Les marchés asiatiques sont prudents avant les négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Scott Murdoch

Les marchés financiers asiatiques ont adopté un ton prudent mardi, dans un contexte de faible volume d'échanges dû aux jours fériés, alors que les prix du pétrole étaient mitigés avant les négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran à Genève, qui doivent commencer plus tard dans la journée.

Les marchés en Chine, à Hong Kong, à Singapour, à Taïwan et en Corée du Sud étaient fermés mardi pour les vacances du Nouvel An lunaire. Les marchés américains étaient fermés lundi pour le Presidents' Day.

Le Nikkei .N225 japonais était en baisse de 0,9% tandis qu'en Australie, le S&P/ASX200 .AXJO était en hausse de 0,24%.

Les rendements du Trésor à dix ans US10YT=RR ont glissé de 2,5 points de base à 4,029% mardi.

Au Japon, le rendement du JGB à 20 ans JP20YTN=JBTC a perdu 5,5 points de base à 3,025%. Le rendement du JGB à 30 ans

JP30YTN=JBTC a perdu 6 points de base à 3,025%. Les rendements évoluent inversement aux prix.

Une adjudication d'obligations à 5 ans tenue plus tôt dans la journée s'est soldée par un résultat faible, ce qui signifie que le rendement du JGB à 5 ans JP5YTN=JBTC a perdu 4,5 points de base à 1,625%.

Les contrats à terme du Nasdaq NQc1 ont baissé de 0,8% et ceux du S&P 500 ESC1 ont perdu 0,4%.

L'indice du dollar =USD , une mesure de la monnaie américaine par rapport à ses principaux rivaux, est resté stable à 97,12, après un léger gain de 0,2% au cours de la nuit.

L'affaiblissement de l'économie japonaise est resté au centre de l'attention mardi, un jour après des chiffres du PIB beaucoup plus faibles que prévu. Le pays a rapporté lundi que son économie a augmenté de 0,2 % en rythme annuel au quatrième trimestre, bien en dessous du gain de 1,6 % prévu, les dépenses du gouvernement ayant pesé sur l'activité. Mardi, le yen japonais JPY= était en baisse de 0,3 % par rapport au billet vert, à 153,05 pour un dollar.

Les faibles chiffres soulignent les défis à venir pour la Première ministre Sanae Takaichi et devraient soutenir ses efforts pour une relance budgétaire plus agressive, ont déclaré les économistes.

La BOJ tiendra sa prochaine réunion sur les taux en mars, et les traders ne prévoient qu'une faible probabilité de relèvement. Les économistes interrogés par Reuters le mois dernier s'attendaient à ce que la banque centrale attende jusqu'en juillet avant de resserrer sa politique.

"Le marché a probablement supposé que des données plus faibles sur le PIB au quatrième trimestre encourageraient les plans de la Première ministre Takaichi d'offrir un soutien fiscal supplémentaire et de réduire la taxe sur les ventes de produits alimentaires", ont écrit les analystes de la NAB dans une note de recherche.

"Les anticipations de hausses de taux de la BOJ ont légèrement baissé après les données du PIB, avec seulement 4 points de base anticipés pour la réunion de mars et 16 points de base anticipés pour celle d'avril." La banque centrale australienne a déclaré mardi qu'elle avait conclu que l'inflation resterait obstinément élevée si elle n'avait pas augmenté les taux d'intérêt comme elle l'a fait ce mois-ci, et qu'elle n'était pas encore sûre qu'un nouveau resserrement serait nécessaire.

LES INVESTISSEURS SONT PRUDENTS SUR LES DISCUSSIONS ENTRE LES ETATS-UNIS ET L'IRAN

Les prix du pétrole ont été mitigés avant les négociations entre les États-Unis et l'Iran visant à désamorcer les tensions sur fond d'augmentation attendue de l'offre de l'OPEP+.

Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 était en hausse de 0,95%, mais le mouvement comprenait l'ensemble de l'évolution des prix de lundi, car le contrat n'avait pas de règlement ce jour-là en raison des vacances américaines.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont baissé de 0,5 % au cours de la session asiatique après un gain de 1,33 % lundi. La marine iranienne des Gardiens de la révolution a organisé un exercice dans le détroit d'Ormuz lundi, a rapporté l'agence de presse semi-officielle Tasnim, un jour avant la reprise des négociations nucléaires entre l'Iran et les États-Unis. Le passage représente environ 20 % des expéditions mondiales de pétrole.

"Le marché reste perturbé par les incertitudes géopolitiques, les investisseurs étant prudents en raison des négociations entre les Etats-Unis et l'Iran et l'Ukraine cette semaine", ont déclaré les analystes d'ANZ.

"Les positions spéculatives ont augmenté ces dernières semaines. Si les tensions au Moyen-Orient s'apaisent ou si des progrès significatifs sont réalisés dans la guerre en Ukraine, la prime de risque actuellement intégrée dans les prix du pétrole pourrait rapidement se résorber."

L'or XAU= a baissé de 0,82% à 4950 dollars l'once, la hausse du dollar ayant rendu le lingot plus cher pour les détenteurs d'autres devises. L'argent au comptant XAG= était en baisse de 1,6%.