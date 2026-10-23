 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-American Express, Gorman-Rupp, Moderna
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 13:36

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme de Wall Street ont légèrement reculé vendredi, la prudence l'emportant après une forte vague de ventes sur les titres liés à l'IA, en raison des inquiétudes concernant les besoins de financement massifs du secteur, tandis que les actions des télécommunications ont chuté sous l'effet des craintes d'une concurrence accrue de la part de SpaceX. .N

** Deckers Outdoor Corp DECK.N :

BUZZ - En baisse après avoir manqué les estimations de chiffre d’affaires; Piper abaisse sa note à "sous-pondérer"

nL6N4690JB

** American Express Company AXP.N :

BUZZ - Bénéfice et chiffre d’affaires en hausse attendus dans les résultats du troisième trimestre nL6N4681EX

** Crown Castle Inc CCL.N :

** Verizon Communications Inc VZ.N :

** AT&T Inc T.N :

** T-Mobile US Inc TMUS.O :

BUZZ - Les valeurs des télécoms américaines reculent suite à des informations faisant état de discussions entre SpaceX et des opérateurs de téléphonie mobile nL6N4690Q6

** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N :

BUZZ - Le titre recule après que J.P. Morgan a abaissé sa recommandation à "sous-pondérer" nL6N4690N1

** Moderna Inc MRNA.O :

BUZZ - Poursuit sa baisse alors que les analystes remettent en question sa valorisation après la publication des données sur le vaccin contre le cancer nL4N4690TD

** Flagstar Bank National Association FLG.N :

BUZZ - Recule alors que la pression sur les taux pèse sur les prévisions pour 2027 nL6N4690P2

** The Gorman-Rupp Company GRC.N :

BUZZ - Bondit alors que son bénéfice trimestriel dépasse les estimations nL4N4690W2

** Zymeworks Inc ZYME.O :

BUZZ - En hausse grâce à un accord de licence avec Roche portant sur un médicament contre le cancer du poumon, d'une valeur pouvant atteindre 813 millions de dollars nL6N4690OA

Valeurs associées

AMERICAN EXPRESS
313,200 USD NYSE -3,65%
AT&T
20,935 USD NYSE -8,04%
CARNIVAL CORP
26,120 USD NYSE -3,55%
DECKERS OUTDOOR
81,085 USD NYSE -4,89%
FLAGSTAR FINANC
10,375 USD NYSE -9,43%
GORMAN-RUPP
73,580 USD NYSE +5,17%
MODERNA
200,1000 USD NASDAQ -1,25%
NORW CRS LINE
15,090 USD NYSE -2,83%
T-MOBILE US
146,5400 USD NASDAQ -7,71%
VERIZON COMM
44,630 USD NYSE -1,24%
ZYMEWORKS
28,2200 USD NASDAQ -0,77%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
116,75 +3,39%
CAC 40
7 782,82 -0,36%
Or
3 993,62 0,00%
TOTALENERGIES
83,45 +4,34%
EUR/USD SPOT
1,12038 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank