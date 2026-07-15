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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Johnson & Johnson, BlackRock, Veradermics
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 14:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement progressé mercredi, alors que les investisseurs décortiquaient un déluge de résultats d'entreprises et attendaient les données sur l'inflation des prix à la production attendues plus tard dans la séance, tandis que l'action PayPal a bondi après l'annonce d'une offre de rachat de 53 milliards de dollars. .N

** PayPal Holdings Inc PYPL.O :

BUZZ - Le titre bondit après l’annonce d’une offre de rachat de plus de 53 milliards de dollars de la part de Stripe et Advent nL4N43H0LE

** Johnson & Johnson JNJ.N :

BUZZ - En baisse après des ventes de dispositifs médicaux inférieures aux estimations trimestrielles nL3N3GW3MY

** Alibaba Group Holding Ltd BABA.N :

BUZZ - En hausse alors que Qwen devrait être intégré à Apple Intelligence en Chine nL4N43H0ON

** Aehr Test Systems AEHR.O :

BUZZ - Le titre s'envole après le retour à la rentabilité au quatrième trimestre nL4N43H0QA

** International Business Machines Corp IBM.N :

BUZZ - Se stabilise après avoir enregistré sa plus forte chute journalière depuis plus d’un siècle nL4N43H0R0

** HCA Healthcare Inc HCA.N :

** Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N :

** Intuitive Surgical Inc ISRG.O : ** GE HealthCare Ltd GEHC.O :

BUZZ - Les analystes voient des risques pour les entreprises de technologies médicales spécialisées dans les interventions non urgentes après la révision à la baisse des prévisions de bénéfices par HCA nL4N43H0RW

** Q32 Bio Inc QTTB.O :

BUZZ - Le titre progresse après une levée de fonds de 200 millions de dollars pour un médicament contre la chute des cheveux nL6N43H0MI

** BlackRock Inc BLK.N :

BUZZ - En hausse après des bénéfices du deuxième trimestre supérieurs aux estimations nL4N43H0WO

** Veradermics Inc MANE.N :

BUZZ - En hausse après la publication de résultats positifs d’une étude de phase intermédiaire sur un médicament oral contre la chute des cheveux chez les femmes nL4N43H0XO

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AEHR TEST SYSTEM
72,0100 USD NASDAQ 0,00%
ALIBABA GROUP
112,320 USD NYSE 0,00%
BLACKROCK
1 025,910 USD NYSE +0,05%
GE HLTC TECH
61,6600 USD NASDAQ 0,00%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD NYSE Arca 0,00%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD AMEX 0,00%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD NYSE 0,00%
HCA HEALTHCARE
363,830 USD NYSE 0,00%
IBM
217,070 USD NYSE 0,00%
INTUITIVE SURGICAL
379,5000 USD NASDAQ 0,00%
JOHNSON&JOHNSON
253,820 USD NYSE -0,01%
PAYPAL HOLDINGS
47,3700 USD NASDAQ 0,00%
Q32 BIO
18,4600 USD NASDAQ 0,00%
ZIMMER BIOMET HL
91,050 USD NYSE 0,00%
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