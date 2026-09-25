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LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS EN PLEINE ÉVOLUTION-Akamai Technologies, Comcast, Twilio
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 14:36
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information «The Morning News Call»: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé vendredi, l'optimisme lié à l'intelligence artificielle ayant compensé les inquiétudes concernant les prix élevés du pétrole et la hausse des rendements des bons du Trésor, tandis que les investisseurs suivaient de près les chances d'un accord visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient. .N

** Akamai Technologies Inc AKAM.O :

BUZZ - Bondit après l'annonce d'un accord de 11,6 milliards de dollars avec Anthropic nL4N45H0ET

** Comcast Corp CMCSA.O :

BUZZ - En baisse; KeyBanc abaisse sa note en raison d’inquiétudes concernant le haut débit et les parcs d’attractions nL4N45H0IC

** Twilio Inc TWLO.N :

BUZZ - Recul après que HSBC a abaissé sa recommandation à « réduire » en raison de doutes sur la monétisation de l’IA

nL4N45H0K1

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AKAMAI TECHNOLOG
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COMCAST
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TWILIO-A
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