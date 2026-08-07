LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Cloudflare, Atlassian, les sociétés d'exploitation aurifère

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ
* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7
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Les contrats à terme de Wall Street ont légèrement progressé vendredi, alors que les investisseurs attendaient un rapport clé sur l'emploi aux États-Unis qui devrait influencer l'orientation de la politique monétaire, tandis que les prévisions optimistes de Microchip Technology et d'Atlassian ont soutenu le moral des marchés. .N
** Amrize AG AMRZ.N :
BUZZ - En baisse après des résultats du deuxième trimestre inférieurs aux attentes et des prévisions revues à la baisse
nL8N4440EP
** Cloudflare Inc NET.N :
BUZZ - Bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL4N4440KW
** Atlassian Corp TEAM.O :
BUZZ - S'envole grâce à de solides résultats et perspectives
nL4N4440LP
** FIGS Inc FIGS.N :
BUZZ - Bondit après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au deuxième trimestre nL4N4440M0
** Sweetgreen Inc SG.N :
BUZZ - En baisse après la révision à la baisse de ses prévisions annuelles en raison d'une faible demande nL6N4440NL
** Newmont Corp NEM.N :
** Gold Fields Ltd GFI.N :
** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N :
BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent alors que l'or s'apprête à connaître sa meilleure semaine depuis janvier
nL4N4440QX
** Broadstone Net Lease Inc BNL.N :
BUZZ - Recul suite à une émission d'actions de 226 millions de dollars nL6N4440OJ
** Sezzle Inc SEZL.O :
BUZZ - En baisse alors que ses prévisions revues à la hausse ne répondent pas aux attentes élevées nL4N4440S7
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