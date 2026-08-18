LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-EyePoint Inc, Amer Sports, Pliant Therapeutics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les marchés boursiers américains s'apprêtaient à ouvrir en baisse mardi, alors que l'affaiblissement des perspectives d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran maintenait les cours du pétrole à un niveau élevé et les rendements des obligations d'État à des sommets inégalés depuis plusieurs années. .N

** EyePoint Inc EYPT.O :

BUZZ - En baisse après l'échec d'un médicament expérimental et la révision à la baisse des notes par les courtiers

nL6N44F06Z

** DocGo Inc DCGO.O :

BUZZ - Recul suite à des résultats trimestriels mitigés et à des perspectives annuelles revues à la baisse nL4N44F0EJ

** Baidu Inc BIDU.O :

BUZZ - Baisse après des chiffres d'affaires décevants au 2e trimestre nL4N44F0H1

** Corebridge Financial Inc CRBG.N :

** Equitable Holdings Inc EQH.N :

** Brighthouse Financial Inc BHF.O : ** Lincoln National Corp LNC.N :

BUZZ - Faiblesse des valeurs d'assurance-vie après que les gros titres sur Mark Walter ont été exagérés, selon Evercore

nL6N44F0K3

** Dynatrace Inc DT.N :

BUZZ - Hausse après l’annonce du prix d’une émission d’obligations convertibles de 1,25 milliard de dollars

nL6N44F0O2

** Duolingo Inc DUOL.O :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de la note et de l’objectif de cours par D.A. Davidson nL4N44F0MI

** Amylyx Pharmaceuticals Inc AMLX.O :

BUZZ - En forte hausse après le succès d’un médicament contre le diabète lors d’un essai clinique de phase avancée

nL4N44F0M1

** Einride AB ENRD.O :

BUZZ - En hausse grâce à des prévisions optimistes et à un partenariat avec Tesla nL6N44F0TI

** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N :

BUZZ - En baisse après la révision à la baisse de la note du titre par Mizuho, désormais « neutre » nL6N44F0UY

** Amer Sports Inc AS.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu ses prévisions annuelles à la hausse nL6N44F0OT

** Prenetics Global Ltd PRE.O :

BUZZ - En hausse grâce à un bond de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre nL6N44F0WC

** Pliant Therapeutics Inc PLRX.O :

BUZZ - En hausse après l'octroi par la FDA du statut de « procédure accélérée » à un médicament expérimental contre le cancer nL4N44F0RE