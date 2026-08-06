Les marchés boursiers affichent des résultats mitigés, le Nasdaq recule ; le prix du pétrole américain recule dans le sillage des négociations avec l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'indice MSCI World en hausse; le Nasdaq et le S&P 500 terminent en baisse

* AMD et SpaceX reculent après la publication de leurs résultats

* L'or au comptant en forte hausse

(Mise à jour avec les cours de clôture des marchés américains) par Caroline Valetkevitch et Nell Mackenzie

Les principaux indices boursiers ont affiché des résultats mitigés mercredi, les baisses des actions de SpaceX SPCX.O et d’Advanced Micro Devices AMD.O ayant pesé sur le Nasdaq, tandis que les cours du pétrole américain ont reculé face aux signes de progrès vers un accord de paix avec l’Iran. Une source iranienne haut placée et deux responsables régionaux ont déclaré à Reuters qu’un accord proposé entre l’Iran et Oman, visant à mettre fin à cinq mois de conflit entre l’Iran et les États-Unis, donnerait à Téhéran le contrôle des navires entrant dans le Golfe par le détroit d’Ormuz, l’une des plus importantes concessions accordées à ce jour à l’Iran. Les contrats à terme américains sur le West Texas Intermediate

CLc1 ont reculé de 55 cents, soit 0,73%, à 75,22 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 9 cents, soit 0,11%, pour s'établir à 79,45 dollars. Les cours de l’or ont atteint leur plus haut niveau en près de sept semaines. L’or au comptant XAU= affichait en dernière cotation une hausse de 4,16% à 4 245,40 dollars l’once. L'action de SpaceX, société spécialisée dans l'IA et les satellites, a chuté de 13,6%. Lors de sa toute première conférence téléphonique sur les résultats en tant que société cotée en bourse, l'entreprise a mis en avant des rendements sur investissement plus rapides que prévu grâce à ses dépenses en IA, mais les investisseurs sont restés préoccupés par la durée pendant laquelle son activité Starlink pourrait continuer à financer des investissements coûteux.

Le titre du fabricant de puces Advanced Micro Devices a reculé après que ses résultats ont dépassé les estimations des analystes, mais n’ont pas répondu aux attentes élevées des investisseurs . À Wall Street, le Dow a enregistré un niveau de clôture record dans le contexte des négociations avec l’Iran. Le S&P 500 a toutefois clôturé en baisse et le Nasdaq a enregistré sa première baisse en cinq séances.

Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments à New York, a déclaré que les valeurs technologiques marquaient une pause après leurs fortes hausses récentes.

"Les valeurs technologiques ont progressé très fortement en très peu de temps", a-t-il déclaré. "À court terme, nous sommes tout simplement un peu en situation de surachat." L'indice des semi-conducteurs .SOX a reculé de 1,4% mercredi, mais affiche toujours une hausse de plus de 6% depuis le début de la semaine. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 263,24 points, soit 0,49%, à 54 349,12, le S&P 500 .SPX a perdu 12,97 points, soit 0,17%, à 7 723,55 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 221,55 points, soit 0,83%, à 26 363,44. L'indice MSCI, qui recense les actions du monde entier

.MIWD00000PUS , a progressé de 3,85 points, soit 0,34%, pour atteindre 1 149,54.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse de 0,04%, atteignant un nouveau record historique. Le laboratoire pharmaceutique Novo Nordisk NOVOb.CO , l’une des plus grandes entreprises européennes en termes de capitalisation boursière, a reculé , les ventes décevantes de son médicament amaigrissant Wegovy ayant éclipsé des résultats du deuxième trimestre nettement supérieurs aux attentes.

L'action HSBC HSBA.L a également reculé au lendemain de la publication de ses résultats, les investisseurs assimilant les réactions des analystes face à ces chiffres.

Les rendements des bons du Trésor ont baissé en raison de la chute des cours du pétrole. Les opérateurs se sont également concentrés sur les données économiques, dont le point d’orgue sera le rapport sur l’emploi du mois de juillet , publié vendredi. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans

US10YT=RR a reculé de 1,23 point de base, à 4,615%. Le rapport ADP sur l’emploi dans le secteur privé américain publié mercredi a fait état d’une création de 44 000 emplois en juillet, en baisse par rapport aux 95 000 postes créés en juin et environ 25 000 de moins que prévu. Les salaires ont augmenté de 4,4% par rapport à l’année dernière. Les opérateurs sur les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux tablent désormais sur une probabilité de 55% d’une hausse des taux d’intérêt lors de la réunion de la Réserve fédérale en septembre, contre 68% lundi. Le yen JPY= japonais s'est stabilisé à la suite d'une intervention historique sur le marché des changes. Le yen n'a progressé que de 0,01% face au billet vert, à 157,73 yens pour un dollar.

Le Japon et les États-Unis ont lancé la semaine dernière une intervention conjointe rare visant à acheter des yens et se sont engagés à prendre de nouvelles mesures si nécessaire pour soutenir la devise. L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a reculé de 0,18% à 99,68.