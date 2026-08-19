LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Keysight, Moderna, Marvell Technology

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche pour les mouvements de titres individuels dans l'espace de travail: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur indices boursiers américains sont restés stables mercredi, après une vague de ventes impulsée par le secteur technologique qui avait secoué Wall Street lors de la séance précédente, les investisseurs se concentrant désormais sur les perspectives d'inflation et les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. .N

** Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O :

BUZZ - Le titre recule après que J.P. Morgan a abaissé sa note et son objectif de cours nL6N44G0B5

** Klarna Group PLC KLAR.N :

BUZZ - JPM abaisse Klarna à "neutre" en raison d'une visibilité limitée sur les résultats et de préoccupations quant à l'exécution nL4N44G0KY

** Keysight Technologies Inc KEYS.N :

BUZZ - Le titre progresse grâce à la demande en centres de données d'IA, qui se traduit par des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre nL6N44G0CA

** Target Corp TGT.N :

BUZZ - Recul malgré la révision à la hausse des prévisions annuelles nL6N44G0KE

** Honeywell Aerospace Inc HONA.O :

BUZZ - En hausse après que Morgan Stanley a relevé sa note à "surpondérer" nL4N44G0QT

** Dollar Tree Inc DLTR.O :

BUZZ - Reçoit une révision à la hausse de la part de Jefferies en raison de l'amélioration de la fréquentation

nL6N44G0M1

** Lowe's Companies Inc LOW.N :

BUZZ - En baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel nL6N44G0KU

** Estee Lauder Companies Inc EL.N :

BUZZ - En hausse grâce à de solides perspectives de bénéfice annuel nL6N44G0NG

** Moderna Inc MRNA.O :

BUZZ - En forte hausse après la réussite d'un essai clinique de phase avancée sur un vaccin contre le cancer de la peau associé au Keytruda de Merck nL6N44G0O8

** Analog Devices Inc ADI.O :

BUZZ - En hausse après avoir annoncé un chiffre d'affaires prévisionnel pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations nL4N44G0WJ

** Alliance Laundry Holdings Inc ALH.N :

BUZZ - Se stabilise après la vente d'une part plus importante du capital par son investisseur BDT Capital

nL6N44G0MX

** WhiteFiber Inc WYFI.O :

BUZZ - Chute suite à la vente d'obligations convertibles pour un montant de 270 millions de dollars nL6N44G0NQ

** Nebius Group NV NBIS.O :

BUZZ - Propose une émission obligataire de 4,50 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars; l'action recule

nL6N44G0PI

** Pediatrix Medical Group Inc MD.N :

BUZZ - En baisse; Jefferies abaisse sa note nL4N44G10D

** TJX Companies Inc :

BUZZ - Chute après la publication d'une prévision de bénéfice au troisième trimestre inférieure aux estimations

nL6N44G0LD

** CrowdStrike Holdings Inc CRWD.O :

BUZZ - Mizuho relève l'objectif de cours de CrowdStrike en raison des perspectives de croissance des revenus d'abonnement

nL4N44G0XI

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

BUZZ - Hausse suite à un contrat de puces sur mesure accordant à Google 12,2 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars de bons de souscription d'actions nL4N44G11E