Les marchés avancent prudemment, un oeil sur Ormuz, une oreille à Islamabad
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 10:29
Après les forts épisodes de volatilité des dernières 48 heures, les indices européens semblent reprendre leur souffle ce matin avec des progressions contenues : Paris, Londres et Francfort grappillent entre 0,1 et 0,2%.
Alors que les négociations entre Washington et Téhéran doivent débuter aujourd'hui, Donald Trump ne semble pas avoir enterré sa hache de guerre. Il a affirmé hier que le temps des pourparlers permettrait à ses forces armées de se préparer, de se reposer et, "en réalité, d'anticiper leur prochaine conquête". De son côté, la République islamique a rapporté que les rencontres se dérouleront "dans une totale méfiance à l'égard de la partie américaine".
Un détroit d'Ormuz quasi à l'arrêt
Le détroit d'Ormuz reste par ailleurs toujours largement déserté. Les sites spécialisés de suivi maritime font état de 9 passages de navires au cours des 24 dernières heures. Le trafic maritime est donc toujours quasi à l'arrêt en dépit du cessez-le-feu. Chez Commerzbank, on estime que cette situation pourrait perdurer, l'Iran conservant un levier stratégique sur ce corridor essentiel au commerce mondial.
"Etant donné que la fermeture du détroit d'Ormuz bloque la circulation d'une part significative des flux mondiaux de pétrole et d'engrais, on pourrait s'attendre à une hausse assez rapide du prix des denrées alimentaires, au moins à cause de l'augmentation des coûts de transport et de réfrigération", prévient de son côté Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.
Par ailleurs, rappelons que les armes ont encore la parole au Proche-Orient, Israël bombardant abondamment le Liban et les positions du Hezbollah. Dans ce contexte tendu, les cours de l'or noir repartent en légère hausse, 1,2% pour le WTI et 1,5% pour le Brent, à respectivement 99 et 98 USD le baril, parvenant à rester sous la barre symbolique des 100 USD. Le VIX est toutefois repassé sous le seuil des 20 points, témoignant d'un net recul du stress des marchés.
Les valeurs en mouvement
L'indice CAC 40 est tiré ce matin par STMicro ( 2,5%) et Publicis ( 1,3%). Capgemini complète le podium avec 1%.
Sur le SBF 120, Sodexo chute de près de 15% après la publication d'un résultat net ajusté en baisse de 36,7% à 285 MEUR au 1er semestre, tandis que le chiffre d'affaires a diminué de 3,7% à 12 MdsEUR.
Getlink a fait état de chiffres de trafic contrastés pour le mois de mars : Le Shuttle Freight a transporté 104 449 camions le mois dernier, soit une baisse de 1% par rapport à mars 2025. Sur les trois premiers mois de l'année, ce sont près de 295 000 camions qui ont traversé la Manche à bord de ses navettes, soit un repli de 2%.
Inflation conforme aux attentes en Allemagne
Dans l'actualité des statistiques, l'indice des prix à la consommation en Allemagne a augmenté de 1,1% entre février et mars, en ligne avec les attentes, après 0,2% le mois précédent. En rythme annuel, l'inflation a affiché une hausse de 2,7% conforme au consensus, après 1,9% le mois précédent.
Les marchés prendront connaissance dans l'après-midi de plusieurs statistiques aux Etats-Unis avec l'inflation (attendue à 14h30), l'indice Umich de la confiance des consommateurs (16h) ainsi que les commandes à l'industrie (16h).
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