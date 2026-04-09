Les marchés boursiers américains chutent en raison d'une trêve fragile au Proche-Orient ; l'inflation est au centre des préoccupations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Futures en baisse: Dow 0,47%, S&P 500 0,41%, Nasdaq 0,37%

* De nouvelles frappes israéliennes sur le Liban compromettent l'accord de paix

* Applied Digital chute après une perte trimestrielle

* Coreweave bondit suite à un accord avec Meta

(Mise à jour des prix) par Purvi Agarwal et Avinash P

Les contrats à terme sur les actions américaines ont chuté jeudi après que les indices se soient redressés lors de la session précédente, alors que des fissures sont apparues dans le fragile cessez-le-feu au Moyen-Orient, tandis que les investisseurs attendaient une lecture clé de l'inflation intérieure plus tard dans la journée.

Le président Donald Trump a promis de maintenir ses actifs militaires au Moyen-Orient jusqu'à ce qu'un accord de paix soit conclu avec l'Iran et a mis en garde contre une escalade majeure s'il n'obtempère pas, un jour après que les combats dans la région se soient poursuivis malgré le cessez-le-feu de mardi.

Téhéran a prévenu qu'il n'y aurait pas d'accord tant qu'Israël ne cesserait pas de bombarder le Liban.

Peu de signes de circulation dans le détroit d'Ormuz a renforcé l'incertitude concernant les expéditions d'énergie, ce qui a entraîné un rebond des prix du pétrole, bien qu'ils soient restés inférieurs à 100 dollars le baril. Les actions américaines du secteur de l'énergie ont légèrement augmenté dans les échanges de pré-marché.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré mercredi leur plus forte hausse en une journée depuis plus d'une semaine, les marchés mondiaux ayant salué le cessez-le-feu de deux semaines, tandis que le Dow Jones a connu sa plus forte hausse en un an.

"Alors que le pic de la crise est probablement derrière nous, et les marchés semblent penser que c'est le cas, il est peut-être encore trop tôt pour étendre agressivement le risque", ont déclaré les analystes de BCA Research.

"Avec des titres volatiles et une rhétorique changeante... Les flux d'Ormuz détermineront si une trêve fonctionne réellement. Les actifs à risque pourraient encore se redresser même si les attaques cinétiques se poursuivent, à condition qu'Hormuz montre des signes crédibles de réouverture."

À 07:10 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 226 points, soit 0,47%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 28 points, soit 0,41%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en baisse de 88 points, soit 0,35%.

Jeudi, les investisseurs analyseront les chiffres des dépenses de consommation personnelle pour février - la jauge d'inflation préférée de la Réserve fédérale -; les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'indice PCE semaintienne à 2,8%, inchangé par rapport à janvier.

Une lecture finale de la croissance économique au quatrième trimestre sera également suivie.

L'indice des prix à la consommation pour le mois de mars, publié vendredi, retiendra l'attention des investisseurs qui attendent de voir l'impact économique des prix élevés du pétrole résultant du conflit.

Les participants au marché monétaire ne s'attendent qu'à environ 30 % de chances d'une réduction des taux d'intérêt de 25 points de base d'ici fin 2026, par rapport à 56 % de chances il y a un jour, selon les données compilées par le LSEG.

Ils s'attendaient à deux baisses cette année avant que la guerre n'éclate, tandis que les paris pour une hausse des taux en décembre avaient également augmenté pendant le conflit.

Le compte rendu de la réunion de mars de la banque centrale a montré mercredi qu'un groupe croissant de décideurs politiques a estimé le mois dernier que des hausses de taux pourraient être nécessaires pour contrer l'inflation qui a continué à dépasser l'objectif de 2 % de la banque centrale, en particulier lorsque la guerre a fait grimper les prix.

Parmi les valeurs les plus actives avant l'ouverture, les actions d'Applied Digital APLD.O ont chuté de 3,8% après que la perte nette du troisième trimestre de l'opérateur de centres de données se soit creusée par rapport à l'année précédente.

Coreweave CRWV.O a bondi de 7 % après que la société d'infrastructure en nuage a annoncé un accord élargi de 21 milliards de dollars avec MetaPlatforms META.O .