE -1,56%
ELEVANCE HEALTH
390,700 USD NYSE -9,11%
GE HLTC TECH
62,8000 USD NASDAQ +1,85%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD NYSE Arca 0,00%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD AMEX 0,00%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD NYSE 0,00%
HCA HEALTHCARE
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IBM
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INTUITIVE SURGICAL
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JOHNSON&JOHNSON
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MERCK
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MICROSOFT
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PAYPAL HOLDINGS
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Q32 BIO
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ZIMMER BIOMET HL
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