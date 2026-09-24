LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-CoreWeave, Versant Media, BlackBerry

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme de Wall Street ont reculé jeudi, alors que le conflit au Moyen-Orient est loin d'être résolu et que les investisseurs font preuve de prudence à l'approche d'un sommet très attendu entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping. .N

** Greenland Mines Ltd GRML.O :

BUZZ - Bondit après une émission directe d’actions de 38 millions de dollars nL6N45G0J0

** MGM Resorts International MGM.N :

BUZZ - En baisse après le retrait de la proposition de rachat par People, la société de Barry Diller nL6N45G0JD

** Everpure Inc P.N :

BUZZ - En hausse grâce à de solides prévisions de chiffre d'affaires préliminaires pour l'exercice 2028 nL6N45G0KZ

** Viking Therapeutics Inc VKTX.O :

BUZZ - En baisse suite à des opérations sur actions d'une valeur de 275 millions de dollars et sur obligations convertibles d'une valeur de 225 millions de dollars

nL6N45G0O7

** Stitch Fix Inc SFIX.O :

BUZZ - Plonge après des prévisions de chiffre d'affaires décevantes nL4N45G0TH

** Quanta Services Inc PWR.N :

BUZZ - Bernstein relève la note de Quanta à “surperformer” en raison de l’expansion du réseau nL4N45G0T0

** Twist Bioscience Corp TWST.O :

BUZZ - Leerink estime que les outils destinés aux sciences de la vie bénéficieront de l'offensive d'Anthropic dans le domaine de la biologie nL4N45G0U3

** ETF iShares sur les obligations d'État à plus de 20 ans

TLT.O :

** ETF iShares sur les obligations d'État à 7-10 ans

IEF.O :

** ETF iShares sur les obligations d'État américaines

GOVT.N :

BUZZ - Les ETF sur obligations d'État atteignent leurs plus bas niveaux depuis plusieurs années alors que les rendements obligataires s'envolent nL4N45G0U4

** Dropbox Inc DBX.O :

BUZZ - En baisse après la révision à la baisse de Citi en raison de craintes concernant la croissance nL6N45G0PP

** Darden Restaurants Inc DRI.N :

BUZZ - En baisse après des résultats trimestriels décevants

nL6N45G0PW

** Kyverna Therapeutics Inc KYTX.O :

BUZZ - En hausse alors qu’une thérapie cellulaire montre des bénéfices durables dans le traitement d’une maladie neurologique rare nL4N45G0W0

** Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O :

BUZZ - En baisse après l'échec de justesse d'un médicament contre la maladie d'Alzheimer lors d'une étude nL4N45G0WF

** Voyager Technologies Inc VOYG.N :

BUZZ - En baisse après une émission de dette convertible de 350 millions de dollars nL6N45G0Q1

** CoreWeave Inc CRWV.O :

BUZZ - JP Morgan relève la recommandation sur CoreWeave à “surpondérer”; le titre progresse nL4N45G0X7

** BlackBerry Ltd BB.N :

BUZZ - En hausse alors que le chiffre d’affaires de la division QNX atteint un niveau record nL4N45G0XM

** aTyr Pharma Inc ATYR.O :

BUZZ - Hausse alors que la FDA approuve le plan d’étude de phase avancée sur les maladies pulmonaires nL4N45G0YJ

** Ares Management Corp ARES.N :

** Carlyle Group Inc CG.O :

BUZZ - Piper Sandler attribue une note “surpondérer” à Ares et Carlyle nL4N45G0SG

** Delek US Holdings Inc DK.N :

BUZZ - Le titre recule après l'annonce d'une émission d'obligations convertibles de 400 millions de dollars

nL6N45G0QU

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** APA Corp APA.O :

** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines progressent alors que les négociations entre les États-Unis et l’Iran ne montrent guère de signes d’avancement nL4N45G0ZK

** Versant Media Group Inc VSNT.O :

BUZZ - En hausse; Citi lance la couverture du titre avec une recommandation “acheter” nL4N45G107