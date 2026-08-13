LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Five Below, Salesforce, IBM, Akamai Technologies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement progressé jeudi, alors que les cours du pétrole brut reculaient et que les investisseurs attendaient les données sur l'inflation des prix à la production pour mieux cerner les pressions sur les prix et la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. .N

** Valneva SE VALN.O :

BUZZ - En baisse après une chute du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation au premier semestre nL6N44A0GU

** Cerebras Systems Inc CBRS.O :

BUZZ - En baisse après des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre nL6N44A0L4

** Cisco Systems Inc CSCO.O :

BUZZ - En baisse malgré des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour 2027 nL6N44A0L3

** Leslie Inc LESL.O :

BUZZ - En baisse après le retrait par la société de ses prévisions pour l'ensemble de l'année en raison de préoccupations liées à l'environnement macroéconomique

nL4N44A0OG

** Dell Technologies Inc DELL.N : ** HP Inc HPQ.N :

BUZZ - Les fabricants d'ordinateurs personnels progressent après la publication par le chinois Lenovo de chiffres d'affaires optimistes pour le premier trimestre nL4N44A0PL

** Five Below Inc FIVE.O :

BUZZ - En hausse après que Jefferies a relevé sa recommandation à « acheter » nL6N44A0FF

** Cullinan Therapeutics Inc CGEM.O :

BUZZ - Le titre grimpe alors que son médicament contre le cancer du poumon atteint l'objectif de son essai clinique de phase avancée nL4N44A0QA

** Harmonic Inc HLIT.O :

BUZZ - Bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles et dépassé les estimations de bénéfice du deuxième trimestre nL4N44A0MV

** Salesforce Inc CRM.N :

BUZZ - En hausse, JPM réitère sa recommandation « surpondérer » en raison de la reprise attendue de son activité principale nL4N44A0RM

** Omeros Corp OMER.O :

BUZZ - Le titre bondit après la publication d’un bénéfice trimestriel inattendu nL4N44A0SM

** Birkenstock Holding PLC BIRK.N :

BUZZ - Bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel en raison d'une forte demande

nL6N44A0NH

** Virgin Galactic Holdings Inc SPCE.N :

BUZZ - Le titre recule après la publication des résultats du deuxième trimestre et le report du lancement de son vaisseau spatial nL6N44A0NG

** International Business Machines Corp IBM.N :

BUZZ - En hausse après la conclusion d'un accord avec OpenAI pour le déploiement à grande échelle de l'IA nL4N44A0SB

** Akamai Technologies Inc AKAM.O :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de la recommandation de JPM à « neutre » nL4N44A0TD

** JD.com Inc JD.O :

BUZZ - En recul après la baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre nL4N44A0U1

** Outlook Therapeutics Inc OTLK.O :

BUZZ - Le titre chute suite à une émission d'actions et de bons de souscription d'une valeur de 55 millions de dollars

nL6N44A0P8

** STAAR Surgical Co STAA.O :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL4N44A0V4

** Journey Medical Corp DERM.O :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL4N44A0WF

** Lensar Inc LNSR.O :

BUZZ - En hausse après un bénéfice surprenant au deuxième trimestre et un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions

nL6N44A0QG