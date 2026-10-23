LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-American Express, Gorman-Rupp, Moderna

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme de Wall Street ont légèrement reculé vendredi, la prudence l'emportant après une forte vague de ventes sur les titres liés à l'IA, en raison des inquiétudes concernant les besoins de financement massifs du secteur, tandis que les actions des télécommunications ont chuté sous l'effet des craintes d'une concurrence accrue de la part de SpaceX. .N

** Deckers Outdoor Corp DECK.N :

BUZZ - En baisse après avoir manqué les estimations de chiffre d’affaires; Piper abaisse sa note à "sous-pondérer"

nL6N4690JB

** American Express Company AXP.N :

BUZZ - Bénéfice et chiffre d’affaires en hausse attendus dans les résultats du troisième trimestre nL6N4681EX

** Crown Castle Inc CCL.N :

** Verizon Communications Inc VZ.N :

** AT&T Inc T.N :

** T-Mobile US Inc TMUS.O :

BUZZ - Les valeurs des télécoms américaines reculent suite à des informations faisant état de discussions entre SpaceX et des opérateurs de téléphonie mobile nL6N4690Q6

** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N :

BUZZ - Le titre recule après que J.P. Morgan a abaissé sa recommandation à "sous-pondérer" nL6N4690N1

** Moderna Inc MRNA.O :

BUZZ - Poursuit sa baisse alors que les analystes remettent en question sa valorisation après la publication des données sur le vaccin contre le cancer nL4N4690TD

** Flagstar Bank National Association FLG.N :

BUZZ - Recule alors que la pression sur les taux pèse sur les prévisions pour 2027 nL6N4690P2

** The Gorman-Rupp Company GRC.N :

BUZZ - Bondit alors que son bénéfice trimestriel dépasse les estimations nL4N4690W2

** Zymeworks Inc ZYME.O :

BUZZ - En hausse grâce à un accord de licence avec Roche portant sur un médicament contre le cancer du poumon, d'une valeur pouvant atteindre 813 millions de dollars nL6N4690OA