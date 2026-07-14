Les marchés boursiers affichent des résultats mitigés alors que le prix du pétrole remonte après la menace de Trump d'imposer une taxe sur le détroit d'Ormuz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Brent poursuit sa hausse alors que Trump menace d'imposer une taxe de 20 % sur le transport maritime de marchandises

* Volatilité des marchés boursiers: les actions taïwanaises tombent à leur plus bas niveau depuis un mois

* Les propos bellicistes de Waller, membre de la Fed, renforcent les anticipations d'une hausse des taux en juillet

(Mise à jour des cours tout au long de l'article, réécriture pour l'ouverture de Wall Street) par Nell Mackenzie et Gregor Stuart Hunter

Les contrats à terme sur les actions américaines ont affiché une évolution mitigée mardi, dans un marché agité, après que le président Donald Trump a annoncé que les États-Unis rétablissaient leur blocus sur le transport maritime iranien et alors que les investisseurs passaient au crible les résultats financiers des plus grandes banques de Wall Street.

L'armée américaine a mené des frappes pendant la nuit contre l'Iran et le président Donald Trump a rétabli un blocus sur le transport maritime iranien et proposé d'imposer une redevance de 20 % pour assurer la sécurité du détroit d'Ormuz.

Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 /ESc1 ont légèrement reculé de 0,1 % en début de séance en Europe, tandis que ceux sur le Nasdaq ont bien résisté, progressant de 0,5 %.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 affichaient en dernier lieu une hausse d’environ 2,80 dollars, à 86,19 dollars le baril, leur plus haut niveau depuis la mi-juin. Les contrats à terme sur le brut américain /CLc1 ont progressé de 1,60 dollar, à 79,78 dollars.

Les actions européennes ont ouvert en baisse, les tensions croissantes entre les États-Unis et l’Iran ayant effrayé les investisseurs, qui scrutaient les résultats trimestriels d’entreprises telles que le géant pétrolier BP et le fabricant d’équipements de télécommunications Ericsson afin d’évaluer l’impact du conflit sur la santé des entreprises.

.STOXX L'indice paneuropéen STOXX 600 .SXTP a reculé de 0,4 %, entraîné à la baisse par le secteur des voyages et des loisirs, qui affichait en dernier lieu une baisse de 2 %.

Après une séance boursière volatile en Asie, l’indice MSCI, qui regroupe l’ensemble des actions mondiales .MIWD00000PUS , est passé en territoire négatif dès l’ouverture des marchés européens.

Les marchés ont également été secoués lundi par les propos “bellicistes” tenus par Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale, qui a déclaré que la banque centrale américaine pourrait devoir relever ses taux d’intérêt « à court terme » si les données montraient que l’inflation restait bien au-dessus de l’objectif de 2 %.

“Les marchés abordent cette journée de mardi à un tournant important, les investisseurs devant trouver un équilibre entre trois forces contradictoires: la recrudescence des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, le début de la saison des résultats du deuxième trimestre et les chiffres de l’inflation américaine du mois de juin,” a déclaré Bruno Schneller, associé gérant chez Erlen ⁠Capital Management, basé à Zurich.

“Ces événements devraient déterminer si la récente reprise va s’étendre davantage ou devenir plus sélective,” a-t-il ajouté.

Les chiffres de l’IPC américain doivent être publiés mardi, suivis des commentaires du président de la Fed, Kevin Warsh, qui présentera au Congrès le rapport semestriel de la banque centrale sur la politique monétaire.

Ces données contribueront à façonner les anticipations concernant la prochaine réunion de la Fed, prévue les 28 et 29 juillet. Les marchés estiment actuellement à environ 40 % la probabilité d’une hausse des taux de 25 points de base.

Le rendement des bons du Trésor américain à 2 ans, sensible aux taux d’intérêt, s’établissait en fin de séance à 4,26 %, son plus haut niveau depuis février 2025, en hausse de 2 points de base sur la journée.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a progressé de 2 points de base, à 4,61 %.

UN COMMERCE EN PLEINE EXPANSION Les actions chinoises ont bondi en début de séance après que les données sur les exportations et les importations pour le mois de juin, publiées mardi, ont dépassé les attentes des économistes. Elles ont clôturé en hausse de 2,15 % .CSI300 .

Les actions sud-coréennes .KS11 ont progressé de 0,7 %. À Taïwan, les actions ont reculé de 1,42 % sur la journée.

“Les exportations et les importations chinoises ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis 2021, année marquée par la pandémie, le boom technologique soutenant la croissance sur ces deux fronts,” ont écrit les analystes d’ING dans une note de recherche.

Dans la nuit, les actions à Wall Street ont subi une vague de ventes. Le S&P 500 .SPX a clôturé en baisse de 0,8 % et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 1,6 %.

L’indice du dollar américain =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six devises, a légèrement reculé de 0,2 % à 101,09, s’échangeant autour de ses plus hauts niveaux du mois. L’or XAU= a progressé de 0,7 % à 4.029,27 dollars.

À Tokyo, le Nikkei 225 .N225 a clôturé en hausse d’environ 0,7 % après que la ministre des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré que le Japon pourrait envisager d’ajuster la stratégie du gigantesque Fonds de pension public (GPIF) si l’environnement d’investissement venait à changer radicalement, sans toutefois donner plus de détails.

Le cours du bitcoin BTC= a grimpé de 0,8 % pour atteindre 62.782,48 dollars.