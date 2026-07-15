LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Johnson & Johnson, BlackRock, Veradermics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ
* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7
* La lettre d'information « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8
Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement progressé mercredi, alors que les investisseurs décortiquaient un déluge de résultats d'entreprises et attendaient les données sur l'inflation des prix à la production attendues plus tard dans la séance, tandis que l'action PayPal a bondi après l'annonce d'une offre de rachat de 53 milliards de dollars. .N
** PayPal Holdings Inc PYPL.O :
BUZZ - Le titre bondit après l’annonce d’une offre de rachat de plus de 53 milliards de dollars de la part de Stripe et Advent nL4N43H0LE
** Johnson & Johnson JNJ.N :
BUZZ - En baisse après des ventes de dispositifs médicaux inférieures aux estimations trimestrielles nL3N3GW3MY
** Alibaba Group Holding Ltd BABA.N :
BUZZ - En hausse alors que Qwen devrait être intégré à Apple Intelligence en Chine nL4N43H0ON
** Aehr Test Systems AEHR.O :
BUZZ - Le titre s'envole après le retour à la rentabilité au quatrième trimestre nL4N43H0QA
** International Business Machines Corp IBM.N :
BUZZ - Se stabilise après avoir enregistré sa plus forte chute journalière depuis plus d’un siècle nL4N43H0R0
** HCA Healthcare Inc HCA.N :
** Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N :
** Intuitive Surgical Inc ISRG.O : ** GE HealthCare Ltd GEHC.O :
BUZZ - Les analystes voient des risques pour les entreprises de technologies médicales spécialisées dans les interventions non urgentes après la révision à la baisse des prévisions de bénéfices par HCA nL4N43H0RW
** Q32 Bio Inc QTTB.O :
BUZZ - Le titre progresse après une levée de fonds de 200 millions de dollars pour un médicament contre la chute des cheveux nL6N43H0MI
** BlackRock Inc BLK.N :
BUZZ - En hausse après des bénéfices du deuxième trimestre supérieurs aux estimations nL4N43H0WO
** Veradermics Inc MANE.N :
BUZZ - En hausse après la publication de résultats positifs d’une étude de phase intermédiaire sur un médicament oral contre la chute des cheveux chez les femmes nL4N43H0XO
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