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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Cheniere Energy, TPG, Constellation Energy
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 13:43
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Dow Jones sont restés stables jeudi après la remontée record de cette semaine, les investisseurs attendant des précisions sur un accord de paix au Moyen-Orient, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq ont reculé, les prévisions solides de Western Digital et SanDisk n'ayant pas réussi à impressionner. .N

** Honeywell Aerospace Inc HONA.O :

BUZZ - Chute alors que les tensions sur la chaîne d’approvisionnement assombrissent la reprise du secteur aérospatial nL4N4430LE

** Sandisk Corp SNDK.O : ** Western Digital Corp WDC.O :

BUZZ - Pèse sur le secteur des semi-conducteurs alors que les valorisations élevées entraînent un recul des titres liés à l’IA nL4N4430T4

** AppLovin Corp APP.O :

BUZZ - Chute après avoir manqué les estimations de chiffre d’affaires nL4N4430NX

** Elf Beauty Inc ELF.N :

BUZZ - En baisse; le titre pourrait rester volatil, selon J.P. Morgan nL6N4430M8

** SiTime Corp SITM.O :

BUZZ - Le titre s'envole après des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes nL4N4430PG

** Figma Inc FIG.N :

BUZZ - Le titre recule, les coûts liés à l'IA venant assombrir des perspectives pourtant optimistes nL6N4430NC

** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O :

BUZZ - Stabilisation avant une éventuelle vente d'initiés

nL4N4430QA

** Moderna Inc MRNA.O :

BUZZ - En hausse après l'autorisation américaine de son vaccin contre la grippe nL4N4430Q6

** Fluence Energy Inc FLNC.O :

BUZZ - Chute après des résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre et une révision à la baisse des perspectives pour 2026 nL6N4430P1

** Oscar Health Inc OSCR.N :

BUZZ - En forte hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL4N4430V7

** Celestica Inc CLS.N :

BUZZ - En baisse après une cession d'actions de 3 milliards de dollars nL6N4430QL

** Celestica Inc CLS.N :

BUZZ - En baisse après une cession d'actions de 3 milliards de dollars nL6N4430QL

** Cheniere Energy Inc LNG.N :

BUZZ - Hausse des cours suite à la progression du bénéfice au deuxième trimestre nL4N4430W5

** EPAM Systems Inc EPAM.N :

BUZZ - Recul après la révision à la baisse des prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel nL6N4411AD

** TPG Inc TPG.O :

BUZZ - Hausse après le relèvement de la recommandation de TD Cowen à "acheter" nL6N4430QJ

** RXO Inc RXO.N :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations nL4N4430YL

** Primo Brands Corp PRMB.N :

BUZZ - Recul alors que le principal actionnaire envisage de réduire sa participation dans le cadre d'une offre secondaire

nL6N4430RD

** Kenvue Inc KVUE.N :

BUZZ - Recul après des résultats trimestriels légèrement en deçà des attentes nL4N44310J

** Constellation Energy Inc CEG.O :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels et dépassé les attentes au deuxième trimestre nL4N44310A

** Unity Software Inc U.N :

BUZZ - Bondit après la publication de chiffres d'affaires encourageants au deuxième trimestre nL4N44310R

Valeurs associées

APPLOVIN RG-A
346,8000 USD NASDAQ +3,32%
CHENIERE ENERGY
256,060 USD NYSE -3,60%
CNSTLLTN ENER CO
269,8900 USD NASDAQ +3,37%
ELF BEAUTY
98,480 USD NYSE +6,48%
EPAM SYSTEMS
97,450 USD NYSE +4,57%
FLUENCE ENERGY RG-A
13,1950 USD NASDAQ -0,11%
HONEYWELL AEROSP
168,5100 USD NASDAQ +7,69%
KENVUE
19,220 USD NYSE +0,50%
MODERNA
59,1700 USD NASDAQ +9,86%
OSCAR HEALTH RG-A
27,900 USD NYSE +5,08%
RXO
21,700 USD NYSE +7,16%
SANDISK
1 212,2100 USD NASDAQ -3,68%
SITIME
725,2800 USD NASDAQ +5,50%
SPACEX
133,1100 USD NASDAQ +15,83%
TPG RG-A
48,9900 USD NASDAQ +0,99%
UNITY SOFTWARE
43,000 USD NYSE +5,37%
WESTERN DIGITAL
434,3000 USD NASDAQ -3,81%
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