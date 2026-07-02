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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Dollar Tree, Rivian, Arcturus
information fournie par Reuters 02/07/2026 à 15:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street devaient ouvrir en hausse jeudi, après la publication d'un rapport sur l'emploi du mois de juin plus faible que prévu, qui a tempéré les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. .N

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : BUZZ - Les valeurs des sociétés aurifères progressent alors que les cours de l'or remontent légèrement suite à la publication de chiffres de l'emploi américains décevants nL4N4340RX

** Ouster Inc OUST.O :

BUZZ - Recul suite à une cession d'actions de 200 millions de dollars nL6N4340PL

** Arcturus Therapeutics Holdings Inc ARCT.O :

BUZZ - Le titre progresse grâce à une collaboration avec Thermo Fisher pour un médicament destiné au traitement d’une maladie rare nL4N4340W9

** Forgent Power Solutions Inc FPS.N :

BUZZ - En baisse suite à la cession de parts par un investisseur en capital-investissement nL6N4340QM

** Dollar Tree Inc DLTR.O :

BUZZ - En hausse après l'annonce d'un plan de rachat d'actions de 2,5 milliards de dollars nL6N4340SV

** Honeywell Aerospace Inc HONA.O :

BUZZ - BMO lance la couverture du titre avec une note “surperformer” nL4N4340XS

** Rivian Automotive Inc RIVN.O :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de livraisons pour 2026 nL4N4340VG

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