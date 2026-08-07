LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Cloudflare, Atlassian, les sociétés d'exploitation aurifère

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* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme de Wall Street ont légèrement progressé vendredi, alors que les investisseurs attendaient un rapport clé sur l'emploi aux États-Unis qui devrait influencer l'orientation de la politique monétaire, tandis que les prévisions optimistes de Microchip Technology et d'Atlassian ont soutenu le moral des marchés. .N

** Amrize AG AMRZ.N :

BUZZ - En baisse après des résultats du deuxième trimestre inférieurs aux attentes et des prévisions revues à la baisse

nL8N4440EP

** Cloudflare Inc NET.N :

BUZZ - Bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL4N4440KW

** Atlassian Corp TEAM.O :

BUZZ - S'envole grâce à de solides résultats et perspectives

nL4N4440LP

** FIGS Inc FIGS.N :

BUZZ - Bondit après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au deuxième trimestre nL4N4440M0

** Sweetgreen Inc SG.N :

BUZZ - En baisse après la révision à la baisse de ses prévisions annuelles en raison d'une faible demande nL6N4440NL

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent alors que l'or s'apprête à connaître sa meilleure semaine depuis janvier

nL4N4440QX

** Broadstone Net Lease Inc BNL.N :

BUZZ - Recul suite à une émission d'actions de 226 millions de dollars nL6N4440OJ

** Sezzle Inc SEZL.O :

BUZZ - En baisse alors que ses prévisions revues à la hausse ne répondent pas aux attentes élevées nL4N4440S7