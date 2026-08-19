LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Estée Lauder, Target, Analog Devices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés stables mercredi, après une vague de ventes provoquée par le secteur technologique qui avait secoué Wall Street lors de la séance précédente, les investisseurs se concentrant désormais sur les perspectives d'inflation et les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. .N

** Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O :

BUZZ - Le titre recule après la révision à la baisse de la note et de l'objectif de cours par J.P. Morgan nL6N44G0B5

** Klarna Group PLC KLAR.N :

BUZZ - J.P. Morgan abaisse la note de Klarna à "neutre" en raison d’une visibilité limitée sur les résultats et de préoccupations liées à la mise en œuvre nL4N44G0KY

** Keysight Technologies Inc KEYS.N :

BUZZ - Le titre progresse grâce à la demande liée aux centres de données d'IA, qui alimente des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre nL6N44G0CA

** Target Corp TGT.N :

BUZZ - Le titre recule malgré la révision à la hausse des prévisions annuelles nL6N44G0KE

** Honeywell Aerospace Inc HONA.O :

BUZZ - En hausse après que Morgan Stanley a relevé sa recommandation à "surpondérer" nL4N44G0QT

** Dollar Tree Inc DLTR.O :

BUZZ - Bénéficie d'une révision à la hausse de la part de Jefferies grâce à l'amélioration de la fréquentation

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** Lowe's Companies Inc LOW.N :

BUZZ - En baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel nL6N44G0KU

** Estee Lauder Companies Inc EL.N :

BUZZ - En hausse grâce à de solides perspectives de bénéfice annuel nL6N44G0NG

** Moderna Inc MRNA.O :

BUZZ - Bondit après le succès d'un essai clinique de phase avancée sur un vaccin contre le cancer de la peau associé au Keytruda de Merck nL6N44G0O8

** Analog Devices Inc ADI.O :

BUZZ - En hausse après avoir annoncé un chiffre d'affaires prévisionnel pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations nL4N44G0WJ

** Alliance Laundry Holdings Inc ALH.N :

BUZZ - Se stabilise après la vente d'une part plus importante du capital par son investisseur BDT Capital

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