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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Apple, Netflix, Intuitive Surgical
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 13:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter “The Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé vendredi, alors que la vague de ventes sur les valeurs du secteur des semi-conducteurs s'intensifiait, obligeant les investisseurs à réévaluer la pérennité du rebond alimenté par l'IA observé cette année, tandis que les prévisions décevantes de Netflix ont accentué la pression. .N

** Netflix Inc NFLX.O :

BUZZ - En baisse alors que des prévisions plus faibles pour le troisième trimestre alimentent les inquiétudes quant à la croissance nL4N43J0KW

** Apple Inc AAPL.O :

BUZZ - HSBC relève la recommandation sur Apple à “acheter”

nL6N43J0HC

** Travelers Companies Inc TRV.N :

BUZZ - Devrait afficher un chiffre d'affaires et un BPA en baisse dans ses résultats trimestriels attendus vendredi

nL6N43I15D

** Intuitive Surgical Inc ISRG.O :

BUZZ - Le titre recule alors que les incertitudes liées à l'Obamacare assombrissent les prévisions nL4N43J0NO

** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O :

BUZZ - En baisse; la fusée Starship a interrompu son décollage avant le lancement nL4N43J0NI

** ONEOK Inc OKE.N :

BUZZ - Jefferies abaisse la recommandation sur ONEOK à “conserver” en raison des perspectives moroses pour le Bakken

nL4N43J0QE

** Construction Partners Inc ROAD.O :

BUZZ - En hausse avant son intégration dans l'indice S&P SmallCap nL6N43J0LJ

Apple

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APPLE
333,2600 USD NASDAQ 0,00%
CONSTR PTR-A
102,4100 USD NASDAQ 0,00%
INTUITIVE SURGICAL
402,3300 USD NASDAQ 0,00%
NETFLIX
74,3500 USD NASDAQ 0,00%
ONEOK
92,990 USD NYSE 0,00%
SPACEX
131,1100 USD NASDAQ 0,00%
TRAVELERS COS
337,920 USD NYSE 0,00%
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