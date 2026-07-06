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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Core Natural Resources, GrabAGun, TeraWulf
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 15:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtaient à ouvrir en hausse lundi, prolongeant le rebond de la semaine dernière grâce au redressement des valeurs du secteur des semi-conducteurs, tandis que les investisseurs attendaient avec impatience la publication des procès-verbaux de la banque centrale et le début de la saison des résultats du deuxième trimestre plus tard dans la semaine. .N

** Clarivate PLC CLVT.N :

BUZZ - En hausse après l'annonce d'un accord de 600 millions de dollars pour la cession de sa division santé nL4N4380L8

** Check Point Software Technologies Ltd CHKP.O :

BUZZ - En hausse; la Scotiabank relève sa recommandation à "surperformance sectorielle" nL4N4380KP

** General Dynamics Corp GD.N :

BUZZ - BofA relève son objectif de cours en raison des perspectives de croissance dans le secteur de la défense

nL4N4380ME

** SentinelOne Inc S.N :

BUZZ - En hausse; la Scotiabank relève sa recommandation à "surperformance sectorielle" nL6N4380LM

** Solaris Energy Infrastructure Inc SEI.N :

BUZZ - En hausse suite à l'acquisition de GESA nL4N4380NW

** GrabAGun Digital Holdings Inc PEW.N :

BUZZ - GrabAGun, soutenu par Trump Jr., en hausse suite à une proposition de modification de la réglementation sur les armes à feu nL4N4380O8

** Core Natural Resources Inc CNR.N :

BUZZ - En hausse grâce à un projet pilote soutenu par le DOE visant à récupérer des terres rares nL4N4380OB

** Avalo Therapeutics Inc AVTX.O :

BUZZ - Leerink attribue à Avalo la note "surperformance" en raison du potentiel de son médicament contre les maladies de la peau nL4N4380QK

** TeraWulf Inc WULF.O :

BUZZ - Le titre s'envole après la signature d'un bail de 20 ans avec Anthropic nL4N4380R6

** Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O :

BUZZ - Le titre recule suite au rachat d’Element Solutions pour 14,5 milliards de dollars nL4N4380U4

Valeurs associées

AVALO THERAP
20,0000 USD NASDAQ +6,16%
CHECK POINT SOFTWARE
139,4350 USD NASDAQ +2,09%
CLARIVATE
2,490 USD NYSE -3,86%
GENL DYNAMICS CO
375,400 USD NYSE +0,52%
SENTINELONE RG-A
18,755 USD NYSE +7,14%
SOLSTICE ADVA
68,6200 USD NASDAQ -14,43%
TERAWULF
23,3397 USD NASDAQ +10,20%
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    information fournie par Reuters 06.07.2026 18:44 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la confirmation et de la déclaration de Lockheed) par Bo Erickson et Jarrett ... Lire la suite

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