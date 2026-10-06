LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Constellation Energy, AMD

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé mardi, la baisse des rendements des bons du Trésor, qui avaient atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années, et celle des cours du pétrole à l'approche de la saison des résultats trimestriels ayant stimulé les valeurs technologiques de premier plan. .N

** Freshworks Inc FRSH.O :

BUZZ - Hausse avant son intégration dans l’indice S&P SmallCap 600 nL4N45S0IT

** Option Care Health Inc OPCH.O :

BUZZ - Bondit après l’annonce d’une offre publique d’achat de plus de 5 milliards de dollars nL4N45S0L5

** Nike Inc NKE.N :

BUZZ - En baisse après que Berenberg a abaissé sa recommandation à "vendre" nL6N45S0KB

** Constellation Energy Corp CEG.O :

BUZZ - En hausse après l'annonce selon laquelle Alphabet serait sur le point de conclure un accord pluriannuel dans le domaine de l'énergie nucléaire nL6N45S0HX

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

BUZZ - En hausse grâce à des projets d’augmentation de la production de puces nL4N45S0Q7

** Spyre Therapeutics Inc SYRE.O :

BUZZ - Recule suite à une cession d'actions de 350 millions de dollars nL6N45S0PG

** MYR Group Inc MYRG.O :

BUZZ - Jefferies relève la recommandation sur MYR Group à "acheter"; le titre progresse nL4N45S0PK

** Apogee Enterprises Inc APOG.O :

BUZZ - Le titre s'envole après la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels

nL6N45S0PA

** Torm PLC TRMD.O :

BUZZ - Le titre recule suite à la sortie d’Oaktree dans le cadre d’une offre secondaire de 253,5 millions de dollars

nL6N45S0SF

** BridgeBio Pharma Inc BBIO.O :

BUZZ - En hausse après l'octroi d'un examen prioritaire par la FDA pour un médicament contre le nanisme nL4N45S0SP

** NeoGenomics Inc NEO.O :

BUZZ - En hausse après que BTIG a relevé sa recommandation à "acheter" nL4N45S0TT

** Diodes Inc DIOD.O :

BUZZ - En hausse après que BofA a initié la couverture du titre avec une recommandation "achat" nL6N45S0PC

** ArriVent BioPharma Inc AVBP.O :

BUZZ - En baisse après l'échec d'un médicament contre le cancer du poumon à atteindre l'objectif d'un essai clinique de phase avancée nL4N45S0VS

** Lamb Weston Holdings Inc LW.N :

BUZZ - En hausse après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles nL6N45S0QB

** RPM International Inc RPM.N :

BUZZ - L'action recule alors que des prévisions plus modérées éclipsent les résultats supérieurs aux attentes du premier trimestre nL4N45S0W9

** Vaxcyte Inc PCVX.O :

BUZZ - En baisse après le lancement d’une émission d’actions et d’obligations convertibles d’un milliard de dollars

nL6N45S0U7