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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Intel, La-Z-Boy, AST SpaceMobile
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 13:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont légèrement progressé mercredi, les valeurs du secteur des semi-conducteurs ayant rebondi à la veille de la première décision sur les taux d'intérêt sous la présidence de Kevin Warsh, le nouveau président de la Réserve fédérale. .N

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - En hausse grâce à une nouvelle mise à jour sur ses technologies de fabrication nL4N42P0JV

** La-Z-Boy Inc LZB.N :

BUZZ - En hausse grâce à ses résultats du quatrième trimestre et à un programme de rachat d’actions de 300 millions de dollars nL6N42P0N1

** AST SpaceMobile Inc ASTS.O :

BUZZ - En hausse après le succès des lancements de satellites nL4N42P0QV

** CarMax Inc KMX.N :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL4N3NY0GD

** Leidos Holdings Inc LDOS.N :

BUZZ - En baisse après la révision à la baisse de la note et de l'objectif de cours par BofA nL4N42P0SR

** Adaptive Biotechnologies Corp ADPT.O :

BUZZ - En hausse après une vente renforcée d'obligations convertibles à hauteur de 300 millions de dollars nL6N42P0RI

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17,2200 USD NASDAQ -1,37%
AST SPCEMOBILE RG-A
82,2500 USD NASDAQ -6,08%
CARMAX
52,095 USD NYSE -0,30%
INTEL
117,0500 USD NASDAQ -8,45%
LEIDOS HOLDG
113,570 USD NYSE -0,92%
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